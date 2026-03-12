團結香港基金｜把握企業出海機遇　開創民生經濟新篇

團結香港基金專欄｜葉文祺、梁躍昊、張飛揚

全球經濟格局正在重塑，保護主義抬頭，進入美國與歐洲的市場門檻愈來愈高。對於內地企業而言，「走出去」不再是選擇，而是生存與發展的必經之路。在這個關鍵時刻，香港正站在一個歷史性的風口上。憑藉「一國兩制」下的普通法制度、資金自由進出，以及連結國際的商業網絡，香港已成為內地企業揚帆出海的首選跳板。



然而，面對這股浪潮，香港不能只是被動地開門迎客。我們必須主動作為，將這股企業出海的動能，轉化為每一位市民都能「看得見，摸得着」的紅利，在變局中穩住經濟，改善民生，讓市民真正受惠。



短期之利：激活商廈需求，帶旺專業服務

內地企業借道香港出海，首要步驟便是在港設立分支機構及境外資金池。這一過程直接帶動對本港商廈的需求。近年環球經濟放緩，本港甲級寫字樓空置率一度高企，尤其在核心區以外的新興商貿區，更是面臨不少壓力。隨着內地企業來港設立國際業務總部，對優質辦公空間的需求將為寫字樓市場注入強心針，穩定商廈租值，並直接支持相關地產行業及物業管理從業員的生計。

更重要的是，企業在港設立境外賬戶、進行跨境融資及合規部署，將為本地金融、法律、會計及商業諮詢等專業服務業帶來龐大商機。內地企業熟悉內地營商規則，卻未必精通國際資本市場的遊戲規則，急需本地專業團隊提供上市保薦、跨境併購、稅務籌劃及法律合規等服務。這不僅帶動高增值職位，更能為庫房帶來可觀的利得稅收入，讓政府有更充裕的財政資源投放於醫療、社福和基建，最終讓全港市民受益。

中期之便：創造就業機會，便利日常生活

隨着企業在港站穩陣腳，下一步便是建立本地化團隊。內地出海企業涵蓋新能源、人工智能、生物醫藥、先進製造等新興領域，對國際化人才的需求，將為本地青年及專業人士開闢新的職業賽道。相較傳統行業，這些新經濟崗位提供更具競爭力的薪酬和廣闊的職業規劃，強化本港青年向上流動選擇。

與此同時，很多企業為提升產品和服務的國際認可度，傾向於在香港這個國際化窗口率先應用各類創新技術與產品。例如當內地頂尖的智能機械人企業在港落戶，市民很快便會在商場、機場、甚至公屋大堂見到這些機械人協助日常工作，提升公共服務效率；當數字醫療企業落戶，遙距診症、智慧藥房等服務或能紓緩公立醫院的輪候壓力，長遠更有望減低成本。這些創新，不再是報紙上的新聞，而是本港市民生活中看得見、用得着的便利。

長遠之益：釋放乘數效應，升級產業結構

從更長遠的視角看，當內地企業逐漸將香港分支機構升級為區域或國際總部，將產生深遠的經濟乘數效應。企業高層及專業人員在港定居，其住屋、教育、餐飲、零售及文化娛樂消費，將形成連鎖反應，惠及香港各行各業。這對近年因為港人北上消費衝擊的本地餐飲、零售業而言，隨着內地及國際高端人才湧入填補消費缺口，為本港零售消費市道重新注入活力。

更深層次的影響在於產業生態的重塑，內地企業在人工智能、機器人、新能源及創新藥等領域的迅速發展，在港建立國際總部，將帶來先進的技術理念與研發資源。這種「鯰魚效應」有利打破本地固有的商業慣性，逐步建立起鼓勵創新、容許試錯的文化氛圍，從而培育本土科創企業的成長土壤。事實上，目前已有不少內地人工智能與機器人企業與香港科技公司或代理商合作，共同開拓海外市場。長遠而言，香港可以借助上述的優勢，打造成為創新思想的交匯點與科技產業的聚集地。

面向未來：積極擁抱變化，全民共享成果

總括而言，內地企業借香港出海並非遙不可及的宏觀敘事，而是與普通市民生活息息相關的發展機遇。從短期激活商廈需求、帶旺專業服務，到中期創造就業機會、便利日常生活，再到長遠的釋放乘數效應、升級產業結構，每個階段都蘊含着實實在在的民生紅利。

或許有市民會擔心，不斷湧入的內地企業及人才會對本港文化造成衝擊。但事實上，香港從來都是在融合中成長。由昔日的移民潮到今天的經濟融合，我們憑藉「獅子山精神」將挑戰化為機遇。今日，我們更需要一份兼容並蓄的胸懷，將企業出海的大勢，變成我們創造就業、提升生活、資產保值的「順風車」。

我們期望政府能以更前瞻的視野主動出擊，例如為企業來港落地建立「一站式」的企業諮詢窗口、並就辦公空間、簽證指引、專業服務等資源提供更完善的指引，減少企業溝通成本。這種行政效能的提升，不僅服務內地企業，更能吸引全球公司來港設點。

透過主動部署、積極擁抱，香港方能把握企業出海的時代機遇，確保在經濟轉型升級的豐碩成果中，每一位市民都是真正的得益者。

作者葉文祺是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監；作者梁躍昊是團結香港基金助理研究總監兼土地及房屋研究主管；作者張飛揚是團結香港基金研究經理。



