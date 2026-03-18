海豚研究｜英偉達GTC——AI業界盛典，滿心期待掃興而歸？

海豚研究專欄

備受矚目的AI業界盛典——英偉達GTC 2026大會於3月16日重磅登場，創始人兼CEO黃仁勳發表主題演講，議題涵蓋CUDA平台20周年、推理拐點與算力需求爆發、Vera Rubin系統架構、Groq集成、OpenClaw代理革命及物理AI與機器人等核心議題。然而，大會結束後，市場反應平淡，萬億營收展望雖符合預期，卻未帶來驚喜，難解股價長期震盪之困。究竟這場科技盛宴藏着哪些關鍵信號？



一、GTC 2026核心要點

1. 數據中心營收展望：2025-2027年數據中心累計收入目標達1萬億美元（去年GTC大會給出的2025-2026年累計收入為5,000億美元），與市場預期一致。目前市場主流預期已超過1萬億美元，投資者更期待公司披露訂單等具體落地信息。

（長橋海豚研究提供）

2. 性能與成本優勢顯著：在tokens/watt（吞吐量）與token速度（智能度）兩大核心維度，英偉達均拿下全球最高性能；同時，其token成本亦為全球最低，技術與性價比優勢難以撼動。

（長橋海豚研究提供）

3. 數據中心化身「token工廠」：每個數據中心受功率限制（如1GW），需精確管理token生產的吞吐量與速度。token將如同大宗商品般細分層級，從免費層（高吞吐、低速度）到150美元/百萬token的頂級層（低延遲、高帶寬算力），共分五個等級。

以1GW數據中心為例，每25%功率對應一個token層級：Grace Blackwell相較Hopper可創造5倍收入，Vera Rubin系統則能在此基礎上再提升5倍。

（長橋海豚研究提供）

4. Vera Rubin系統升級：在原有6類芯片基礎上，新增Groq 3 LPU，帶來多重突破：

（1）100%液冷設計（45°C熱水冷卻），取消所有線纜，安裝時間從兩天縮短至兩小時；

（2）CPO（共封裝光學）Spectrum-X交換機已全面量產，與台積電聯合研發；

（3）推出全球唯一使用LPDDR5的數據中心CPU，支持獨立售賣，有望成為數十億美元級業務；其中Vera CPU Tray用於智能代理工作負載，單個Vera Compute Tray集成8顆Vera處理器（每顆88核），支持8通道LPDDR5x內存，單個插槽內存帶寬達1.2TB/s，並集成2塊BF4-DPU；

（4）已在微軟Azure上線運行（首個機架），供應鏈支持每周生產數千套系統，每月可提供數GW級AI工廠產能；

（5）Rubin Ultra變體：Rubin採用橫向滑入機柜設計，Rubin Ultra需垂直放入新型機架Kyber，144顆GPU置於同一NVLink域內，中板後方用NVLink交換機替代銅纜。

5. Groq 3 LPU（新增芯片）：技術源自收購的Groq團隊，Groq LP30由三星製造，預計三季度發貨。單顆Groq芯片配備500MB SRAM，相較單顆Rubin芯片的288GB存儲，无法有效承载主流模型参数和KV Cache在计算核与内存之间的高速传输与交换，因此英偉達推出Dynamo軟件，把推理步驟分解出来：

（1）預填充階段（Prefill）：批量處理用戶輸入Prompt，以計算為主，在Vera Rubin上完成；

（2）解碼的注意力環節：計算當前token與歷史tokens（KV Cache）的關係，計算與存儲並重，同樣在Vera Rubin上完成，頻繁調用Rubin的HBM內存；

（3）解碼的前饋網絡（FNN）：基於上下文關係輸出下一個token概率分布，需反覆讀取模型權重參數，原存儲於HBM中存在「內存牆」瓶頸，現將大部分模型參數轉移至Groq的SRAM上，利用其超低延遲特性解決推理速度問題。

Rubin與Groq通過以太網緊密耦合，RDMA特殊連接模式可使兩芯片交互延遲降低約一半。

（長橋海豚研究提供）

6. Feynman全新架構：整合全新GPU + LP40（LPU）+ Rosa CPU（以Rosalind命名）+ BlueField-5 + CX10，支持Kyber銅纜與Kyber CPO混合擴展（首次實現雙模式並存）。

儘管英偉達長期看好CPO方案，但客戶傾向於將銅纜方案發揮到極致後再切換CPO（部署與維護更簡便）。

（長橋海豚研究提供）

7. 其他訊息：

（1）太空數據中心：針對能源短缺問題，推出Vera Rubin Space-1，計劃將數據中心部署至太空（需解決輻射與散熱難題，太空中僅靠輻射散熱，無傳導與對流）；

