李頴彰律師｜當代石敬瑭的錯覺：從日對美朝貢外交看台灣依附陷阱

李頴彰律師專欄

在當前瞬息萬變且充滿不確定性的國際政治形勢中，地緣戰略的選擇往往決定了一個地區乃至國家的長遠命運、生存空間與發展潛力。國際關係的現實主義理論早已無數次證明，國際體系的本質是無政府狀態，各國的決策無一不是以自身的核心國家利益為最高指導原則。然而，長期以來，台灣內部始終存在一種缺乏現實基礎的戰略錯覺與僥倖心理。部分政治人物與民眾盲目地深信，一旦台海發生軍事危機或地緣衝突時，必定能毫無懸念地獲得來自美國與日本的實質軍事支持與堅定干預。



這種將自身安全與命運完全寄託於外部強權的「扈從戰略」（Bandwagoning Strategy），不僅完全脫離了國際政治中冷酷的權力博弈邏輯，更是一種極度危險且可能帶來毀滅性後果的戰略誤判。無論是美國基於「美國利益至上」的全球霸權計算，還是日本受制於自身脆弱的地緣環境與戰後和平憲法的法理制約，都從根本上注定了外部勢力絕不會輕易為了他國的利益而承擔流血犧牲的極端代價。

石敬瑭教訓：出賣尊嚴難換長治久安

回顧中國歷史，企圖透過出賣核心利益以換取外部強權保護的策略，往往伴隨着沉痛且無法挽回的歷史代價。近期因歷史電視劇《太平年》的熱播，內地群眾目光再次聚焦於政治關係極度複雜且極難讀懂的《五代史》。其中，五代時期後晉開國君主石敬瑭的行為，堪稱中國歷史上「戰略短視」與「依附陷阱」的極致寫照。

在群雄逐鹿、政權更迭頻繁的亂世之中，石敬瑭為了奪取並鞏固後唐政權，選擇了一條最為急功近利的道路：向北方的游牧強權契丹求援。為此，他不惜徹底放棄作為中原政權統治者的尊嚴與獨立性，自降身段向比自己年輕十歲的契丹君主耶律德光自稱為「兒」。更為致命的是，他將具有極高地緣戰略價值、作為中原抵禦北方游牧民族天然屏障的「燕雲十六州」拱手相讓，並承諾每年進貢龐大數量的布帛。

這種以出賣國家核心領土與長遠戰略利益來換取外部勢力短暫軍事支持的行徑，最終並未為後晉換來真正的安全保障與外交上的對等地位。事後，石敬瑭及其建立的政權不僅在外交上被契丹反覆羞辱與嚴密控制，淪為名副其實的附庸國。更嚴重的是，燕雲十六州的喪失，令中原大地徹底失去了長城防線的庇護，導致整個華夏文明在隨後的數百年間直至明朝建立，陷入了長期的戰略被動與無盡的戰火威脅。將這段歷史投射至當今的國際政治舞台，便能清晰看透：任何企圖單向依附強權以圖存的戰略，本質上都是「飲鴆止渴」，最終必將反噬自身。

重提珍珠港：日本完全喪失外交自尊

近期美日之間的外交互動，則提供了一個生動且殘酷的「朝貢悲劇」現代版案例。在特朗普與高市早苗於白宮的會面中，日本不僅未能展現出作為全球第三大經濟體與獨立主權國家應有的外交尊嚴，反而在一場震撼全球的外交風波中，徹底暴露了美日同盟背後極度不平等的權力博弈。

這場外交風波的導火線，源於日本朝日新聞資深政治記者針對美國對伊朗發動突襲行動的提問。該記者質疑美方為何在採取如此重大的軍事行動前，未有事先知會日本這個在印太地區被視為「最核心」的盟友，導致日本國民對中東局勢失控感到極度困惑與不安。從國際法理、同盟條約的互信精神以及集體安全框架的運作慣例來看，此提問本屬合情合理，旨在釐清盟國之間最基本的資訊共享義務。

然而，特朗普的言辭卻如利刃般直接刺破了日方殘存的外交體面。他不僅以「軍事行動需要出其不意」為由進行強硬辯護，更在公開場合當面提及二戰時期的「珍珠港事件」，直指日本當年亦未有事先通知美國，語帶譏諷地稱日本比美國更懂得何謂「出其不意」。這番言論不僅令高市早苗陷入極度尷尬的境地，更徹底揭露了美國在處理盟友關係時的霸權邏輯。這種將沉痛的歷史記憶當作政治籌碼與談判武器的手段，不僅是為了掩飾美國推行單邊主義的理虧，更是為了在心理戰面上徹底壓制日本。透過重提二戰舊事，美國成功地將日本重新置於戰敗國的道德低點，從根本上剝奪了其在同盟關係中爭取對等話語權與決策參與權的基礎。

