彭韻僖｜法治之路，適者為先

彭韻僖專欄

日前與舊友閒話當年求學歲月，不禁憶起1988年在澳洲悉尼大學法律系修讀法理學（Jurisprudence）的時光。轉眼30多年過去，我由當年一名本科生，回港執業成為律師，其後有幸出任香港律師會會長，亦曾擔任LAWASIA會長。作為亞太區最具代表性的法律組織之一，LAWASIA成員均為區內頂尖法律機構，讓我有機會從更廣闊的視角觀察不同法系的發展。近年參與兩會事務，親身見證國家法治建設的歷程，再回望恩師Professor Alice Erh-Soon Tay當年的教誨，更深深體會教育啟蒙之重要，亦更明白法治從非單一路徑，中西法律各有體系，各有智慧。



理性包容，法無高下

1980年代的悉尼大學，Professor Tay是校園內極具代表性的學者。作為一位華裔女性，在當時由西方主導的頂尖學術界登上法理學講座教授之位，本已極為不易；她更時常身着典雅旗袍講學，在西方學府中自成一格，以東方學者的風骨與學識，贏得所有人敬重。

她講課從不偏頗，客觀剖析中西法律的淵源與特質：西方法律傳統深厚，普通法以程序公義、個人權利保障為核心，制度嚴謹並通行國際；而中國傳統法律文化，則以社會整體和諧、大眾安寧為重心，講求禮法互濟、情理法兼顧，法律與道德倫常相輔相成，體現出法律與社會倫理的有機融合。

Professor Tay當年最啟發我的，是她強調教育不在灌輸，而在啟發思考。不同法律體系皆源於不同歷史文化與社會現實，西方普通法有其不可替代的價值，東方法律傳統亦有自身的智慧，兩者並無高下之分，只是價值取向與社會目標各有側重。這顆思想的種子，在我心內埋藏30多年，讓我在日後法律生涯中，始終以理性包容的態度看待不同法系，不盲目崇拜，亦不輕易否定。

各有所長，互相借鑒

這份包容與思辨，隨着我的職業經歷不斷沉澱。從香港律師會到LAWASIA，從區域法律合作到參與國家兩會事務，我愈發體會到，法治的成熟不在於照搬某一模式，而在於能否紮根於自身的社會土壤。回望今日中國的法治發展，正正印證恩師當年的遠見。

中國式法治，並非排斥現代法治的普遍價值，而是在吸收借鑒國際經驗的同時，立足自身文化與國情，將法律規範與社會治理相結合，兼顧公平正義、社會穩定與人民利益。西方法律重視個體權利的制度設計值得尊重，而中國以整體長遠利益為導向的治理模式，亦有其深刻的現實意義。兩者各有所長，亦可互相借鑒。

尊重差異，適者為先

30多年法路歷程，最難得是當年一堂課啟蒙終身。Professor Tay留給我的不只是法理知識，更是一份獨立思考的能力與尊重多元的胸襟。教育之偉大，在於種下一顆種子，讓人在歲月流轉中慢慢領悟更深層次的道理。

香港堅守普通法優勢，與國家法治發展互相補位、共同前進。回望來路，我更篤信：適合自身的道路，才是最好的道路；尊重差異、兼容並蓄，才是法治真正的精神所在。

作者彭韻僖是全國政協委員，香港律師會前會長。



文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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