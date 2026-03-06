海豚研究｜Costco無懼AI衝擊——仍是風險避風港

海豚研究專欄



AI 裁員潮席捲美國，中產消費承受壓力，折扣零售龍頭Costco最新財報卻交出穩健成績單，當前表現不俗，但是否存在長期隱憂？



Costco美東時間3月5日美股盤後，發布截至2月15日的2026財年2季財報，營收與獲利均略優於預期，業績依舊不俗。具體來看：

1. 整體業績上，本季總營收同比增長9.2%，較上季的8.3%明顯提速，主要受匯率利好與客單價走高帶動。

經營利潤為26.1億美元（下同），同比增長12.5%。利潤率同比小幅提升0.1pct，仍處上升趨勢，但改善幅度低於預期的0.2pct。背後是毛利率提升多數被同樣走高的費用率抵銷。

2. 同店增長提速，更多靠漲價：本季整體同店銷售增速7.4%，較上季明顯提升。但主要依靠客單價上漲+4.2%，同店客流量增速環比持平在3.1%。

其中，油價上漲與匯率順風對客單價拉動幅度為0.7pct。剔除這些影響後，真實客單漲幅仍達3.5%。近期金價大漲帶動高客單首飾類消費強勁，貢獻最為明顯。

3. 北美地區價強量弱：分地區來看，剔除匯率與油價影響後，最大市場美國地區同店客流量同比增長2.4%，較上季放緩0.2pct。

在商品價格走高與裁員衝擊下，美國中產消費表現偏弱。不過受客單價走高帶動，美國地區同店銷售增速仍環比加速。

加拿大地區情況與美國類似，客流量增速同樣下滑。其他國際地區則相反，增長更多由客流帶動，發展更為健康。國際市場客群與門店密度尚未充分滲透，提升空間更高。

4、傳統渠道線上轉型加速：相較北美線下門店客流增長持續放緩，Costco本季電商銷售同比增長近23%，較上季持續提速，線上客流量增長更高達32%。

近幾季線上流量持續強於線下門店客流，Walmart等傳統商超線上增長同樣強勁，全行業線上化轉型普遍加速。

5. 本季開店節奏較慢，全年目標不變：本季淨新增4家門店，開店節奏略放緩（受年末假期影響），下半財年將提速，全年開店計劃維持28家。

6. 漲價效果仍在，北美續費率持續走低：本季會員費收入同比增長13.6%，雖略有降速，但仍處漲價利好期。平均單用戶會員費同比增長8.5%，明顯體現漲價為主要驅動力。

本季付費會員環比增加70萬人，雖較上季歷史低點改善，但仍明顯低於過往水準。總體會員續費率穩定在89.7%，但北美地區續費率仍下滑0.1pct，顯示北美中產/品質消費确实偏弱。

7. 毛利率受非零售業務推動持續提升：本季毛利率走高同時費用率近乎等幅擴張，最終利潤率微增。

零售毛利率11.02%，同比提升17bps。結構上核心商品零售毛利率同比收窄3bps，主要由非商品零售業務（餐飲、藥品、眼鏡、代訂酒旅、保險代銷、消費金融等）貢獻19bps毛利率提升。

8. 費用率同步擴張抵銷毛利率漲勢：本季費用率同比擴張13bps，主因負債計提變動的一次性影響擴張6bps，其次為總部費用擴張拖累4bps。

毛利率擴張多數被費用率抵銷，本季經營利潤率提升幅度略低於預期。最終淨利潤20.4億，同比提升13.8%，增速高於營收。

長橋海豚研究觀點：

整體來看，Costco最大特色依舊是業績「穩」字當頭。在产品结构变化與匯率等價格因素推動下，收入增速有所改善，利潤率持續提升（幅度略低），整體財報表現亮眼，全面優於彭博一致預期。

當前隱憂在於，北美地區同店客流量持續放緩，銷售增長更多依賴價格通脹（含商品結構變動）。新增會員與北美會員續費率表現偏弱，顯示北美中產消費相對疲弱。

宏觀層面，AI取代人力議題發酵，亞馬遜、Block等企業大規模裁員，高薪崗位縮減對Costco核心客群中產階層構成負面衝擊，需持續關注此風險。

但資金交易面，市場當前對AI行業偏好降溫，轉向青睞傳統/防禦型企業，帶動Costco等傳統零售股價自低點反彈。

長橋海豚君對Costco後續業績整體謹慎樂觀，認可公司執行力。但算力取代人力的革命性變化仍需警惕防範。投資或许机会更多取決於資金偏好變動，公司自身業績波動有限，主要驅動為估值變化。

若美股整體風險偏好下降，尋求防禦性標的，Costco仍是不錯選擇。

作者長橋海豚研究，專注有靈魂的思考、有態度的研究。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

