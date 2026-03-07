葉文瀚｜AI來襲資金大逃亡？HALO成華爾街新寵

葉文瀚博士專欄

人工智能真的會吞噬一切嗎？當市場開始相信「沒有什麼是安全的」，資金流向往往比技術演進更快。過去兩年，華爾街最響亮的口號是「Magnificent Seven」，資金集中押注少數科技巨頭，彷彿未來只屬於算力與雲端。但踏入2026年，風向明顯轉變，一個新名詞迅速走紅，它就是——HALO。



HALO並非宗教光環，而是「Heavy assets, Low obsolescence」的縮寫，意指「重資產、低淘汰風險」企業。這個概念由Ritholtz Wealth Management行政總裁Josh Brown提出，其後獲Goldman Sachs納入研究框架。市場開始用一個更直接的標準審視公司，不再糾纏成長或價值，也不再簡單區分防守或周期，而是只問一句：會否被AI取代？

這種思維轉向，反映的是一種焦慮。大型語言模型加速進化，生成式AI滲透各行各業，市場情緒迅速由狂熱轉為懷疑。軟件板塊首當其衝，即使基本面未見劇變，只要傳出某項AI工具可自動寫程式，相關股份便出現急挫。金融、保險、IT服務同樣難以倖免。投資者彷彿進入「Anything but AI」模式，只要不容易被演算法替代，就是暫時的避風港。

於是，石油、礦業、公用事業、交通基建、農業設備重新成為焦點。以Exxon Mobil為例，無論AI如何進步，人類仍需能源。以Walmart為例，聊天機械人或許能優化客服，但龐大的物流網絡與實體供應鏈並不會因為模型更新而消失。至於McDonald's，即使點餐全面自動化，門市網絡、地段資源與食品供應體系仍然是競爭核心。

HALO的邏輯其實相當簡單。第一，企業高度資本密集，擁有難以複製的實體資產或基礎設施，例如油氣管道、發電設施、港口碼頭。這些資產涉及巨額投資與嚴格監管，不可能在短期內被虛擬技術取代。第二，企業具備持續經濟相關性。無論科技如何演進，能源、糧食、交通、供水供電仍是社會運作的基礎。

從宏觀角度看，這股輪動並非單一事件觸發。地緣政治升溫、供應鏈重組、製造業回流，以及較高的實質利率，都令市場重新重視可觸摸的生產能力。當政府增加基建投資、強調本土製造，資本密集型產業自然受惠。部分投資銀行甚至推出剔除AI相關股份的指數產品，讓資金可以直接押注「去AI化」的標普組合。

這一幕，令人聯想到科網泡沫爆破後的年代。當年資金迅速逃離科技股，但沒有人能即時分辨誰會成為下一個失敗案例，誰會蛻變為Amazon。今天情況亦然。部分遭拋售的科技企業或許已出現估值吸引力，但也可能有公司真的難以在新技術環境中立足。問題在於，市場現階段無法證明某家公司一定不會被AI影響。

對香港投資者而言，HALO並非遙遠故事。港股結構本就偏向金融、地產、公用事業與能源相關股份，科技權重遠低於美國。當全球資金從輕資產模式轉向重資產模式，理論上對本地市場未必不利。特別是在高息環境下，擁有穩定現金流與實體資產的企業更容易獲得估值支持。

然而，將HALO視為萬能答案，同樣危險。重資產企業並非天然免疫。能源公司也要利用AI提升勘探與生產效率，零售巨頭亦需依賴數據優化庫存與定價策略。所謂「AI免疫」，只是一種相對優勢，而非永久保證。若企業缺乏創新與管理能力，即使坐擁大量實體資產，也可能在效率競賽中落後。

更值得警惕的是估值風險。當所有資金爭相追逐「不會被取代」的公司，價格自然被推高。避風港若變成熱門擁擠交易，風險並不比科技股低。市場的鐘擺總在兩端擺動，過去15年迷戀輕資產，如今轉向重資產，未來或許又會重新平衡。

HALO的出現，其實是一面鏡子。它映照出市場對AI的不安，也反映資本對確定性的渴望。在高度不確定的年代，投資者寧願選擇那些明天仍然必須存在的企業。

問題是，真正長遠的勝出者，會否正是那些既擁有實體資產，又懂得善用科技的公司？與其急於逃離AI，不如思考如何在浪潮中定位。技術革命從來不是零和遊戲，而是價值重組的過程。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



