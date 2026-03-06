海豚研究｜比亞迪——救市級技術發布，能否奪回「宇宙大廠」地位？

海豚研究專欄

充電5分鐘續航翻倍、-30℃極寒也能快充、續航直接破1,000公里——比亞迪在3月5日晚登場的二代刀片電池閃充發布會，一口氣拋出多項硬核技術升級，直接挑戰業界快充天花板。這場被視為「救市級」的技術發布，能否讓比亞迪重新奪回新能源車市主導權？



長橋海豚君總結發布會核心訊息如下：

1. 閃充技術：速度快近半，低溫也能快充

· 常溫快充：實現10%-70%僅需5分鐘，10%-97%僅需9分鐘。對比行業主流5C電池（10%-80%約需10分鐘），比亞迪在核心補能區間的充電耗時縮減一半，效率翻倍。

· 低溫快充：在-30℃極寒環境下，實現20%充至97%僅需12分鐘，解決北方電動車普及核心障礙，有望加速高寒地區市場滲透。

（長橋海豚研究提供）

2. 能量密度與續航同步提升，兼顧安全與性能

二代刀片電池透過材料體系優化（磷酸錳鐵鋰複合正極、矽碳負極、複合銅箔）與結構創新（縮短電芯長度及CTB 2.0架構），電池系統能量密度提升約5%，達到190-210Wh/kg。

（備註：目前寧德時代鐵锂神行4C電池約為205Wh/kg，三元麒麟5C電池約為255Wh/kg，比亞迪在磷酸鐵锂路線已追平行業第一梯隊）。

受惠電池升級與整車能耗優化，旗艦車型續航實現跨越式升級：搭載二代刀片的26款騰勢Z9GT純電版，電池包從前代100kWh升級至102.3-122.5kWh，純電續航從630km提升至820-1036km；D級SUV「大唐」純電續航達950km。

當前國內主流新能源車企代表車型電池容量集中在62-100kWh，對應續航500-740公里，比亞迪在純電續航上具備明顯優勢。

安全冗餘：性能提升同時，通過500次閃充循環後邊充邊針刺、4倍國標熱擴散、10倍國標底部撞擊等遠超國標的極端安全測試，確保快充下的絕對安全。

（長橋海豚研究提供）

3. 超快充技術進一步下放

面對吉利、小鵬等競品將800V技術下探至15萬元（人民幣，下同）級市場（如吉利銀河E8），比亞迪打破2025年「超充技術僅限20萬級以上高端車型」的定價策略。

本次發布會標誌比亞迪將自研6C級閃充技術，系統性下放至15-20萬元主力車型（如宋Ultra EV、海獅06 EV），加速超快充技術普及。

4. 閃充基建加速佈局

目前比亞迪已建成4,239座閃充站，目標2026年底建成20,000座閃充站。

其中包括18,000座與現有公共充電站合作的市區「站中站」（實現90%市區5公里覆蓋），以及2,000座高速閃充站（平均間隔100公里，五一前首批建成1,000座）。

配套發布全球量產單槍最大功率1,500kW的閃充樁，採用「儲充一體」系統（單樁配儲200-300度電），在不改造電網的情況下將充電效率提升10倍。

5. 首搭車型及定價思路

新技術將全面覆蓋王朝、海洋、騰勢、仰望、方程豹五大品牌，採用差異化定價策略：

15-20萬元車型：技術溢價，增配漲價

比亞迪預計用技術升級覆蓋成本，並提升單車利潤。

· 宋Ultra EV：預售價15.5-18.5萬元，3月底上市

· 海獅06 EV：指導價15.99-17.99萬元，較25款漲價6,000元

· 其他首發車型：海豹07 EV、海豹08（Q2上市）、大唐（上半年上市）

25萬元以上高端市場：激進定價，搶佔份額

· 騰勢：Z9GT純電版起售價大幅下探至26.98萬元，以價格下沉搶佔份額

· 仰望：首搭26款U8、U8L鼎世版及仰望U7

· 方程豹：首搭豹7 EV閃充版、豹3閃充版

用戶權益：首批車主贈送1年免費閃充權益（宋Ultra EV為18個月），快速建立初期用戶體驗口碑。

長橋海豚君點評

整體而言，比亞迪此次發布會重點更新快充與第二代刀片電池技術，進一步拉升閃充效率與純電續航能力。但市場高度關注的DM-i 6.0插混技術，以及城市NOA向10萬級主力車型下放的進度，本次並未釋放增量資訊：

1. DM-i 6.0超級混動平台

據媒體報導，全新平台熱效率有望達48%，搭載可變磁通量電機，有效提升純電續航與綜合續航，同時將饋電油耗降至1.8-2.79L/100km。

該平台可能在2026年下半年發布，短期內無法為當前插混銷量提供實質支撐。

2. 天神之眼5.0高階智能駕駛系統

全新版本搭載端到端大模型與強化學習技術，實現AI自進化駕駛能力，自動緊急制動（AEB）性能大幅提升。

系統旨在實現無圖城市領航輔助駕駛（NOA）全民普及，但本次發布會未看到城市NOA向10-15萬元核心價格帶下沉的明確信號。

考慮到超充網絡鋪設仍需較長週期，長橋海豚君認為，當前電池與快充技術更新，短期不足以形成質變的銷量催化。

同時國內車市面臨新能源車購置稅退坡壓力，新一輪汽車國補更傾斜16.7萬元以上中高價車型，15萬元以下補助較2025年明顯減少（比亞迪主力價格帶）。

此外，比亞迪在20萬元以下主力車型戰略轉向「保利潤、穩基盤」，不再採用過往激進價格戰策略。

在DM-i 6.0與平價城市NOA缺席的情況下，2026年國內銷量面臨一定壓力。

但海外市場仍是2026年最大看點與支撐：

2026年1-2月，比亞迪累計銷量約40萬輛，同比下滑約35.8%；其中國內銷量20萬輛（同比下滑59%），但海外銷量20.1萬輛，同比大增超50%。

基於強勁出口節奏，長橋海豚君預計2026年全年海外銷量有望達成管理層指引的150萬輛，較2025年的104萬輛提升約45%。

海外單車利潤約2萬元，遠高於國內3,000-4,000元水準，海外業務放量將有效對沖國內銷量下滑衝擊，並結構性改善單車利潤。整體而言，海豚君認為目前的股價已較為充分地反映了其基本面預期，短期內向上突破的彈性相對有限。

作者長橋海豚研究，專注有靈魂的思考、有態度的研究。



