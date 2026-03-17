黃頴灝｜北都城鄉共融基金助力北都城鄉文創旅遊

黃頴灝專欄

《2026-27年度財政預算案》撥款二億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，旨在鼓勵非政府組織及相關團體發展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟活力。這筆基金的目的是推動「城鄉共融」的發展，讓城市與鄉村共同受益，並且配合「無處不旅遊」的理念，助力新界北鄉村成為具吸引力的旅遊與經濟地區。當局這個計劃極具前瞻性，不僅切合北部都會區的整體發展方向，更為新界北的經濟活化提供了良好的契機，如果能進一步將這項基金與具體的政策措施相結合，無疑將為新界北的未來發展注入更多動力。



城鄉共融的最佳試點

北部都會區的規劃涵蓋了元朗、上水、粉嶺、天水圍等主要市鎮及周邊的鄉郊地區。這片區域既有高度城市化的核心地帶，也保留了大量的鄉郊及自然資源，為「城鄉共融」創造了得天獨厚的發展條件，激活當地的經濟特色，讓城市與鄉村形成互補，可造就共同推動新界的可持續發展。這些市區更可以充作試點，適度地放寬商業規限，也可針對餐飲和零售業，創造更多元化的經濟活動。例如可以劃定指定區域試行開放露天茶座或咖啡店經營，並結合北部都會區的現代化規劃，設計具現代感與本地文化特色兼備的本地社區，放寛規限能吸引本地投資。

這些戶外空間不僅可以吸引市民和遊客消費，還能提升北部都會區的城市吸引力，讓這裏成為一個具備國際化特色的旅遊及消費地標。例如，吸引本地居民連合創業企業家和藝術家在北部都會區的設立主題商店或特色小型商業鋪，結合城鄉文化與創新設計，營造新界北的獨特地區品牌。

這些創新商業模式不僅能吸引更多年輕人及旅客到訪，還能大幅提升北部都會區的經濟活力，為鄉郊及小商戶創造更多商機，畢竟香港經濟大部份都是中小企支撐，適度給這些中小企一些營商土壤，可以讓香港不斷有商業的創新動力。

鄉郊經濟的核心實踐

北部都會區的另一大優勢，是其廣闊的鄉郊及自然資源。在推動城市化發展的同時，政府應更加注重鄉郊地區的經濟活化，讓鄉村成為城鄉共融的重要一環。今年財政預算案提出的「北都城鄉共融基金」正好為鄉郊經濟發展提供了重要的支持方向，將為新界北的鄉郊經濟發展帶來深遠影響。

除了支持鄉郊經濟先導計劃，當局也可考慮放寬鄉郊地區的經營規限，為有意營商的鄉郊居民提供政策支持及資源配套，降低牌照申請門檻， 並推出先導牌照計劃，讓鄉郊居民能夠經營食店如特色盆菜宴、咖啡店或手工藝品店。這些店鋪可以鄉郊特色為核心，例如利用本地農產品製作的鄉村風味食品，或是結合傳統技藝的手工藝品，打造具有新界北鄉郊特質的消費吸引力。

可以借鑑內地大灣區如「嶺南天地」等成功案例，結合鄉郊文化與旅遊經濟，打造既具文化深度又能吸引遊客的鄉郊旅遊品牌。亦可設立特色旅遊路線，將城鄉文化、濕地公園﹑優閒漫長的新界北單車徑及自然生態景觀串聯起來，吸引更多市民與外地遊客深入探索新界北鄉郊的獨特魅力。

兩大方針的協同效應

透過北部都會區的規劃與「北都城鄉共融基金」的持續支持，新界北完全有能力實現「城鄉共融」與「無處不旅遊」的政策目標。這些措施不僅能讓新界北的經濟活動更加多元，還能為香港吸引更多外地旅客。

2024年曼聯名宿雲達沙與太太的元朗之行，正好展示了新界北的旅遊潛力，他們從南生圍的單車之旅到錦田的古蹟探索，體驗了本地文化與自然風光的完美結合，並在清樂鄧公祠、二帝書院及錦田樹屋前合影留念，名宿雲達沙的個人社交平台有以百萬計的國際粉絲，是充作給新界打造一個免費宣傳平台，更充分展現了新界北如何吸引國際遊客，成為深度旅遊的理想地點。造好「城鄉共融」與「無處不旅遊」可以帶來新增的消費力，進一步推動全港經濟發展。

同時，這些新增的消費力將使得原有的商戶不僅不會受到衝擊，反而能從中受益，並大幅提升新界北的整體商業活力。更加重要的是，這些政策措施還能提升香港人的本地消費意欲，減少市民外流到外地消費的情況。當北部都會區成為一個結合現代化城市規劃與鄉郊特色的旅遊及消費地區，將為香港打造一個全新的消費熱點，吸引更多市民選擇留港消費，進一步推動香港整體經濟的可持續發展。政府可以進一步完善相關配套措施，例如稅務優惠、城鄉旅遊飲食相關的牌照支持及專業諮詢平台，協助商戶應對經營挑戰。

未來的新界北能成為一個結合現代活力與鄉郊文化的經濟示範地區，為香港的地區經濟發展提供成功範例，也為市民與遊客打造一個充滿吸引力的消費與生活空間。當政府將北部都會區的發展願景落實為具體行動，新界北將不僅是香港的未來樞紐，更是城鄉共融與可持續發展的成功典範。

作者黃頴灝是元朗區議員，民主思路聯席召集人（內務及地區事務），環保公司董事。



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