李頴彰律師｜斷油危機下的亞洲博弈：中國強大韌性VS日本附庸困境

李頴彰律師專欄

自美以聯軍空襲伊朗以來，香港的社交媒體與網絡論壇旋即掀起熱烈討論。令人頗感意外的是，本港原來隱藏着為數不少的特朗普「死忠粉絲」。在他們支持美國軍事介入伊朗的言論中，往往不約而同帶有一種特定的論調：傾向以美軍的強勢軍事行動，來對照並質疑中國的實際國際影響力與綜合國力。然而，這種建基於意識形態狂熱而非客觀地緣政治現實的論調，顯然忽略了現代大國博弈中深層次的戰略底氣與資源調配能力。要真確評估各國在這次危機中的韌性，必須從客觀的經濟依賴度與戰略儲備數據入手，而非單憑網絡上的情緒宣洩來作定斷。



中國能源防禦體系極具韌性

霍爾木茲海峽作為全球能源運輸的咽喉，其對亞洲經濟的命脈作用絕對不容小覷。從該海峽運出的原油中，高達89.2%流向亞洲國家，單是中國便佔據了出口份額的37.7%。這條狹窄的水道一旦被切斷，不僅意味着全球能源價格的狂飆，更會引發系統性的物流中斷與糧食通脹，對高度依賴進口能源的亞洲製造業與經濟體系構成毀滅性打擊。在這種極限施壓的國際環境下，各國的能源安全防線便成為了檢驗其國家治理能力的試金石。

面對潛在的斷油危機，中國在能源調配上展現了相當的緩衝能力。中國早年已着手擴充戰略石油儲備，目前儲備量約可支撐104日，並計劃於年底提升至140至180日的水平。

同時，中國亦積極推動能源進口多元化，透過增加俄羅斯及中亞等無需途經霍爾木茲海峽的陸路供應，成功將依賴該海峽的海運原油佔比，由過往的逾五成降至約44%。若配合國內仍能滿足約27%總需求的自身原油產能，以及在近海待命、可提供約10周緩衝的海上原油庫存——綜合估算，即使霍爾木茲海峽的供應完全中斷，中國的現有原油資源仍足以應付超過200天的需求。相比之下，同為亞洲主要經濟體的韓國，由於本土缺乏石化能源產能，其液化天然氣的戰略儲備大約僅能維持9日。這種高度依賴外部供應的能源結構，難免令其在面對國際地緣政治震盪時顯得較為脆弱與被動；在制定戰略應對方案時，亦往往需要更多地考量並配合盟友的軍事與外交部署。

日本徹底顛覆專守防衛原則

在此波譎雲詭的國際博弈中，特朗普向同樣沒有石化能源的產出日本下達了極具壓迫性的最後通牒，毫不留情地要求日方派遣海上自衛隊前往波斯灣執行護航任務，甚至以加徵200%的汽車關稅作為經濟勒索的籌碼。

高市早苗在3月18日展開的訪美行程，無疑將其推入了一個極度危險的政治與法理夾縫。日本自衛隊的防禦範圍若延伸至距離東京灣超過一萬公里之外的波斯灣，不僅是對「專守防衛」原則的徹底顛覆，更是對1947年和平憲法第9條所明定之「放棄戰爭權」的公然踐踏。儘管日本右翼政客曾於2015年強行通過安保法案，炮製出所謂「存立危機事態」的法律模糊地帶，企圖為海外用兵尋找法理遮羞布。但在現實操作中，將國家武裝力量驅使至萬里之外應對他國的軍事衝突，本質上是將日本徹底降級為霸權國家的附庸。這種將本國青年推向中東戰場充當炮灰的行徑，凸顯了日本在美日同盟框架下缺乏獨立主權的悲哀現狀。

