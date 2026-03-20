寰海明察｜從自由放任到科學治理：探索香港特色資本主義制度

梁海明專欄｜寰海明察

香港作為國際金融中心，其資本主義制度曾為經濟繁榮奠定基礎，但經濟結構單一、貧富懸殊、民生問題突出等矛盾仍然存在，成為社會動蕩的重要根源。「修例風波」後，香港已構建「香港特色的民主制度」，未來亟需探索「有香港特色的資本主義制度」。這一制度應在保留自由經濟核心的同時，吸收中西方發展經驗，探索市場與計劃、效率與公平相協調的新路徑，既滿足國際化需求，又回應本地民眾對社會公平、經濟發展和改革的期待。同時，香港應升級為「超級合夥人」，更注重共建、共責、共享，深化與內地區域聯動發展，更好融入和服務國家發展大局。



修例風波催生香港特色民主制度

「修例風波」所帶來的憲制效應引發了香港特別行政區在「一國兩制」框架下憲制秩序的內在變革，對香港特色民主制度的塑造產生了深遠而直接的影響。隨着《香港國安法》的實施以及《基本法》附件一和附件二的修訂等一系列措施的出台，香港的民主制度無論在結構上還是功能上，相較於以往的民主制度都發生了實質性的變化，體現出更為鮮明的香港特色。在應對「修例風波」中所帶來的憲制挑戰的過程中，香港特色民主制度逐步成型。這一套民主制度在理念、空間和標準三個層面上，與以往香港實行的民主制度有著顯的不同。

這種具有香港特色的民主制度，既符合「一國兩制」的憲制原則，又切合香港社會的實際情況，為實現香港的長治久安提供了堅實的制度保障。這套制度進一步強化了香港的法治基礎和治理效能，確保了香港社會的穩定與發展。同時，它也為推動香港社會各界的廣泛參與、凝聚社會共識創造了條件，充分體現了香港特色民主制度的獨特價值和優勢。

以內地經驗探索香港特色資本主義

隨着香港邁入「香港特色的民主制度」新時代，經濟與民生問題愈發成為施政核心，經濟制度改革的緊迫性也日益凸顯。在此背景下，構建「香港特色的資本主義制度」既是對傳統資本主義的傳承，更是適應新時代需求的創新調整。這一制度需立足「一國兩制」框架，結合香港的實際社會條件與國際化優勢，探索出一條契合中國式現代化發展方向、兼具本地特色的經濟模式與制度，為香港長遠穩定與繁榮奠定基礎。

探索「香港特色的資本主義制度」需以科學規劃為指引，統籌市場與民生的平衡發展。當今世界正經歷百年未有之大變局，第四次工業革命及數字技術的快速發展深刻改變了經濟運行模式。傳統資本主義制度雖然強調自由市場的主導作用，但在全球經濟波動和社會分化日益加劇的背景下，單純依靠市場調節已難以應對復雜挑戰。中央政府對香港的支持以及內地經濟計劃成功的經驗為香港探索「香港特色的資本主義制度」提供了重要參考。

「經濟計劃」不同於「計劃經濟」

需要明確的是，經濟計劃不同於計劃經濟。從性質和功能上看，經濟計劃是社會化大生產中優化資源配置的重要手段，通過科學籌劃與有序調控，引導經濟發展實現預定目標。當前，無論是社會主義國家還是資本主義國家，都在實施經濟計劃，只是兩者在範圍、深度和目標內容上存在差異。

自2008年金融危機以來，許多西方國家經濟長期低迷，兩極分化和社會矛盾日益加劇。反觀中國，經濟持續高速發展，社會穩定和諧，迄今為止未出現金融經濟危機，成為全球的獨特案例。這一成就引發了國際社會對中國發展模式和規劃治理方式的廣泛關注，「經濟計劃」在全球範圍內再度受到重視。

數字技術為五年規劃注入新可能

香港版五年規劃是經濟計劃的重要體現，而非計劃經濟。它以尊重市場經濟規律為前提，通過特區政府引導優化資源配置，在北部都會區、住房、醫療、教育等關鍵領域加大公共服務投入，縮小社會貧富差距，推動更多市民共享經濟發展成果。這一規劃不僅借鑒了中國經濟計劃的成功經驗，結合了香港的實際需求，還為「香港特色的資本主義制度」注入新的活力與方向，在提升經濟韌性和社會公平的同時，彰顯了「一國兩制」下香港發展的獨特優勢。尤其在AI時代，制定港版五年規劃的核心不在於爭論經濟計劃多一點還是市場經濟多一點，而在於如何實現民生改善更多、經濟發展更優。

