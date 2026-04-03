李頴彰律師｜名校賄賂案：誰在拆掉下一代向上流動的階梯？

李頴彰律師專欄

還記得小時候牽着長輩的手漫步街頭，每當迎面走來那些穿着厚實大學毛衣、肩上掛着標誌性帆布書包的哥哥姊姊時，老人家總會投以欣羨的目光，語重心長地叮嚀我要努力讀書，期盼有朝一日我也能躋身最高學府。這份期盼的背後，承載着本港普羅大眾一直深信的一個真理：「將相本無種。」無論出身草根抑或家境殷實，只要憑藉個人的才幹與努力，總能拾級而上，尋得向上流動的階梯。正是這份對公平競爭的堅定信念，築起了香港最堅實的基石，造就這座城市在百年間，由寂寥漁港華麗蛻變為傲立於世的國際金融樞紐。



優質教育資源淪為稀缺商品

然而，早前一宗發生在本港國際幼稚園的嚴重賄賂案件，卻如同一記沉重的警鐘，在社會各界引發了廣泛的反思。案中多名擁有高學歷及優裕社會經濟地位的專業人士，包括兒童心理學博士、工程師以及國際投資銀行高層，為了讓子女能順利插隊入讀心儀學府，竟不惜以數萬至數十萬港元行賄。這宗轟動全城的學界貪污案，不僅揭露了當前本港極度扭曲的教育生態，更迫使社會大眾審視現時社會精英階層的道德迷失，以及捍衛本港教育公平的迫切性。

近十數年，在「贏在起跑線」的集體焦慮驅使下，本港優質教育資源逐漸被異化為一種稀缺的商品。國際學校因為其獨特的教學模式、優良的師資以及與海外頂尖大學正接或間接接軌的優勢，成為了眾多中產及富裕家庭趨之若鶩的目標。當這種對優質教育的渴求達到了非理性的程度，部分家長便開始迷失方向，將獲取國際學校入場券視為人生成功的其中一個標準。這種將教育徹底商品化的思維，使得原本神聖的校園淪為了權力與金錢交鋒的格鬥場，為貪污腐敗的滋生提供了肥沃的土壤。

傲慢特權出現嚴重認知失調

綜觀本案，這批罪成的家長皆為社會賢達，在各自的專業領域中，理應深諳合規與廉潔的重要性。他們當中不乏飽受學術薰陶的學者，抑或熟悉商業規範的跨國投行高管。然而，為何在面對子女升學之際，他們竟會出現如此嚴重的認知失調？歸根究柢，這源於一種根深蒂固的「特權傲慢」。在長期的社會競爭下，他們早已習慣以財富、地位與人脈作籌碼，誤以為憑藉豐厚的社會資源，便能輕易凌駕於既定的制度與規則之上。

在其心理防衛機制下，這筆賄款或許被自我合理化為無可奈何的「交易成本」，甚至美化成替子女前程鋪路的「偉大犧牲」。惟他們刻意視而不見的是，這種將教育資源私相授受的劣行，本質上是公然剝奪了廣大奉公守法家庭的公平競爭權利。此等精英階層的道德淪喪，不僅蠶食了社會的整體利益，更狠狠摧毀了社會階層健康流動的階梯，令基層學童在起跑線上，便不得不面對一道難以逾越的鴻溝。

扭曲價值觀或蠶食教育體系

更令人深感憂慮的是，倘若社會大眾對這種以金錢換取教育機會的行為視而不見，社會必將陷入萬劫不復的「滑坡效應」（Slippery Slope Effect）。試想，如果從幼稚園階段開始，家長便能透過貪腐手段將子女送入名校，那麼在接下來漫長的求學歷程中，這種扭曲的價值觀將如何蔓延？在現行極度依賴校本評核成績的教育體制下，家長會否食髓知味，進一步企圖以金錢收買教師，以換取更佳的學術分數？順此惡性循環發展，中學的內部考試、公開試的評卷過程，甚至最終大學的錄取門檻，是否都會被金錢輕易攻破？當教育體系的每一個環節都被明碼實價的利益交換所蠶食，學術成就與個人努力將變得毫無意義。