回顧歷史，日本在面對美國軍事要求時的應對策略始終充滿着短視的投機與戰略的依附。1991年海灣戰爭期間，日本因受制於和平憲法而無法直接派兵，最終選擇豪擲130億美元試圖以「支票外交」息事寧人，結果卻在戰後科威特刊登的國際感謝名單中榜上無名。相關歷史創傷使得日本右翼政客產生了極度扭曲的軍事補償心理。如今，面對特朗普的極限施壓，高市早苗政府企圖故技重施，試圖透過提供「黃金穹頂」（Golden Dome）導彈防禦系統的代工生產，以及深化兩國造船維修合作，來換取不出兵的政治空間。

在膨脹野心與附庸心態間搖擺

然而，這種以技術與資金作為政治籌碼的策略，實質上是將日本的國家工業結晶無條件奉獻給美國的戰爭機器。當前中日韓三國佔據了全球超過90%的造船市場份額，而美國造船業的產能已近乎枯竭，佔比僅約0.1%，甚至有高達40%的核攻擊潛艇正排隊等待維修而無人問津。日本政府將此種勞動力外包粉飾為雙邊戰略合作的里程碑，無異於讓本國引以為傲的造船業淪為美軍專屬的高級維修店。將涉及高度軍事機密的艦艇維修任務引入日本民用船廠，不僅徹底將國家的工業命脈與美軍深度綁定，更意味着日本在未來將完全喪失獨立發展國防工業的自主權。

這種依附性的地緣政治操作，不僅無法為日本帶來真正的國家安全，反而會將其拖入萬劫不復的戰爭泥沼。特朗普的重商主義與交易性外交思維決定了美國絕不會滿足於日本的片面讓步，在其眼中，盟友僅僅是可以用來榨取利潤或轉嫁成本的戰略資產。今日日本若以導彈代工與軍艦維修作為妥協，明日特朗普必然會得寸進尺，索要更多軍事資源，最終仍會迫使日本自衛隊實質性地編入為美軍的亞洲分部。日本國內極右翼智庫試圖以防止核擴散或捍衛普世價值等籍口來包裝這種出賣國家利益的行為，這種自欺欺人的論調不僅無法掩飾日本戰略上的卑微，更暴露出其面對能源危機時的極度焦慮。

這種焦慮與1941年因石油禁運而鋌而走險發動太平洋戰爭的心理如出一轍，證明了日本在過去80多年間從未真正學會如何以一個正常、獨立國家的姿態立足於國際社會，始終在極端膨脹的侵略野心與極端卑微的附庸心態之間痛苦搖擺。在國內民眾飽受能源短缺與物價飛漲之苦的當下，高市早苗政府不思如何補貼民生，反而將巨額國民稅金用於填補美軍的武器庫存，這種本末倒置的施政邏輯，註定會遭到國民的唾棄。

回歸亞洲重塑互信是唯一出路

面對當前嚴峻的能源危機與外交困境，日本極需進行嚴肅的戰略反思，徹底摒棄冷戰思維與零和博弈的舊有框架。企圖透過討好一個唯利是圖的美國總統來換取安全保障，無異於飲鴆止渴。日本若欲真正躲過這枚地緣政治的子彈，擺脫被超級大國玩弄於股掌之間的宿命，其唯一且根本的自救之道在於重塑與亞洲鄰國的互信關係，回歸亞洲地緣政治的現實。高市早苗政府必須展現出真正的政治智慧與歷史擔當，盡快收回極度錯誤且具挑釁意味的「台灣有事論」及其相關言論，並就此向中國政府作出正式且誠懇的道歉。

台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，日本任何形式的干涉不僅嚴重違反國際法基本準則與中日四個政治文件精神，更是對亞洲區域和平穩定的根本性破壞。唯有徹底放棄干涉他國內政的危險企圖，停止充當域外大國遏制中國發展的戰略棋子，讓兩國重拾正常、健康的外交關係，日本才能在亞洲經濟一體化與多邊安全框架中找到真正的立足之地。這不僅能為日本確保穩定的能源供應鏈與廣闊的經貿腹地，更是其實現國家長治久安、真正走向和平發展道路的唯一正確選擇。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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