數字技術的日新月異也為港版五年規劃的編制、實施、監測和調整提供了全新工具。通過大數據精準分析市場動態，可更高效地制定產業扶持政策，推動香港經濟向多元化、科技化轉型。人工智能技術還能實時監測規劃實施進度，優化資源配置，確保目標高效達成。在住房、醫療、教育等公共服務領域，借助大數據和人工智能等技術，可進一步優化政策設計與執行，提升政策效能，縮小貧富差距，為市民帶來更多福祉。數字技術正在深刻重塑全球經濟運行方式，為香港港版五年規劃注入新的可能性。

香港需為國家發展承擔更重責任

香港的未來發展離不開國家的支持，更需要在國家整體發展戰略中明確自身定位。探索具有香港特色的資本主義制度，要求香港更加主動融入和服務國家發展大局。國家「十五五」規劃提出促進區域聯動發展，香港不僅要繼續發揮「超級聯系人」和「超級增值人」的作用，更需轉型升級為「超級合夥人」，在國家發展中承擔更重要的角色。這一新定位要求香港在國家經濟發展中實現共建、共責、共享，與內地各區域形成更緊密的聯動。通過加強區域聯動發展，香港不僅可以深度融入中國式現代化建設，還能進一步增強自身經濟活力，為「一國兩制」下的繁榮穩定注入新的動力。

國家主席習近平指出：「我們的重大工作和重大決策必須識民情、接地氣。要以人民群眾利益為重、以人民群眾期盼為念，真誠傾聽群眾呼聲，真實反映群眾願望，真情關心群眾疾苦。」這一重要論述為香港探索「有香港特色的資本主義制度」提供了方向指引。以民生為核心，通過結構性改革破解住房、收入分配、教育等長期存在的問題，是實現社會公平與穩定的關鍵，也是推動香港長遠發展的根本路徑。

以特色資本主義實現香港式現代化

「香港特色的資本主義制度」的最終目標是實現香港式現代化。這種現代化既區別於西方模式，也不同於內地的中國式現代化，而是一條兼具國際化與本地化的獨特發展道路。要實現這一目標，香港需從兩方面着手：一是推動經濟多元化，擺脫對金融業的過度依賴，加強對創新科技、高端制造業等新興產業的投入，通過優化政策吸引全球科技企業和培育本地創新企業，構建可持續發展的經濟結構；二是堅持民生優先，將經濟發展成果更多惠及市民。在住房、醫療、教育等領域推出更多惠民政策，加快住房供應、優化醫療資源分配、提升教育公平性，不斷改善市民生活條件。這不僅能夠增強社會凝聚力，還能化解長期以來的社會矛盾，為香港的改革、發展注入更強的動力與活力。

香港特色資本主義制度的探索不僅是「一國兩制」實踐的新篇章，也為全球提供了一個新型資本主義發展的範例。與傳統西方資本主義相比，這一制度更加注重社會公平與經濟效率的平衡；與內地的社會主義市場經濟相比，它又融入了更多國際化和多元化的元素。這種獨特的發展模式，不僅彰顯了「一國兩制」的制度優勢，也為全球經濟治理和資本主義發展提供了創新思路。

助力國家強化全球經濟治理影響力

這一制度若成功實踐，不僅能助力香港實現長遠穩定與繁榮，還能為共建「一帶一路」國家與中國的經濟合作提供了重要借鑒。通過香港特色資本主義制度的探索，共建國家可以找到適合自身特點的經濟發展模式，深化與國際的合作。同時，這一制度也能夠強化中國在全球經濟治理中的影響力，展示「一國兩制」框架下的創新能力和實踐價值，為世界經濟發展提供新的思路和經驗。

發展「有香港特色的資本主義制度」是香港未來邁向長治久安與繁榮發展的重要方向。在「一國兩制」框架下，香港通過科學規劃、數字賦能、區域聯動和民生優先，能夠探索出一條符合自身特點的現代化路徑。這一制度不僅推動香港深化改革、經濟多元化和可持續發展，還將有效改善社會民生，破除利益固化藩籬，增強社會凝聚力。同時，「香港特色的資本主義制度」將助力香港更好融入和服務國家發展戰略，發揮連接中外的獨特優勢，在國際舞台上保持競爭力和影響力。它為香港實現長遠穩定與繁榮奠定了堅實基礎，也為全球經濟治理提供了創新範例。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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