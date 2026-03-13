思哲研究所｜日本人工智能鴻溝：認知度高，採用率低

思哲研究所專欄｜柴思原

在全球生成式人工智能擴散的進程中，日本呈現出一個頗為特殊的案例。儘管日本長期被視為技術高度發達的社會，但其AI採用率在國際比較中仍然偏低。綜合來看，日本的生成式AI使用狀況顯示出一種「早期且不均衡」的發展階段：在公眾AI認知度較高、數位基礎設施完善的情況下，整體採用率仍然偏低，而且具有明顯的年齡與性別差異。



男性對AI信任度低於女性

多項問卷調查的數據表明，不同群體之間的使用差異明顯：男性和年輕人的AI使用率顯著高於女性和年長者。人們不使用AI的理由也多樣化，包括缺乏吸引人的服務、對技術不熟悉以及對安全性的擔憂。值得注意的是，一些調查還發現，男性對AI的信任度低於女性，尤其是在涉及金融交易等需要將資金資訊交由AI處理的情境中。

然而，在日本初中和高中學生群體中，情況卻出現明顯變化。該群體的AI使用率接近80%，而女生的使用頻率甚至高於男生。尤為引人注目的是，近一半的女學生表示會使用AI進行諮詢或對話。這表明，對這一群體而言，AI不僅是一種獲取資訊的工具，也承擔着情感交流和自我反思的功能。

AI鴻溝：高認知≠高採用率

根據日本總務省2025年的一項調查，日本只有26.7%的人使用生成式AI，遠低於中國（81.2%）、美國（68.8%）和德國（59.2%）。企業層面的差距同樣明顯：日本僅有55.2%的企業表示正在使用生成式AI，而中國、美國和德國的比例均超過90%。

這一情況尤為耐人尋味，因為日本在全球範圍內對AI的「深度認知」反而名列前茅。根據2025年PewResearchCenter的調查，53%的日本受訪者表示自己「聽說或閱讀過大量有關AI的資訊」，高於法國（52%）、德國（51%）以及全球34%的中位數。換言之，「高認知」並未轉化為「高採用率」。

這種差距很難僅用基礎設施或技術限制來解釋，因為日本擁有完善的網路連接和競爭激烈的消費電子市場。數據所揭示的，更像是一個需求側的問題：公眾對AI已有相當了解，但尚未在日常生活中找到足夠充分的使用理由。

四成人認為沒有必要使用

千葉大學基於2025年線上調查的一項研究進一步揭示了日本低採用率內部的顯著差異。男性使用AI的比例約為女性的1.8倍。18至54歲人群的使用率是75歲及以上人群的1.4至1.7倍。在未使用AI的人群中，大約40%的人表示「沒有必要使用」。原因並非不信任、恐懼或成本問題。這再次指向需求側挑戰：對相當一部分人而言，生成式AI尚未在日常生活中展現出足夠的實際意義。

不過，不同年齡群體給出的理由也有所不同。年輕的未使用者更常表示「沒有吸引人的服務」，這意味着如果出現更合適的產品，他們可能更容易轉向使用。中老年未使用者則更常提到不知道AI使用方法、對安全性的擔憂，以及缺乏支持使用AI的環境。同時，回歸分析顯示，AI使用與一系列個人、社會和資源因素相關。在個人層面，性格外向和正在經歷心理壓力的人更容易使用AI。在社會經濟層面，受教育程度較高、收入更高、已婚、沒有子女以及居住在城市地區，也與更高的AI使用率相關。

樂天2026年的一項調查也發現了類似的人口結構特徵。男性和年輕受訪者對AI的抵觸情緒更低。例如，在18至29歲的男性中，有27%表示「完全不排斥」使用AI，而在坐標的另一端，僅有9.5%的60多歲女性持相同的態度。這一結果與千葉大學研究所呈現的使用差異基本一致。不過，樂天調查還揭示了一個有趣的反差：男性對AI的信任度更低。當受訪者被問及願意將哪些事務交由AI處理——從簡單推薦到金融交易——男性願意讓AI處理支付資訊的比例僅為女性的一半，儘管他們總體使用AI的比例更高。

日本女生更愛對AI傾訴心事

如果我們將視角轉向日本的初高中學生，則可以看到一個截然不同的圖景。日本知名校服製造商菅公學生服在2026年的一項調查顯示，約60%的學生偶爾使用ChatGPT或Gemini等AI工具，另有約20%經常使用，這比例遠高於成年人群。

學生群體中的性別差異值得注意，而且與成年人模式相反。女生報告的高頻使用率為46.8%，明顯高於男生的36.0%，差距超過10個百分點。學生使用AI的目的也因性別和學段而有所不同。超過70%的學生表示主要用於查詢與學業相關的資訊，其次是獲取寫作靈感（40%）。相比高中生，初中生更傾向於將AI用於非學術用途，例如娛樂、興趣活動或諮詢與聊天。

其中最引人關注的是情感層面的使用。近一半女生（49.9%）表示會使用AI尋求建議或進行對話，而男生中該比例為23.0%。這意味着，對不少女學生而言，AI不僅是學習工具，也是一種幫助整理思緒、討論個人問題的交流媒介。這一現象與前述樂天調查的發現相呼應，即女性總體上比男性對AI表現出更高的信任度。綜合來看，日本的生成式AI使用狀況顯示出一種「早期且不均衡」的發展階段：在公眾AI認知度較高、數位基礎設施完善的情況下，整體採用率仍然偏低，而且具有明顯的年齡與性別差異。

日本並不是一個孤立的案例。在亞洲許多國家，AI的使用情況和相關態度同樣往往呈現出人口結構的差異。隨着生成式AI逐漸融入職業與教育環境，誰在使用AI、如何使用以及為何使用，將變得越來越重要。這不僅關乎學術研究，也關係到教育和公共政策的制定。若要確保技術紅利能夠更廣泛地被社會共享，國家與社會需要關注AI使用不均衡可能帶來的影響，包括在學習機會、生產率以及資訊獲取方面出現的差距。同時，也需要持續推動更加易用、能夠滿足多樣化需求的AI工具的普及與發展。

作者柴思原是「思哲研究所」特約撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

