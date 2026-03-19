海豚研究｜吉利目標年售345萬輛——能否撼動比亞迪「一哥」地位？

海豚研究專欄

吉利汽車（00175.HK）於2026年3月18日港股午盤時段，發布2025年第四季度業績報告。憑藉產品結構升級與新能源轉型加速，公司收入端略超市場預期，但三費投入大幅增加也對經營利潤造成擠壓，整體呈現「增長與壓力並存」的態勢。這家全力衝刺的自主車企，在高端化與海外擴張雙輪驅動下，能否持續縮小與比亞迪的差距，撼動其行業「一哥」地位？2026年345萬輛銷量目標背後，盈利潛力又將如何釋放？



具體來看：

1. 收入端略超市場預期：本季度吉利汽車總收入1,057億元人民幣（下同），同比提升22%，略超市場預期的1,043億元。核心驅動因素是產品結構高端化帶來的單車ASP（平均售價）提升，標誌着公司在高端化佈局上已取得不錯成效。

2. 單車收入因高端化持續環比提升：本季度單車收入12.4萬元，環比上一季度繼續上漲0.7萬元，主要得益於極氪品牌高端化爆發——第四季度極氪品牌銷量環比大增52%至5.3萬輛，在總銷量中的占比環比提升2.5個百分點至9.4%。

增長主要由定價46.59-59.99萬元的極氪9X，以及煥新上市的極氪001等高端車型熱銷帶動。其中極氪9X在第四季度實現銷量2.14萬輛，單車均價高達53.8萬元，對整體ASP形成強力拉動。

3. 毛利率環比有所回升：第四季度吉利整體毛利率16.9%，環比上漲0.9個百分點，主要原因包括兩點：

（1）高端車型放量及盈利修復：極氪9X等高毛利車型（預計毛利率超40%）熱銷，加之領克品牌對燃油車的促銷減少，毛利率環比恢復；銀河M9等高端車型逐步上量，也推動集團整體毛利率上行。

（2）規模效應釋放：第四季度整體銷量環比提升12.3%至85.4萬輛，攤薄了固定的折舊攤銷成本。

4. 三費投入大幅增加，嚴重擠壓經營利潤：儘管收入與毛利有所改善，但核心經營利潤反而環比下滑，主要因三費（研發、銷售、管理）投入大幅增加——研發費用環比增加15億元至59億元，主要用於新一代高端車型（如極氪8X、後續旗艦車型）及智能化（城市NOA、智能座艙、芯片）研發，且研發費用化率提高，智駕團隊整合等一次性費用調整也帶來負面影響；

銷售費用同樣環比增加13億元至67億元，主要用於高端品牌營銷（推廣極氪9X）及海內外渠道加速擴張（為2026年64-70萬輛出口目標鋪路）。

在巨額三費投入下，核心經營利潤環比下滑16%至28.4億元，大幅低於市場預期的38.8億元；核心經營利潤率環比下滑0.9個百分點至2.7%，單車核心經營利潤環比下降1,100元至0.33萬元。

5. 歸母淨利憑藉合資公司收益支撐，勉強符合市場預期：在經營利潤受擠壓的背景下，第四季度歸母淨利潤37.4億元，同比微增4%，單車淨利潤環比從上一季度5,000元降至4,400元。最終淨利潤能勉強符合市場預期，主要得益於應占合資公司收益環比大增5.2億元至約7.8億元的支撐。

整體而言，從吉利第四季度財報可見，高端化戰略成效驅動收入與毛利率端超預期，但大幅增加的三費投入嚴重侵蝕當期經營利潤。

不過在銷量方面，吉利仍穩步推進——儘管管理層此前已上調2025年銷量目標（從271萬輛上調至300萬輛），但公司最終實現全年銷量302萬輛，超額完成目標。

在至關重要的新能源轉型上，第四季度吉利轉型速度繼續加快：新能源車整體銷量達52萬輛，環比上漲17.4%，新能源滲透率從三季度的58%進一步提升至61%，標誌着公司已進入「新能源主導」的發展階段。

