思哲研究所｜中國航天發展路上——香港能做什麼？該做什麼？

思哲研究所專欄｜郭祺

市場可以反映出一個產業發展的活性與潛力。隨着「十四五」規劃將中國商業航天正式列入國家戰略、「十五五」規劃建議將其列為支柱產業，如今中國航天發展得如火如荼：越發高頻的發射任務（2025年達92次，佔全球28%）、日漸壯大的商業航天市場規模（2024年突破2.3萬億元人民幣）、探月任務的有序推進與探火遠征的積極籌備無不展現科技創新與商業化發展的迅猛勢頭。近年來，將香港建設成「國際創新科技中心」的呼聲越來越大，而航天科技隸屬其中，也有不少有識之士提出要結合香港的金融優勢，希望大力推廣航天相關的金融項目。作為為數不多就讀相關硬科學專業的內地港人，筆者不禁思考香港應該以及能夠做什麼。



在探討這個問題前，我們要先了解航天科技及其商業發展。首先，我們必須定義航天工程。據筆者了解，從技術角度與應用場景而言，航天工程大抵可分為三大領域：一是飛行器設計與動力，如火箭等；二是航天器，即太空衛星與太空站等；三是行星科學與天文學，例如探月探火工程，即針對太陽系的各天體（包括太陽）的自然現象展開科學研究。

筆者認為，香港的國際金融中心地位穩固，所以具備成為國際創新科技中心的客觀有利條件；並且還依托自身高度國際化的平台，較適合發展上述提及的第二、第三領域的航天科技——這點與香港在國際金融上的優勢相吻合，因為在2.3萬億元人民幣市場規模中，衛星所支援的通信、導航、遙感數據服務佔了八成以上的份額，可見，衛星服務是商業航天的核心市場，如果能夠做好相關的技術、資金支持，就足夠讓香港在未來的太空競賽中有一席之地。

如果融資的速度夠快，就能幫國家「搶地盤」。雖然聽起來很現實，但在眼下軌道與頻段就是太空的核心戰略資源，聯合國的國際電信聯盟（ITU）也高舉並且遵循「先到先得」原則，要求各方在七年內完成衛星網絡的組建。為此，美國SpaceX星鏈已部署超過9,000顆衛星，並火速佔據優質頻段，各國也只能搶佔剩下的頻段。這是活生生的大國競爭，很多小國其實並沒有能力搶佔任何空間，而這直接影響國家未來的軍事、經濟發展。

衛星服務對民生的提升是極為顯著的，最直觀的例子就是地圖定位的準確度，而且在這方面國家還能進一步賦能香港的長遠發展。中國在正確地發展衛星網絡，特別是低軌衛星網絡（注：由數百至數千顆衛星，在距離地面500-1,500公里的低軌道組成的「天基通信網」）。這便要求衛星技術從製造端與發射端均擁有足夠的活力以匹配國家的戰略需求與市場的發展需求。而低軌衛星的低延時特性，恰好匹配香港國際金融中心的跨境交易數據同步、遠洋通信等需求，無疑為香港發揮優勢提供了絕佳機遇。可見，香港無需親自涉足發射環節，畢竟香港本地寸土寸金，只要聚焦衛星技術研發與服務即可切入高價值賽道。

筆者身邊就有不少人質疑：「香港憑什麼要發展商業航天技術，尤其是衛星技術？地價這麼貴！」這批人忽視了香港高度開放的投資環境、政策大力支持創科發展的力度、人才的集約性，這導致香港的成本雖高但依然極具競爭力，而且也與商業航天技術迭代快、市場大、前景足的特徵高度適配。

資本賦能的案例與論據多不勝數。在港近百年的印度裔夏利里拉集團（Harilela Group），坦誠地指出香港正逐漸失去部分競爭優勢，並認為香港應致力成為一個多元文化融合、屬於所有人的中心。而該集團維持香港優勢及多樣性的實際行動就是成立「Space HK」，依托香港金融優勢以求整合太空旅遊、太空資源等下游服務。此外，港股商業航天也已形成清晰的產業鏈分工，包括聚焦低軌星座建設與AI數據中心的亞太衛星（01045.HK）與專注傳統衛星製造的航天控股（00031.HK）。

香港也有這些方面的政策支持。《行政長官2025年施政報告》指出，港府會推動航天科技發展、支持太空經濟，並已在「InnoHK 創新香港研發平台」成立香港太空機械人與能源中心，支持國家的探月任務及本地大學的六個相關研發項目，重點支援的方向包括太空能源、太空機器人等，撥款逾一億港元，應用場景也囊括衛星姿態調整、太空站科學實驗、行星車等，方向非常正確。

從人才集約性方面，香港擁有五間世界前百大學，依托高才通等人才引進計劃吸引世界各地的人才，亦能在河套深港科技創新合作區的建設過程中完善成立航天人才跨境流動機制，實現人才與技術的雙向流通。而香港在2025年的全球創新指數位列第15，進一步展現出強有力的創新與研發底蘊，這與高門檻技術為特點的衛星技術（如衛星設計、軌道算法等）相當匹配，例如2025年銀河航天與PCCW Global在港共建首個低軌寬帶衛星通信演示站，連接「小蜘蛛網」星座，反映的不僅是香港的人才豐度，更是本地政商產學研有機結合的有力表現。

另一方面，就在最近，作為香港高校的第一次，香港中文大學直接參與設計、研發與應用的對地觀測衛星「港中文一號」，在2026年2月12日於廣東南海海域成功入軌。該衛星為全球首顆面向城市可持續發展的人工智能大模型衛星，能夠精確檢測環境數據，可應用於防災減災等可持續發展的重要領域。與此同時，「港中文一號」將同先前的「香港青年科創號」實驗星組網，實現香港首個低軌衛星星座的建立。值得注意的是，這是香港特區政府創新科技署首次資助的對地觀測衛星項目，標誌着香港各組織正積極地響應着來自本地與國家層面關於推動「科技創新」與「航天強國」的政策與號召。

如果要說改善空間的話，就是在科普、推廣層面多向一般市民展現這份靚麗的成績單，這樣就能減少單純因為「寸土寸金」等理由而覺得沒有前途，或者覺得航天科技與自己無關的人數，團結香港各界為香港甚至為國家貢獻自己的綿力。

最後，需要注意到商業航天的目標是以更快的速度、更高的效率、更精細的技術提供軌道衛星服務，覆蓋發射端（火箭運輸）與製造端（衛星技術）兩大端口，並服務於更高層次的行星科學與天文學研究（深空探測）。因此，香港航天產業的發展不應該追求火箭發射及全產業鏈覆蓋，而是要依托「金融中心+科研高地+國際化平台」的獨特優勢，否則會事倍功半。如果賽道正確，一方面可以激發本地經濟發展潛力，匹配國家的戰略發展方向，實現香港的產業轉型；另一方面，也可以正確鏈接國際資本，讓內地的衛星製造產能、香港的技术創新與服務能力與東南亞、中東等地的通信、遙感需求形成高效對接，這樣的話事前在港積累的國際合作經驗也能有更大的作用，香港就能成為「技術—資本—市場」的跨境航天資源網絡，向國際創科中心邁向一大步。

作者郭祺是「思哲研究所」創科領域青年研究員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