一個社會的進步，依賴的是各行各業中憑藉真才實學脫穎而出的專業人才。若本港社會任由這種「劣幣驅逐良幣」的風氣大行其道，未來的醫生、工程師、律師若是單憑父母的財富而非自身的實力獲取資格，公眾的生命財產安全將由誰來保障？階層固化將變得不可逆轉，在一個僅憑財富與特權便能操縱一切、缺乏公平正義的社會裏，市民大眾又如何能安居樂業？這樣的社會，絕對不再是一個適合下一代茁壯成長的理想家園。

權力不在陽光下易滋生腐敗

這宗案件也暴露了部分教育機構在內部監管上的嚴重漏洞。涉案的行政人員之所以能長期隻手遮天，將學位分配權化為個人斂財工具，正正因為機構內部缺乏透明的審計機制與有效的權力制衡。在許多教育機構的管治架構中，收生部門往往擁有極大的酌情權，而這種權力若不在陽光下運作，便極易滋生腐敗。教育機構雖然具備商業營運的屬性，需要維持財政上的自給自足，但其承載的社會責任卻絕對不容妥協。

因此，教育當局與各大辦學團體必須展現出大刀闊斧的改革決心。首先，教育機構必須全面檢視並重組收生機制，引入多方參與的評審委員會，打破單一行政人員壟斷決策權的局面。其次，應當建立起嚴格的利益申報制度與防貪指引，並定期邀請獨立第三方機構進行合規審查。廉政公署亦應加強對教育界的防貪宣傳與指引制定，協助教育機構堵塞行政漏洞。唯有透過完善的制度建設，將權力置於陽光之下，才能從根本上杜絕監管真空，重塑公眾對教育體系的信心。

法庭判決確立不可逾越底線

與此同時，法庭在此案中展現出的堅定立場，為本港社會確立了不可逾越的法治底線。法官在判刑時明確指出，貪污行為嚴重破壞了社會的公平競爭制度，並堅決拒絕接納被告以優良背景、高尚職業或懷孕等個人處境作為逃避即時監禁的理由。這種毫不妥協的司法態度，正是香港法治精神的最具體彰顯。

法律面前人人平等，這絕非一句空洞的口號，而是必須捍衛的核心價值。司法機構並沒有因為被告的社會經濟地位而展現出不合理的寬容。這不僅向社會傳遞了極具阻嚇力的信息，更有效防止了錯誤價值觀的蔓延。相關裁決明確地告誡所有市民，任何企圖以私利顛覆公共規則的行為，無論其動機包裝得多麼冠冕堂皇，無論行事者擁有何等顯赫的背景，都必將受到法律的嚴懲。這種嚴正的司法判決，對於維護社會的道德底線與公眾對司法制度的信任，具有不可估量的正面意義。

反思教育初衷重塑真正起跑線

本案最令人痛心且值得深思的，是涉案家長無一例外地將違法動機粉飾為偉大的父母之愛。他們聲稱這一切都是為了給予子女最好的安排。然而，建立在骯髒手段與違法行為之上的愛，究竟能為下一代帶來怎樣的啟發？教育的初衷，本應是教導孩子誠實守信、明辨是非、學會在公平的環境中與他人良性競爭。這批家長卻以最反面的身教，向子女展示了為達目的不擇手段的惡劣榜樣。

社會大眾亦必須思考，當這些孩子日後長大成人，意識到自己引以為傲的起跑線，竟然是父母透過踐踏法律與剝奪他人機會換來的，這將對他們的道德認知與自我價值造成多麼無法彌補的創傷？真正的起跑線，從來不在於入讀哪所聲名顯赫的學府，亦不在於掌握了多少外在的資源，而在於父母傳承給子女的正直品格與正確價值觀。一個懂得尊重規則、具備同理心且願意憑藉自身努力去爭取成功的孩子，即使沒有名校的光環加持，亦必定能在人生的長跑中走得更遠、更穩健。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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