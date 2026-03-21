星星之伙｜深入亞馬遜雨林的00後

星星之伙｜黃錦星專欄（鳴謝葉婼堯Charlie合撰）

葉婼堯Charlie是00後，現為香港科技大學（HKUST）環境管理及科技課程（BSc in Environmental Management and Technology, EVMT）三年級生。Charlie已先後擔任思匯政策研究所（CivicExchange，思匯）兩份政策研究報告的聯合作者之一，題為《綠識未來：以教育與充權推動氣候和生物多樣性行動》和《共建自然向好香港：汲取COP16經驗以推動生物多樣性行動》，並在2025年5月和7月的記者會，聯同立法會議員、專業和學界人士等一起站台。



近年香港的旅遊與生態爭議愈來愈火，思匯團隊又剛剛深入秘魯亞馬遜雨林，考察了半個月，回港後正努力合撰生態旅遊的政策研究，目標於今年下旬發表。回想我大學初年仍只聚焦本科學術，我好奇問她：「您火速學以致用，並積極參與環境政策倡議，如何練成這非一般的年輕人履歷呢？」



青年環保大使之夏課

2024年夏，思匯第三屆青年環保大使(YEA)計劃開幕禮中，我是嘉賓，遇見Charlie已非單純的YEA參加者，而是站在典禮台前，並協助統籌活動，以及與不同持份者對話。原來，Charlie與YEA的緣分，始於她中四暑期參加了首屆YEA，當時仍是疫下，她所屬小組選擇生態旅遊為研究主題，設計了一條帶人走進大嶼山水口作生態旅遊的路線，希望在保育與旅遊之間找出平衡點，最終在匯報中奪冠。她回看當時的小組主題研究，或許仍帶着中學生的稚嫩，但那份對「自然不只是風景，而是需要齊守護」的理解已清晰可見。

Charlie在中學的國際文憑課程(IB)修讀地理和商業管理，接觸自然系統與社會制度運作，同時開始思考環境問題背後的經濟與政策矛盾。升讀大學時，她首選了HKUST的EVMT課程，當年不單純想「做好環保」，更是希望理解政策、科技與社會之間如何互動連結，令環保行動可以更好的落地。大學一年級暑期，Charlie有緣在思匯實習，最初擔任傳意實習生，主責新一屆YEA相關工作。她於思匯的辦事表現優秀，於是繼續留下來為兼任社區營造助理，並逐步參與政策研究，如已先後參與了撰寫上述兩份政策研究報告，一份聚焦環境教育，另一則是共建自然向好的政策分析。

亞馬遜雨林之生態課

2025年11月，思匯的一小隊工作人員包括Charlie，遠赴秘魯亞馬遜雨林考察，藉此加深對生態旅遊與自然保育的理解。考察隊在雨林內所駐地是一個以科學研究為基礎的學習中心，結合保育、社區教育及生態旅遊。此基地供電每天兩小時，熱水供應則依靠太陽能，很多時候Charlie只能沖凍水涼。對於一直在香港城市環境長大的女生而言，並不易適應雨林營地的生活日常，曾於凍水浴時她不禁「悲從中來」！但在雨林生活的半個月，Charlie親見金剛鸚鵡飛到泥灘啄食礦物、南美洲短吻鱷河畔出沒，亦經歷涉水渡河、執開山刀清理竹林等，難得的雨林體驗令她滿心歡喜！但此生態課的代價，是天天考察後，大家都滿身泥濘。

2000年代中，約40歲的我曾代表香港建築師學會環境及可持續發展委員會，帶團考察亞馬遜雨林，探索生態旅遊與環保建築的設計，但我團在雨林只是淺嚐留駐。我羨慕Charlie年紀輕輕，能緊找機會沉浸式考察，而非沉醉消費式旅遊。近年，全球消費式旅遊泛濫，深深禍延生態環境，影響香港郊野的相關新聞屢現。思匯同事正進行生態旅遊研究，Charlie關心的是怎樣在守護生態底線的前提下，建構一套可行、可管、可持續的模式，相信「綠水青山就是金山銀山」。

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環境危機之課不等人

對大學生而言，能夠由YEA參加者，走到政策研究報告的聯合作者，再不時到本地及國際座談活動中擔當主持及發言等，殊不簡單。但Charlie並非急於展示自己，重點是積極地一步步累積經驗，並向不同人學習。同時，讀萬卷書不如行萬里路，深入亞馬遜雨林的歷鍊，令Charlie對保育工作更深入了解，也讓她與大自然更深度相處，親身感受生態系統如森林對全球可持續發展的關鍵性，這些經歷亦成為她研究生態旅遊的重要靈感來源。

Charlie指不少人談環境，常話「為下一代着想」，但她就覺得不要因年輕就以為沒有影響力。正因這心態，她沒有等到「將來有一日」才為可持續發展出一分力，而是仍是學生時已積極走進環境政策的不同活動中。Charlie深深意識到氣候與生態危機，不會等你我他準備好才出現，故此她誠意鼓勵同輩及早投入洞悉環境危機之課。於氣候與生態危機的範疇，她呼籲大家應將年輕人更重點地視為「現在的持分者」，而非只是未來的受惠者(或受害者)，例如在氣候與環境政策的設計初期，宜有系統地及早納入青年聲音。Charlie並倡議三點政策，剛巧凑成「YEA」:

•Youth Empowerment青年賦能——為青年參與公共事務創造可持續的路徑，由青年計劃、實習、研究到政策對話，建立清晰而有延續性的參與階梯，讓有心的年輕人可走得更遠。

•Education for Environmental Sustainability環境教育——令環境教育與政策實踐更連結，不單在課堂傳授知識，更宜透過實地學習、參與研究及實踐計劃等，讓年輕人理解政策及實在行動。

•Achieving Nature Positive自然正向——將「自然正向」由理念演化成可衡量的政策成果，在發展與保育之間更清楚地交代如何衡量成效、誰主責監管，以及如何確保可持續執行。

Charlie推介 : 「對希望及早了解環境政策的年輕人而言，YEA是一個很好的起點！」今年的YEA 計劃，即第四屆剛巧已經開始招生。請留意：

• YEA

• HK2050isNow

作者黃錦星是前環境局局長，2024年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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