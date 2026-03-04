李頴彰律師｜須制止美以國家恐怖主義蔓延：為子孫保留和平希望

李頴彰律師專欄

當前國際政治正經歷着自冷戰結束以來最為劇烈的地緣板塊震盪。近日美以兩國針對伊朗高層目標實施的定點清除行動，絕非單純孤立的軍事打擊，亦不僅是區域衝突的升級，而是一次對現代國際法體系與外交倫理底線的公然踐踏。這一系列行動標誌着國際關係正從二戰後建立的「規則導向」秩序，急速退化為赤裸裸的「叢林法則」。若剝離現時西方政府及傳媒不停宣傳的那些所謂「先發制人」或「反恐」的政治修辭，便能清晰地看見這種國家行為對人類文明秩序所造成的毀滅性衝擊。這不僅是對《聯合國憲章》核心精神的粗暴背棄，更是將全球外交推向信任破產與無限報復的深淵。



首當其衝的危機，在於國際法理基石的崩壞。自1648年《威斯特伐利亞和約》（Peace of Westphalia）簽訂以來，主權平等與互不干涉內政原則便成為了現代國際法體系的基石。國家元首及高級官員不僅是政治實體的管理者，更是國家主權的人格化象徵。然而，針對主權國家最高領袖或核心官員的「斬首行動」，是對奉行近400年的國際法原則的徹底否定。

在第三國領土上，未經聯合國安理會授權，單方面以武力消滅另一個聯合國會員國的最高領導人，並企圖以此達成地緣政治目的甚至政權更迭，這在國際法上已遠遠超越了常規武裝衝突的範疇。這種行為模糊了戰爭行為與政治暗殺之間的界線，將大國競爭降格為一種不受法律約束的黑幫式仇殺。若國際社會默許這種「強權即公理」的邏輯，那麼《聯合國憲章》第二條第四款關於禁止使用武力的規定，將淪為廢紙。

此例一開，任何擁有軍事優勢的國家均可隨意定義何謂「威脅」，並據此任意處決他國領袖。這意味着全球將陷入一種「弱肉強食」的無政府混亂狀態。屆時，沒有任何國家的安全能得到國際法律保障，「誰大誰惡誰正確」將成為任何政治實體唯一的生存法則。這無疑是對人類政治文明數百年來試圖以法律約束權力的歷史進程之公然反動。

除了主權原則的淪喪，此類行動更深層的危害在於對外交誠信原則的根本性摧毀。軍事強權公然背棄了「條約必須遵守」（Pacta sunt servanda）這古老的國際法格言。尤為惡劣的是，當襲擊發生在談判進程之中，這構成了對現代外交機制的致命背叛。當兩個處於敵對狀態的政治實體願意坐上談判桌，這本身即構成了一種默示的臨時停火契約與安全承諾，是在避免互相毀滅的邊緣所建立的最後一道理性防線。談判的前提是互信，而互信的基礎是參與者的人身安全。若一方利用外交接觸作為掩護，在談判桌下發動致命一擊，這種行為在國際人道法（International Humanitarian Law）上構成了極端惡劣的「背信棄義」（Perfidy）。這是戰場上的偷襲，更是對現代外交豁免權與談判機制的結構性破壞。

當一方選擇了極端的背叛與欺騙，另一方為了生存，唯一的理性博弈選擇便是放棄所有合作幻想，轉而尋求極端的軍事報復。這種短視的策略雖然可能在單次行動中取得空前勝利，但卻在戰略層面上徹底關閉和平解決爭端的大門。未來美以兩國任何形式的外交接觸都將被視為潛在的「誘殺陷阱」，國際社會亦將陷入人人自危的恐懼之中。

這場發生在德黑蘭的軍事打擊，亦是對西方政府及主流傳媒多年以來宣傳所謂「基於規則的國際秩序」最為諷刺的註腳。它無情地揭示了某些國家口中的「規則」，不過是約束他人的鎖鏈與放縱自己的通行證。這種雙重標準的極致演繹，不僅無法帶來真正的國際安全，反而打開了「潘多拉」的盒子，釋放出無窮盡的仇恨及報復。

與此同時，絕不能忽視這種地緣政治博弈背後可能引發的巨大人道主義災難。戰爭機器的轟鳴聲往往掩蓋了無數破碎家庭的哭泣。那些在冷氣房內策劃戰爭的政客，往往選擇性地無視這些有血有肉的代價，習慣用冰冷的戰略術語來掩蓋戰爭的殘酷本質。然而，每當導彈落下，受害的永遠是最無助的平民。

若局勢因報復行動而進一步惡化，中東地區極可能爆發新一輪規模空前的難民潮。數以萬計的流離失所者將衝擊周邊國家乃至歐洲的社會穩定，引發新一輪的社會動盪與極端主義抬頭。這種人道危機的外溢效應，將使全球反恐形勢一夜之間回到「911事件」之前的黑暗時期。因此，捍衛和平不僅僅是一個政治口號，更是對生命尊嚴的最基本尊重。國際社會必須清醒地認識到，縱容這種無視平民生死的軍事冒險，就是對人權與人道主義精神的最大背叛。

面對如此危局，負責任的大國必須展現出戰略定力與法治擔當。這並非單純為了聲援某一個特定國家，而是為了捍衛二戰後建立不易的集體安全機制不致崩解。這是一種對歷史負責的態度，旨在遏止那種視他國人民生命如草芥、視國際法如無物的霸凌行徑。

當外交的尊嚴被踐踏，當法律的底線被突破，留給人類的將不再是和平的橄欖枝，而是無盡的戰火與廢墟。若不立即制止這種將國家恐怖主義合法化的危險傾向，人類文明將面臨怎樣的至暗時刻已無法預知。歷史的教訓已經足夠沉重，唯有回歸國際法治的正軌，尊重彼此的主權與安全關切，反對單邊主義與雙重標準，推動局勢回歸對話軌道，才能避免重蹈覆轍，為子孫後代保留一線和平的希望。這不僅是國際社會中沉默大多數的共同心聲，更是防止世界滑向全面戰爭深淵的唯一途徑。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



