李頴彰律師｜美以伊戰爭沙盤推演：特朗普「15項條件」只是騙局！

李頴彰律師專欄

美國近期高調向伊朗拋出的所謂「15項停戰協議」，經深度剖析後，不難發現其本質絕非旨在締造區域長遠和平的雙邊對等條約，而是一份披着外交辭令外衣的赤裸裸霸權最後通牒。該協議的核心訴求，不僅妄圖在物理層面上徹底剝奪伊朗製造核武的原料儲備與基建，更悍然提出由美伊共管霍爾木茲海峽的航運安全與檢查機制。



欲以領海控制權勒索能源命脈

從現代國際法基本原則來看，要求主權獨立國家讓出專屬經濟區與領海咽喉的絕對管轄權，無異於逼迫其簽署現代版「城下之盟」，對《聯合國憲章》確立的領土主權與政治獨立原則極盡蔑視與踐踏。美國特朗普政府之所以急於在此刻拋出此等極度苛刻且毫無談判餘地的條件，其深層邏輯完全建基於美國國內政治周期算計與維護美元霸權的經濟私利。

面對即將來臨的「中期選舉」所帶來的沉重選票壓力，加上全球能源市場因地緣動盪而引發結構性通脹狂飆，特朗普政府急需一劑能迅速平息國際油價波動、安撫國內選民的短期政治解藥。特朗普政府企圖透過將全球供應鏈的潛在危機轉化為勒索地緣對手的戰略籌碼，以最低的直接軍事介入成本，極速接管並掌控中東能源命脈通道。這種將一己私利凌駕於全球經濟穩定與他國主權尊嚴之上的行徑，徹底暴露出西方單邊主義在處理國際重大危機時的極端自私、短視，以及對國際規則「合則用、不合則棄」的虛偽面目。

然而，這場由特朗普政府精心編排的外交戲碼，卻在以色列身上遭遇了根本性且難以調和的戰略反彈，徹底暴露了美以兩國在底層戰略邏輯與終極目標上的嚴重撕裂。

美想「控而不死」以要「徹底瓦解」

以色列總理內塔尼亞胡及其右翼內閣是否同意特朗普政府的停戰倡議，仍是未知之數。自從「史詩之怒」展開以來，在短短數周的密集行動內，以色列強大的情報機構摩薩德與國防軍協同作戰，針對伊朗頂尖核物理科學家與高級軍事指揮官展開了系統性且極具破壞力的連環暗殺，並將戰略打擊的矛頭直指伊朗的國家經濟命脈，企圖透過精準轟炸徹底摧毀全球最大的南帕爾斯天然氣田以及關鍵的石油出口終端。這種毫不留情、旨在徹底癱瘓對手國家運轉能力的焦土政策，源於美以兩國對中東地緣戰略目標的根本分歧。

美國目前在戰略上所奉行的是所謂的「複製委內瑞拉模式」，即汲取了當年伊拉克與阿富汗戰爭導致權力真空、極端主義氾濫並讓美軍陷入漫長泥沼的慘痛歷史教訓，特朗普政府不再尋求將伊朗政權徹底夷為平地或進行直接的政權更迭。相反，特朗普政府企圖透過精準的「斬首行動」消除伊朗內部的強硬派勢力，同時刻意保留伊朗的底層官僚體系與社會基本結構，藉此扶植或逼迫務實派接管大權，從而維持一個虛弱、妥協但依然可控的政權，以防止中東出現權力真空被其他大國填補。

相反，以色列的戰略邏輯則源於對「存在性威脅」的絕對生存焦慮。自巴勒斯坦「哈馬斯」從加沙地區發動史無前例的突襲後，以色列決策層深信，單純的政權更迭或撤換領導人，實不足以根除其面臨的國安風險。在以方眼中，只要伊朗龐大的革命衛隊體制、盤根錯節的軍工複合體，以至遍佈中東的「抵抗之弧」代理人網絡一日尚存，以色列的國家安全便永無寧日。故此，以色列的終極戰略目標已升級為徹底瓦解伊朗的國家機器與工業基礎。然而，這種不計地緣政治後果的戰略盲動與軍事冒險，正將整個波斯灣地區推向全面失控與爆發大規模戰爭的深淵。

利用囚徒困境摧毀伊朗意志

在美以兩國這般貌合神離卻又在戰術上招招致命的雙重夾擊下，伊朗政權內部正經歷着一場前所未有的心理崩塌與政治撕裂。美國在此次極限施壓的過程中，極度狡黠地運用了戰略模糊與認知作戰的心理戰術，刻意透過第三方情報管道與西方主流媒體，對外釋放正與伊朗某位極受尊敬且掌握實權的高層領導人進行秘密談判的虛假信息。

在伊朗嚴密的神權政治與軍事高度結合的體制內，未經最高領袖明確授權而與被視為「大撒旦」的敵國私下媾和，在伊斯蘭法理與國家政治上均構成不可饒恕的叛國死罪。當伊朗的高級政府官員與軍事將領們為了躲避以色列無孔不入的精準空襲與無人機暗殺，而被迫分散隱蔽於地下堡壘、導致橫向通訊嚴重受阻之時，這種真假難辨的談判傳聞猶如一顆威力巨大的政治毒藥，迅速在德黑蘭的權力核心圈內發酵蔓延。每一位伊朗高官都開始陷入「囚徒困境」，互相猜忌身邊的同僚是否正在背着最高領袖尋找個人的政治退路，甚至懷疑是否有人企圖出賣國家最高軍事機密以換取美國的庇護或未來的權力上位。