（2）OpenClaw代理革命：每家SaaS公司有望轉型為GaaS公司（Agent-as-a-Service）。代理系統可訪問企業敏感信息、執行代碼並對外通信，需具備企業級安全防護。英偉達與OpenClaw創始人Peter Steinberger合作推出NemoClaw（OpenClaw企業安全參考設計），集成OpenShell技術，包含網絡護欄與隱私路由器，可連接各SaaS公司的策略引擎；

（3）物理AI與機器人：自動駕駛領域，比亞迪、吉利、現代、日產等車企加入Robtaxi佈局，並與Uber達成合作；機器人領域，KUKA、ABB等廠商及眾多無人機平台紛紛參與，生態持續擴大。

總體而言，本次發布會除明確銅纜與CPO將並用外，核心亮點是服務器新增Groq的LPU選項——這在Groq被收購後，市場已形成充分預期；即便三年萬億美元收入指引，市場實際預期也已超越該數字。

從產品迭代邏輯來看，英偉達近年重心已從芯片微架構創新轉移：從Hopper到Blackwell，解決的核心是組合與連接問題，完成了從「賣芯片」到「賣系統與服務」的轉型；從Blackwell到Rubin，無論新增DPU（NAND芯片）還是收購後加入的LPU（SRAM），核心目標都是解決AI進入推理與智能代理時代面臨的「內存牆」難題。

二、英偉達的近況：大會指引平淡，亟待成長性新故事

近半年來，英偉達股價始終在170-200美元區間震盪，即便下游大廠增加資本開支、公司業績持續超預期，股價仍未能實現向上突破，核心源於市場三大擔憂：

1. 大廠資本開支的持續性：Meta、谷歌等廠商已明確增加2026年資本開支，四大核心雲廠商2026年資本開支有望突破6,600億美元，同比增長60%。但需注意的是，大廠資本開支佔收入比重已處於相對高位，以Meta為例，2026年資本開支預計達1,150-1,350億美元，佔年度收入比例超50%，進一步提升空間有限。即便廠商上調2026年投入展望，市場對後續資本開支增長的持續性仍存疑慮。

2. AI芯片市場份額面臨稀釋：當前英偉達在AI芯片市場的份額高達75%以上，較高的產品定價與「近乎壟斷」的市場格局，促使下游云廠商積極尋求「替代方案」。除谷歌外，博通（AVGO）已收穫Anthropic、OpenAI等客戶的大额訂單，眾多客戶也陸續啟動自研方案。即便英偉達後續推出Rubin新產品，市場普遍預期其AI芯片市場份額將逐步下滑。

（長橋海豚研究提供）

3. 產品競爭力面臨挑戰：目前谷歌TPUv7在FP8等領域的表現已接近英偉達B200（2024年四季度量產），整體差距縮小至約一年。英偉達在Blackwell系列中引入NVFP4格式，使推理性能在FP8基礎上翻倍，但FP8已能滿足當前市場大部分需求，TPUv7已成為具備競爭力的「替代選項」。

為對抗行業競爭，英偉達正通過戰略投資與算力擴容鎖定供應鏈上下游，例如以芯片部署為前提戰略投資OpenAI（300億美元）與Anthropic（100億美元）、為Meta旗下全新AI實驗室MSL提供數百萬塊GPU算力支持，部分協議包含降價鎖定客戶需求的條款。

（長橋海豚研究提供）

英偉達上季度交出超預期財報，但股價並未迎來上漲，核心原因在於2027年收入預期已充分反映，市場擔心下游云廠商在資本開支強度達到50%以上後，進一步提升的空間極為有限。

理論上，作為云廠商供應鏈二級廠商的英偉達，若客戶資本開支維持高位不再增長，來自云客戶的收入可能陷入零增長，市場對 2027 年之後英偉達的長期成長預期趨於審慎，反映在當前對應 2027 年利潤的市場定價上相對克制，也使得投資者的建倉意願較為平淡。

從本次GTC大會內容來看，黃仁勳給出的「2027年數據中心累計收入達1萬億美元以上」，市場預期早已超越該水準。大會更多時間用於產品推銷與路線規劃，對產業鏈公司影響更為直接（如CPO與銅纜並用、LPU與HBM分擔不同工作），但對英偉達自身而言，增量信息相對有限。

未來英偉達投資價值若要再度提升，長橋海豚君認為，除了AI應用需更大規模、更快速度落地外，還需要「物理AI」「太空算力」等新的「成長曲線」拉動。

作者長橋海豚研究，專注有靈魂的思考、有態度的研究。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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