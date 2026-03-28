思哲研究所｜國際變局下的個體自處：從閱讀中尋找香港定位

思哲研究所｜李冠儒

正如亞里斯多德在《政治學》中所主張，治者與被治者各具美德。當前國際風雲變幻莫測，即便熱戰看似與香港尚有距離，但圍繞中東的衝突已直接衝擊大宗商品市場、國際能源分配及資金流向，身為高度依賴國際金融與貿易的轉口城市，香港的敏感性與脆弱性不言而喻。隨着日本修憲箭在弦上，亞太局勢愈發撲朔迷離。在公共政策制定者之外，一般市民理應有更大動機「置身事內」。



適逢香港即將推出第一個「五年規劃」，理解內地政治、經濟與社會發展邏輯，也有助於思考香港融入國家發展藍圖、團結一致地應對國際的合理性。為此，本研究所特此推薦一系列中美日相關的國際關係著作。這些書籍閱讀門檻適中，即便國關零基礎者亦能在閒暇時藉此掌握多元觀點，理清香港與祖國在目前亂象中的具體定位。

推薦書目與觀點提要：

1.⁠ ⁠內地發展與治理邏輯

《中國城鎮化道路》：深度剖析中國特有的城市化路徑，探討土地、人口與產業遷徙如何構築成今日的發展格局。

《置身事內：中國政府與經濟發展》：以極佳的易讀性揭示中國政府如何深度參與經濟運作，是理解內地地方政府行為模式的入門首選。

《以利為利：財政關係與地方政府行為》：從財政激勵視角切入，解釋了經濟增長背後內地體制的高驅動力與潛在成本、風險。

上述書籍探討了內地制度優勢之餘也並沒有隱瞞制度的缺陷，非常值得參考。

2.⁠ ⁠美國的戰略思維與民眾的心態

《以色列遊說集團與美國對外政策》（The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy）：詳盡拆解特殊利益集團如何影響美國的高層並塑造美國的對外政策，是理解美伊、以巴衝突根源的關鍵。

《大幻想》 (The Great Delusion)：論證自由主義霸權為何必然失敗，通過黑鷹墜落等具體案例深刻揭示民族主義在危機時刻為何總能戰勝自由主義。

《文明衝突論》 (The Clash of Civilizations)：預言後冷戰時代文明邊界上的文化衝突，是助力我們了解全球難民問題、宗族對立的不二之選，同時也解釋部分宗族反對以美國為主的西方文化的緣由

《獨自打保齡》（Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community）：探討美國原有的優勢，以及冷戰以來美國社會資本的流失與公民參與的衰退，揭示其內部社會撕裂與不團結的深層憂患。

《躁動的靈魂》（Furious Minds: The Making of the MAGA New Right）：全面呈現各方（尤其是美國學術界）對 MAGA 思潮與特朗普主義的對立看法，助讀者知己知彼。

上述著作均涉及西方學者圍繞美國歷史進行的反思。

3.⁠ ⁠日本經驗、國家建構與治理反思

《擁抱戰敗：崩潰邊緣、掙扎求生，二戰後重生的日本》（Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II）：細膩刻畫戰後日本「加害者」與「被害者」的雙重心理，比《菊與刀》更精準地捕捉了當代日本的精神底色。

《通產省與日本奇蹟》：解析國家的規劃如何創造戰後經濟奇蹟，同時反思產業政策的局限性以及日本由盛轉衰的結構性病灶。

《國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源》（Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty）：重新審視國際干預的邊界與主權意義，啟發讀者思考在動盪治理中如何實現真正地選賢與能。

作者李冠儒是「思哲研究所」青年事務教育總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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