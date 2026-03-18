海豚研究｜Lululemon放棄慢工細活——ZARA式快攻能否奏效？

海豚研究專欄

Lululemon於2026年3月18日美股盤後發布2025年第四季度財報（截至2025年12月）。由於公司此前連續下調業績指引，市場對該季度預期本就偏低，最終各項數據雖仍偏弱，但基本符合預期。這家以「小黑褲」聞名的運動品牌，正放棄依賴經典款的「慢工細活」，轉向ZARA式「小單快反」的快攻策略，試圖通過加速推新、拓展市場突破增長瓶頸。這一轉型能否成功？2026年將成為關鍵考驗。



具體來看核心信息：

1. 營收小幅超出市場預期：2025年第四季度Lululemon營收同比增長0.8%，增速為近3年以來最低水平；若剔除去年同期多出一周的影響，實際營收同比增長6%，但仍遠低於過去幾年15%以上的高速增長，核心原因是北美大本營市場陷入增長停滯。

（長橋海豚研究提供）

2. 中國地區貢獻核心增長：分地區來看，剔除第53周影響後，北美地區同比下滑1%，延續三季度的疲軟表現——儘管Lululemon通過加快產品推新、聘任全球產品創意總監等措施積極調整，但目前仍無產品能承接經典款的增長大旗。中國地區同比增長32%，依舊維持高增速；此外，受益於品牌紅利釋放，除中國以外的其他國際市場同店增速小幅提速，有望成為繼中國市場後的「增長接力棒」。

3. 女裝增速環比有所改善：分品類來看，剔除第53周影響後，核心主業女裝同比增長7%，環比二、三季度稍有提速，長橋海豚君推測主要是設計與商品部門協同性提升後，推新節奏明顯改善，新品貢獻超出預期；男裝同比僅增長3%，表現一般。

（長橋海豚研究提供）

4. 國際市場加速擴張：截至2025年第四季度，公司全球門店總數達811家，環比淨新增15家，其中中國地區為開店主力，策略上以大店為主。此外，公司宣布史上最大規模國際擴張計劃，2026年將進入希臘、奧地利、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞及印度市場，進一步擴大全球版圖。

5. 毛利率下滑拖累盈利能力：受關稅持續衝擊，疊加第四季度公司加大折扣力度去庫存，毛利率同比大幅下滑4.6個百分點；費用投放方面，因國際業務擴張及數字化、供應鏈投入增加，費用率小幅提升1個百分點，最終長橋海豚君測算的核心經營利潤率達22.5%，下降5.6個百分點。

（長橋海豚研究提供）

6. 2026年預期增長2%-4%：經歷2025年增速放緩後，公司對2026年指引仍偏保守，可見2026年對Lululemon而言仍是艱難轉型的一年。

7. 財務核心信息概覽：

（長橋海豚研究提供）

長橋海豚研究觀點

無論是管理層此前對第四季度業績指引的下調，還是外資行跟蹤的北美高頻門店數據，都表明第四季度疲軟的業績已被市場提前定價。因此長橋海豚君跳出當期業績，對2026年業務走勢做簡要展望：

當前市場核心關注點在於，新任高管團隊上任後，能否通過產品改革重新「激活」美國消費者。結合電話會信息，新任創意總監設計的產品將在2-3月集中上市，產品選品強化，採用更精緻、高級的配色體系；此外，經營效率方面，公司計劃將新品開發周期從目前的18-24個月縮短至12-14個月，並提升補單/追單能力（爆款款式6-8周內完成補貨）。

從經營思路調整來看，長橋海豚君認為Lululemon的轉型無可厚非——當前年輕消費者審美更迭迅速，競品Alo Yoga、Vuori均採用快時尚模式，若Lululemon仍堅持此前2年的研發周期，產品上市時市場流行趨勢可能已發生改變，難以維持競爭優勢。

考慮到Lululemon在產品、渠道、營銷方面仍有優質基本盤（產品剪裁與版型經驗豐富，經典及熱門款式仍處於售罄狀態，消費者復購率良好），且庫存趨於良性，當前位置進一步調整的風險並不大。不過，在未明顯觀察到新品周期帶動業績明顯修復前，其業務轉型成效仍有待驗證，短期內難以出現明顯的業績拐點。

作者長橋海豚研究，專注有靈魂的思考、有態度的研究。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

