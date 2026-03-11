葉文瀚｜人人排隊安裝OpenClaw——我們準備好交出私隱權限了嗎？

葉文瀚博士專欄

人工智能（AI）世界最近幾乎每個月都有一個新名字。當一個熱潮還未完全消化，下一個技術又迅速登場。對不少科技從業者和投資者而言，這種節奏開始出現一種新的現象，可以稱為「AI疲勞症候群」。



回顧過去一年，AI焦點不斷更替。從生成式AI掀起全球熱潮，到DeepSeek帶動的大模型競賽，再到影片生成工具Sora、社交平台AI Grok，以至各種新創模型與應用，例如Nanobanana、Seedance等。每當一個新名字出現，幾乎都會在短時間內佔據新聞版面，社交平台亦隨即出現大量討論、分析與教學。

然而，當市場仍在討論上一個突破時，下一個AI技術往往已經在路上。這種密集的創新節奏，一方面令人興奮，另一方面也讓不少人開始產生一種疲勞感。科技世界似乎總在追逐「下一個革命」，但真正穩定落地的應用，往往需要更長時間。

在這樣的背景下，最近最受關注的新名字，就是OpenClaw。

如果留意近期科技新聞，大概已經看過這個工具。有人形容它是「下一代AI助手」，也有人認為它是第一個真正能替人完成工作的人工智能。更有趣的是，在中國內地網絡上，它甚至被稱為「養龍蝦」，意思是把OpenClaw安裝在電腦上，讓它像一個全天候工作的數碼助手。

這股熱潮的畫面充滿戲劇性。深圳曾出現近千人排隊安裝OpenClaw的情況，一些科技公司更安排工程師替用戶免費安裝。社交平台上亦迅速出現各種教學與付費代裝服務，相關概念股在資本市場亦一度被追捧。

對不少科技迷而言，這似乎象徵人工智能邁入一個新的階段。

與過去幾年流行的AI聊天機械人不同，OpenClaw的設計理念並不是單純回答問題，而是直接在用戶的電腦上執行任務。它可以連接電郵、日曆、雲端文件甚至通訊軟件，並根據設定自動處理各種工作，例如整理郵件、安排會議、撰寫報告、預訂行程，甚至協助管理日常工作流程。

簡單來說，它的目標不是與你對話，而是替你工作。

試想像一個場景。某個會議突然取消，你還未察覺到行程出現空檔，AI已經重新安排日程，並通知相關同事。當你回到電腦前，工作流程早已被重新整理。對忙碌的專業人士而言，這樣的數碼助理確實充滿吸引力。正因如此，不少科技界人士認為AI代理可能是人工智能發展的重要下一步。

不過，問題也正是從這裏開始。

要做到真正「替人做事」，AI代理必須擁有相當高的系統權限，包括接觸電郵、聯絡人名單、雲端文件，甚至可以在電腦上直接執行指令。換句話說，用戶其實是把大量私人數據與工作流程，交給一個仍在快速演化的系統。

近期已有安全研究人員指出，一些OpenClaw部署存在配置漏洞，可能被黑客利用進行遠端控制。亦有用戶分享經驗，指AI在取得訊息平台權限後出現失控情況，自動發送大量訊息。假如類似情況發生在公司電郵系統或客戶資料庫，後果自然不難想像。

從資訊安全角度看，AI代理其實結合了三種敏感能力。它可以接觸私人數據，可以對外發送訊息，也可以在系統內自主執行操作。這三種能力同時存在，一旦出現漏洞，風險便可能被放大。

因此，即使不少科技界人士對OpenClaw的潛力感到興奮，監管機構與安全專家仍然保持相對審慎的態度。另一方面，OpenClaw的迅速走紅，也再次反映出人工智能市場的一個特點。科技世界往往容易把每一次技術突破放大成下一場革命，但真正成熟的應用通常需要時間。