拆分品牌來看：

1. 銀河系列：新能源車銷量環比提升29%至19萬輛，由銀河M9、星耀6、銀河A7、星艦7等新車型共同驅動，驗證了銀河相對於比亞迪「貼身肉搏」戰略的持續奏效。

2. 領克品牌：新能源銷量環比增長24%至7.9萬輛，新能源車型占領克總銷量比例高達72%，轉型極為迅速，主要由領克10、領克08、領克07等車型熱銷帶動。

3. 極氪品牌：以52%的環比增速領跑（5.3萬輛），主要依賴極氪9X、極氪001的熱銷；極氪品牌的高端化（尤其極氪9X爆銷）也帶動單車均價和銷車毛利率進一步提升。

最終，極氪2025年新能源車銷量168.8萬輛，同比提升90%，大幅超出上調後的2025年全年150萬輛目標（完成率113%）。

對於2026年展望，主要包括以下三方面：

1. 延續強勢產品週期，海外增長成為核心增量

公司已設定2026年345萬輛的總銷量目標，同比增長14%，增長結構呈現「新能源主導、海外發力」的特點——其中新能源車銷量目標222萬台，同比增長32%，新能源滲透率繼續同比提升8.5個百分點至64%；燃油車銷量目標123萬輛，同比下滑8%。

從各品牌規劃來看，吉利將在2026年推出近10款新車，推動銷量目標完成：

·吉利銀河：作為銷量基本盤，新能源目標銷量152萬輛，同比增長23%，依托M7、星耀7等多款新車鞏固主流市場。

·極氪：目標銷量30萬輛，同比增長34%，增量主要來自已開啟預售的極氪8X及極氪9X的持續放量，是高端化與利潤增長的核心。極氪8X將於4月上市，具備操控性、豪華性、舒適性領先等優勢；且極氪品牌運營思路積極調整、品牌持續向上，進一步站穩高端市場。隨着整合效果逐步體現，極氪品牌的高端化將帶來較大利潤彈性。

·領克：目標銷量40萬輛，同比增長14%，新能源轉型（目前滲透率已超72%）與新車（如領克800）將共同驅動增長。

2. 海外市場爆發，貢獻高利潤彈性

地區方面，吉利預計2026年海外銷量將同比大幅增長53%，至約64萬輛。2026年1-2月已實現出口12.1萬輛（同比+129%），對應年化銷量達73萬輛，海外銷量目標達成度頗高。

海外銷量增長將繼續由新能源車出口及渠道擴張帶動：海外銷量中新能源占比預計快速提升至45-50%（約29-32萬輛），海外渠道網絡計劃擴張至2200家以上。

海外市場是盈利提升的關鍵：2025年海外單車ASP（17.65萬元）已達國內的1.7倍，毛利率高出約10個百分點，單車淨利近萬元。隨着2026年海外銷量占比提升至18.6%，其高盈利特性將顯著拉動公司整體利潤回升。

3. 整合「一個吉利」後的降本增效釋放

2025年底極氪私有化完成後，「一個吉利」戰略進入全面落地階段，預計將為2026年帶來實質性協同效益。

研發、採購、製造及管理平台的整合，有望降低整體運營成本。隨着整合協同效應在2026年完全體現，銷售、管理及研發費用率有望得到控制或下降，從而緩解2025年第四季度般高強度投入對利潤的擠壓。

因此，長橋海豚研究基於吉利2026年345萬輛銷量目標，以及單車淨利繼續同比提升 10%至0.6萬元的基礎上，預計吉利2026年淨利潤為210億元（同比提升25%）。當前市場仍有一定的空間，核心係市場對購置稅退坡後行業beta可能下行的憂慮。

長橋海豚研究考量吉利2026年新能源轉型步伐持續加快，高端化佈局與出海戰略逐步落地帶動盈利潛力釋放，結合行業合理發展節奏，認為其2026年市場價值可對應合理發展區間，有望隨著業務優勢進一步顯現而逐步釋放潛力。

作者長橋海豚研究，專注有靈魂的思考、有態度的研究。



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