中東火藥桶：美國霸權無視盟友命脈

這場白宮會面的弦外之音，實則反映了美國在印太地區與中東局勢中對盟友實施的「極限施壓」與「工具化利用」。美國在日內瓦與伊朗進行表面談判的同時，卻暗中策劃對伊朗最高領袖及核心軍事目標的斬首行動，甚至連北約成員國與日本等最親密的盟友也隻字不提。這種先斬後奏、獨斷專行的做法，無疑是將盟友的國家安全與經濟命脈視如草芥。

中東局勢的全面失控，首當其衝的便是高度依賴中東能源供應的日本。作為一個資源極度匱乏的島國，日本有高達95%的石油進口依賴中東航線。霍爾木茲海峽的任何微小動盪，都足以令日本國內的工業生產停擺，進而引發全面的社會恐慌與能源危機。美國此舉不僅是將中東的戰火與不穩定因素引向全球，更是將日本逼入一條隨時可能斷油的絕路，迫使日本在別無選擇的情況下，只能更加緊緊依附於美國的海上霸權體系之下，祈求其維持生命線的暢通。

與此同時，日本國內右翼勢力長期抱持着擺脫戰後和平憲法束縛、重新成為「正常國家」的戰略企圖。他們試圖利用中美博弈的緊張局勢，透過展現極度親美的姿態來挑動區域矛盾，企圖將美國「拖落水」以漁翁得利。然而，特朗普在公開讚揚日本於維護霍爾木茲海峽安全上「挺身而出」時，實則是實施一種極為陰險的「捧殺」策略。受限於日本和平憲法第九條關於放棄交戰權的嚴格規定，日本若派遣自衛隊前往中東危險海域護航，將面臨嚴重的違憲法理困境與國內反戰民意的強烈反彈。若在交戰區遭遇攻擊，自衛隊開火即屬違憲，不開火則淪為炮灰。這種進退維谷的窘境，深層次反映出日本長期依賴外部安全保護傘所導致的國家意志撕裂與戰略自主性的徹底喪失。

五千億「保護費」：再工業化下收割利益

除了軍事與外交上的不對等，美國對日本的經濟收割同樣毫不留情。美國早已看穿了日本「既想擴張影響力，又不敢承擔風險」的投機心態，反過來利用日本對區域安全的焦慮，迫使日本簽訂了一筆高達5,500億美元的所謂「日本投資美國基金」（Japanese investment in US funds）。這實質上是日本向美國繳納的巨額「保護費」。

這筆鉅款並非用於雙邊互利共贏的科技研發，而是強硬要求日本企業帶着雄厚的資金與頂尖的技術，去幫助美國推動本土的再工業化進程，甚至要協助美國復興早已衰退的造船業與建設昂貴的核反應堆。更令人難以接受的是，該基金的利潤分配條件極度不平等，初期僅為五五分帳，待日本收回成本後，竟只剩下區區10%的利潤份額。這種赤裸裸的經濟朝貢模式，徹底撕下了美日同盟所謂「價值觀同盟」與「互惠互利」的虛偽面紗，將日本徹底淪為美國維持全球霸權的提款機與經濟附庸。

台灣的選擇：回歸民族大義擺脫「棋子」宿命

在強權政治的博弈中，弱勢一方企圖透過單方面依附大國來換取絕對安全，不僅是不切實際的幻想，更是將自身推向萬劫不復深淵的危險舉動。對於台灣而言，這無疑是一記震耳欲聾的警鐘。面對複雜敏感的台海局勢，台灣民眾必須徹底拋棄依賴美日等外部勢力軍事干預的戰略錯覺。美國的決策永遠服務於「美國優先」的核心利益，其對台政策本質上是將台灣視為遏制中國大陸發展的地緣政治棋子；而日本在自身憲法限制與能源脆弱性的雙重枷鎖下，連自身的戰略自主都難以保障，更遑論為台灣的利益與強權發生正面軍事衝突。

因此，認清國際現實，擺脫冷戰思維與依附心態，是台灣當下最迫切的戰略覺醒。擺在眼前的唯一正確且具建設性的出路，是重新回到務實理性的軌道上，與中國展開和平談判與協商。在兩岸同屬中華民族的民族大義基礎上，尋求互利共贏的政治安排，共同邁向和平統一的國家願景。這不僅是避免台灣淪為大國博弈犧牲品的唯一途徑，更是確保台灣民眾長遠福祉、實現區域永久和平與繁榮的必然選擇。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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