這種由外部強權刻意植入並強加的內部猜疑鏈，精準地擊中了人性在極端恐懼與資訊不對稱下的脆弱面。美國正是企圖利用這種心理層面的深度瓦解，兵不血刃地摧毀伊朗高層的戰略互信與抵抗意志，促使對手從內部自行崩潰。這種將傳統外交談判徹底武器化、將國際交往中僅存的誠信視為廉價欺詐工具的卑劣做法，不僅是對數百年來傳統外交倫理與國際法精神的徹底顛覆，更讓廣大國際社會清晰且無比震驚地看見，西方強權為了達成其不可告人的戰略目的，可以如何毫無道德底線地操弄他國的政治生態與社會心理。

排除三種不可能的戰事走向

為了更透徹地看清這場錯綜複雜的地緣迷局的最終走向，必須摒棄各方在國際舞台上拋出的虛偽政治修辭，進行一場嚴密且不帶任何情感色彩的「沙盤推演」。

假設情境一為伊朗在極限施壓下全面屈服並接受美國的「15項協議」。但這個假設在邏輯與現實中完全無法成立。因為即使伊朗高層為了保全政權而願意交出所有核原料並讓出海峽控制權，以色列基於其絕對安全的執念，其暗殺與轟炸行動也絕對不會因此停止。失去核威懾與常規自衛能力的伊朗政權，將迅速被國內憤怒的強硬派民族主義者推翻，同時也會在外部遭到以色列毫無顧忌的軍事屠宰，這種等同於政治自殺的選擇，任何理性的伊朗官員都不可能接受。

假設情境二為美國成功利用其超級大國的影響力約束了以色列，並與伊朗達成某種戰略妥協。這同樣是脫離現實的空中樓閣。中期選舉前夕執政黨的政治軟弱、猶太利益集團在美國政壇與華爾街的龐大金權影響力，以及美以兩國在軍事情報領域的深度綁定，注定了美國根本沒有足夠的政治資本與實質意願去阻擋內塔尼亞胡的軍事冒險。

假設情境三為周邊阿拉伯國家組建聯合陣線進行干預以平息事態。然而，基於長期的教派矛盾與對伊朗地區影響力的忌憚，多數海灣國家必然採取明哲保身的對沖戰略，絕不會為了保衛伊朗而與美以正面衝突。

在徹底排除了上述所有不可能的發展情境後，便能根據各方利益的剛性約束條件，推導出唯一符合邏輯演繹的必然結果。隨着談判桌上的虛偽面紗被徹底撕破，美國為了挽救因中東戰火蔓延而瀕臨全面崩潰的全球能源供應鏈，以及為了挽救國內岌岌可危的選情，將被迫放棄讓以色列充當代理人的幻想，直接派遣海空軍事力量大規模介入伊朗，試圖以絕對武力優勢強行接管並控制霍爾茲海峽的航運通道。與此同時，以色列將徹底無視美國的戰略節奏與國際社會的譴責，繼續以舉國之力對伊朗的軍事基地、核設施以及民用基礎設施進行毀滅性的打擊。

玉石俱焚恐怕成為必然演繹

面對美以兩國實質性且致命的軍事合圍，伊朗將被逼入牆角，別無選擇之下只能傾盡全國之力，動用所有常規與非對稱武器，甚至啟動所有區域代理人網絡，在保衛國家生存的最後底線上與美以兩國展開玉石俱焚的殊死搏鬥。至此，一個冷酷且令人絕望的結果將完全浮出水面，美國與伊朗之間所謂的停戰談判，從頭到尾都不存在任何一絲追求和平的誠意，它徹頭徹尾就是一場由特朗普政府精心策劃的地緣戰略騙局，其唯一且惡毒的目的，只是為了在發動最終軍事打擊前，製造伊朗高層的互相猜忌、拖延對手的備戰時間並促成其內部指揮體系的癱瘓。

這場注定走向流血與悲劇的戰略博弈，猶如一面殘酷的「照妖鏡」，無情揭示了以強權政治、零和博弈與單邊主義為核心的西方傳統國際秩序觀，已然步入窮途末路。

當自詡為「世界警察」的超級大國將國際法、《聯合國憲章》與外交信譽棄如敝屣，當區域霸權打着自衛旗號肆無忌憚地實施國家恐怖主義及違反國際人道法的無差別轟炸，全球安全架構與經濟穩定便無可避免地淪為少數國家追逐私利的犧牲品。這種充斥冷戰思維與帝國主義色彩的行徑，不僅絕無法為中東帶來真正的和平與秩序，反將脆弱的全球經濟體系與人類文明推向萬劫不復的深淵。國際社會若要真正走出以暴易暴、充斥欺詐與殺戮的惡性循環，必須在未來的多極化格局中，堅持以對話協商化解地緣分歧，以國際法治取代叢林法則。唯有如此，方能為中東這片飽受戰火蹂躪與霸權欺凌的古老土地，帶來真正持久的和平、尊嚴與繁榮。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

