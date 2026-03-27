李頴彰律師｜屯馬綫非禮案警示：斬斷偷拍傳播鏈，守護女性自主權

李頴彰律師專欄

近日，港鐵屯馬綫發生一宗涉嫌非禮案，再度引發社會對公共交通乘車安全與防治性暴力的深思。3月22日晚上，兩名年輕女乘客於車廂內先後遭一名男子蓄意觸摸。面對此等侵犯身體自主權的惡行，其中一名受害人臨危不亂，冷靜搜證並拍下犯案過程。警方接報後迅速採取行動，將涉案男子拘捕歸案。此案不僅展現了執法部門打擊罪案的效率，更凸顯了受害人打破沉默、勇敢捍衛自身權益，對於協助警方將不法之徒繩之於法、遏止公共空間性暴力的關鍵作用。



不法之徒伺機作案

鐵路安全備受挑戰

香港擁有世界第一流的公共交通網絡，港鐵每日接載數以百萬計的乘客，整體治安一直維持在極高水平。然而，在擁擠的車廂環境中，少數不法之徒伺機作案，也為鐵路安全帶來客觀的挑戰。這並非單一機構的責任，而是一個涉及城市空間運用、性別權力關係以及公眾意識的綜合性社會議題，需要大眾以更宏觀、更具建設性的視角來共同探討完善之策。

香港作為人口高度密集的國際大都會，其鐵路網絡在繁忙時間的載客量極大，車廂內的物理空間被極度壓縮。這種人與人之間無可避免的身體貼近，雖然展現了城市高效運作的一面，但同時也為部分意圖不軌者提供了隱蔽的犯案溫床。根據2019年關注婦女性暴力協會的調查數據指出，有不少受訪者表示曾在公共交通工具上遭遇不同程度的性滋擾，但最終選擇向職員求助或報警的比例卻相對偏低。這種數據上的落差，絕不能簡單歸咎於受害者的沉默，而是反映出在極度擁擠且節奏急促的環境中，受害者往往會經歷瞬間的驚恐與錯愕，加上搜證困難以及對通報程序可能引發的延誤感到顧慮，從而形成客觀的求助阻力。

物化女性偷拍廣傳

心理創傷難以磨滅

警方鐵路警區及港鐵公司一直致力打擊相關罪行，在車站張貼大量警告標語並加強巡邏，這些努力毋庸置疑。然而，執法者所面對的客觀困境在於：當犯罪行為發生在轉瞬之間且人群迅速流動時，若缺乏即時的通報與旁人的協助，將大幅增加介入的難度。因此，在肯定現有機制的同時，更應思考如何從受害者的心理需求出發，進一步降低求助的門檻。

實體空間中的侵犯行為，近年更逐漸延伸並變種於虛擬網絡之中，形成另一種更為隱蔽且深遠的傷害。現時在部分網絡討論區或社交平台上，不乏有人上載在港鐵車廂或電梯內偷拍女性身體的隱蔽照片。這種將他人私密影像在網上大肆分享、傳閱及評論的行徑，絕非單純的網絡次文化或無傷大雅的惡作劇。相關行為本質上是一種將女性身體徹底物化與商品化的過程，將活生生的人降格為滿足少數人偷窺慾的消費對象。當這些未經同意的影像在網絡上被永久流傳，對受害人所造成的心理創傷是持續且難以磨滅的。

敗壞風氣輕視騷擾

斬斷傳播遏止歪風

更令人憂慮的是，這種網絡生態在無形中敗壞了社會風氣，使部分網民對性騷擾行為產生了輕視甚至合理化的錯覺。面對這種將自身快樂建立在剝奪他人尊嚴之上的惡行，全社會都應予以最嚴厲的譴責。這不僅僅是道德層面的問題，更是對基本人權的踐踏。因此，防治公共空間的性暴力，必須將實體執法與打擊網絡科技罪行結合起來，斬斷偷拍影像的傳播鏈，從源頭遏止這種物化他人的歪風。

