狄志遠｜《預算案》確立發展方向可喜　政策統籌推行是真正考驗

剛公布的《2026-27年度財政預算案》有一大特色，就是十分強調香港應如何融入國家的「十五五」規劃，明言要「鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位，並建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地」。近日，全國「兩會」發言人亦指出，中央將出台更多措施協助香港融入國家發展大局。可以說，這是一份特區政府近年少有地為財務支出訂下如此清晰方向的預算案。無論這個方向是源於中央的期盼，還是特區政府的構思，能夠確立明確的發展藍圖總是一件好事，值得堅持。



然而，美中不足的是，我們尚未看到政府如何清晰規劃未來幾年的具體路徑，以分階段實現「十五五」規劃對香港的期待。特別是在科技及新產業的發展上，許多項目若非只是延續已開展的工作，便是仍停留在概念階段，缺乏實質成果。若缺乏具體的執行時間表，這些宏大的願景很容易淪為虎頭蛇尾。

經濟發展無疑是這份預算案的重心，其核心依然建基於香港作為中國與世界接觸點的優勢，「超級聯絡人」的角色舉足輕重。但要成功扮演中外聯絡人，政府必須先做好「內部聯絡人」的角色——即有效連結商界及民間力量，在不同層面吸納資金與人才。沒有穩固的內部準備與協調，向外聯絡便會流於空談。

事實上，綜觀整份預算案，在推動新產業發展的具體操作上，政府、商界及民間的角色界定依然模糊。政府作為政策制定者，究竟由誰來主導推動？資源應如何有效籌集與分配？這些關鍵問題在預算案中並未得到充分解答。政府究竟是打算以減免稅項來吸引投資？還是以資助和獎勵方式鼓勵科研及招攬人才？會否主動為港商打通內地及海外的政商關係以拓展商機？又會否投放資源鼓勵民間科技創業與交流，作為推動社會科技普及的基礎？這一切，都需要政府給予明確的答案。簡而言之，政府必須在科技產業發展中釐清自身定位，為商界和民間劃定可發揮的空間，並配備相應的資源。

中央期望香港這個「超級聯絡人」能夠「背靠祖國，聯通國際」。既然有中央作後盾，香港就必須勇敢面向世界。當今國際形勢波譎雲詭，雖仍由美國主導整體大局，但當中有可預期的趨勢，亦有難以預測的變數。

以中東局勢為例，近期的戰事衝突並非我們所能預見。即使最初以色列封鎖加沙地帶時，外界也未料到會牽動整個中東的局勢。如今衝突料將維持一段時間，其對國際油價及全球經濟的深遠影響仍有待觀望。中東地區（特別是作為東西航運樞紐的杜拜、多哈，以及海灣半島和地中海的海運）勢必受到波及，這無疑會減弱阿拉伯經濟資本對香港的潛在貢獻。

相對而言，世界熱錢的流向則較具可預測性。未來一至兩年，香港或許能在資本流動中受惠。然而，除了眼看著這些金融資本「快進快出」、短暫增加政府庫房的印花稅收入外，我們並未在預算案中看到政府有何策略，將這些流動資本轉化為推動香港新產業發展的長期資金。

更深層次的問題在於，香港現時是否仍具備足夠的吸引力，去吸收外資與內地資本，鞏固其作為國際金融資本交匯地的地位？近年香港社會雖然恢復穩定，但無可否認，公民社會的空間正在萎縮，民間監督政府及商界的力量有所減弱，這在一定程度上觸動了外界對香港保持開放、公平及廉潔的擔憂。面對鄰近城市如新加坡，以及大灣區內深圳、廣州的強勢崛起，外資與內地資金為何不轉向這些城市？為何還要選擇香港作為投資或避險的首選？這是政府必須正視的競爭力危機。

總括而言，有一套具備方向感的預算案是一個好開始，但精細的盤算與統籌才是對現屆政府施政能力的真正考驗。這不僅涉及公共財政的支出，更關乎政策的落地推行、跨部門的協作默契，以及對香港核心價值的維護。這些挑戰，絕非單靠「花錢」就能夠解決。

作者狄志遠新思維主席,香港家庭教育學院總監。



文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家,豐富公共輿論場域,鼓勵更多維度思考。


