源途有你｜別讓熟悉的居所成為防火盲區——重塑香港家庭的逃生體系

香港寸金尺土，為增加居住空間，大廈不得不向高空發展，不少國際大都如香港般，高密度摩天住宅大廈比比皆是。早前大埔宏福苑致命大火，令不少人反思高層住戶面對的安全風險，其實香港城市發展密度高，大量樓宇均緊貼地建在一起，即使並非居住於高層大廈的住戶，亦應對防範火警等有基本認知，隨時為緊急情況下逃生做好準備，防患於未然。



早前致命慘劇後，社會上有不少與防範火災及逃生等有關的討論，包括有人擔心處於高層住宅大廈的住戶，若遇上嚴重火警時，或難以逃生。

筆者留意到，大家外出旅遊入住酒店時，客房門背後會貼有該樓層走火出口的平面圖，也許因為顯然易見，不少人會了解一下所住酒店樓層的消防通道位置，但大家卻可能對於自己所居住的大廈的消防系統不甚了解；又如每次乘坐飛機時，即使已出門多遍，大家對飛機的緊急逃生措施亦已熟悉，但當機組人員進行講解，不少乘客仍是會溫故知新，常常了解緊急情況時如何安全離開，包括使用氧氣罩及安全保護自我的坐姿等；惟一些人或許對平時熟識出入的居所，甚少花多點時間詳盡了解所居住大廈的逃生演習或相關指示等，就此有專家建議各住戶可嘗試想像如遇上火警時，自己會怎樣一步步地逃離現場，相信這樣能主動初步找出遇到的難處，開展如何確立應對的路程。

筆者認為，即使致命火警發生的機率相對不算高，但本港大廈多向高空發展，此垂直建築特質或增加火警時疏散及拯救住戶的複雜性和困難，故我們應做好防範預案，平日多了解自己所住大廈的防火及逃生位置，為所有突如其來的狀況做好準備。

現時不少大廈，包括各類公私人住宅等，均設有先進的消防設備，但即使大廈或設有合符規格的自動灑水系統、消防警報系統及滅火器等去應對火災，住戶以防意外亦應先了解各類滅火系統的運作或使用方法，包括已裝設的手提式滅火筒、滅火射水喉轆和手動火警警報按鈕，以及其所在位置等，亦應記謹走火樓梯的位置，確保在火警等意外發生時，能在短時間內利用防煙樓梯逃生。

另外，每個家庭亦應商討逃生計劃，特別是家中有長者及小童的家庭，應事前了解、甚至帶長者等「演習」如何逃生，並商討如若在火警中失聯，應在那一處集合，如找不到家人又應如何處理等。大家應牢記，一次意外，足以致命，若所住大廈進行火警演習，住戶亦應盡量參與，才能夠對逃生時的不同狀況有更確切了解。與此同時在走火演習期間，各樓層的鄰居亦可借此機會增進彼此認識，建立起更良好的社區關係。

此外，市民逃生時亦應保持冷靜，盡量確保頭腦清晰去應對突發情況，一旦有火警警報，住戶不應猶豫，盡快撤離，確保自己安全才去協助他人逃生。除了不應乘坐有可能出現故障或停頓的升降機，走火時關好防煙門亦是十分重要，以阻慢濃煙擴散。不少人均知道火警時濃煙多向上升，故近地面位置的空氣相對較潔淨，逃生時應以濕毛巾掩鼻，在低處移動以免吸入濃煙會較易逃離現場，而逃走後亦不應返回大廈，即使知道或有人被困亦應先向現場救援人員求助。

其實為發生火警做好準備人人有責，除應對建築物消防裝置有基本認識外，能及時找到逃生口亦屬重要一環。做足預案未必確保百分百能保障生命安全，但至少能大大增加延續生命的機會，令住所成為安全又令人安心的家。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