面對上述種種挑戰，多年來坊間偶有聲音倡議效法部分海外城市，在港鐵繁忙時段增設「女性專用車廂」，以提供一個安全的「避風港」。從表面上看，這似乎是一項能即時隔離潛在威脅的保護措施，但在香港獨特的客觀環境與現代平權理念下，其實際操作性與背後的邏輯值得深思。

專用車廂並不治本

女性權利不應阻隔

首先，在實際運作層面，香港市區鐵路網絡的班次極密、人流極大，在繁忙時間設立特定性別的車廂，勢必對整體的人流管制造成巨大壓力，甚至可能引發月台上的混亂，影響整體運輸效率。然而，更深層次的問題在於這種措施背後所隱含的意義。單純以性別作為空間隔離的標準，其實是一種治標不治本的做法。

設立女性專用車廂，容易向社會傳遞一種極度危險的錯覺，彷彿女性必須被隔離、必須退縮到特定的保護區內，才能確保自身的安全。這無形之中將防範性暴力的責任與成本轉嫁到女性身上，甚至可能衍生出「點解妳不去坐專用車廂？」的受害者有責論。在一個推崇兩性平等、強調互相尊重的現代文明社會，女性理應在任何公共空間都能享有免於恐懼的自由，她們的出行權利不應因為少數犯罪者的存在而受到任何形式的限制或區隔。真正的安全，不應建立在隔離弱勢之上，而是建立在約束加害者與完善制度之上。

善用科技便捷求助

以人為本妥善處理

既然空間隔離並非治本之道，那麼應如何從系統層面深化防治工作？就硬件設施而言，除了持續升級車廂內的閉路電視系統以加強阻嚇作用外，鐵路公司大可善用科技，例如於手機應用程式增設更隱蔽、便捷的緊急求助功能，或在車廂內設置二維碼通報系統，讓受害人在不驚動施害者的前提下，迅速將事發車廂編號及實時位置傳送至車務控制中心，確保車站職員能在下一站即時介入。

至於軟性配套方面，強化前線職員的專業培訓實屬重中之重。當受害人鼓起勇氣求助時，若職員能秉持「創傷知情」（Trauma-informed）的原則，即理解性暴力創傷對受害人身心的潛在影響，從而在應對時主動避免任何可能帶有質疑或責難意味的言行，以具同理心且不帶偏見的態度妥善處理，並安排具私隱度的空間讓其平復情緒及等候警方，將能大幅減低受害人承受「二次傷害」的風險。這種「以人為本」的處理機制，不僅能消除受害人的通報顧慮、提升報案意願，更有利於警方後續的搜證工作。公共運輸機構在維持高效服務之餘，若能切實關顧乘客的心理安全與免於恐懼的權利，定能進一步彰顯其作為世界級企業的社會責任。

別再指責受害人士

建構安全公交網絡

歸根究底，建構一個絕對安全的公共交通網絡，不能單靠警方的嚴正執法或鐵路公司的系統升級，更需要一場全社會的公民意識覺醒。法治社會的基石，在於全體市民對法律的敬畏與對他人身體界線的絕對尊重。因此，必須從公眾教育入手，從小培養正確的性別平等觀念，徹底糾正物化他人及輕視性騷擾行為的錯誤認知。同時，發揮守望相助的精神是打破沉默文化的關鍵。當市民在乘坐公共交通工具時，若能保持適度警覺，在目擊疑似滋擾事件時不再袖手旁觀，而是透過詢問受害者是否需要協助、巧妙地隔開雙方，或在保障自身安全的前提下協助報警與作證，這些看似微小的舉動，都能為受害者提供強大的心理支持，並對施害者形成巨大的社會壓力。

安全從來不是從天而降的，而是需要社會每一個市民共同維護的公共財產。只要警民攜手合作，配合公共機構不斷完善的友善機制，摒棄指責受害者的迷思，定能構築一道堅實的社會防線。這不僅是為了打擊罪案，更是為了共同營造一個讓所有人，無論性別都能在香港這座城市中，享有安全、和諧且充滿尊嚴的出行環境。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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