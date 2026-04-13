源途有你｜對接「十五五」：讓綠色理念轉化為香港發展新動力

源途有你｜源栢樑專欄

國家早前審議通《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》（簡稱《十五五規劃》），為未來五年經濟和社會發展訂下藍圖和行動綱領，規劃綱要專設港澳篇章，明確支持香港更好融入和服務國家發展大局。筆者在上文曾提到綱要能為本港工程業界帶來不少啟示，並從宏觀層面嘗試討論本地與規劃綱要的融合，今次將進一步從實際運作方面再次探討，針對各持份者如何從不同方面展開對《十五五規劃綱要》的對接。目前香港工程業界其實已靈敏地把握政策機遇，在標準對接、技術升級、低碳轉型、人才培育等各領域展開前置準備，全面對接國家戰略部署。



工程需兼顧「全生命周期」

筆者早前與業界持份者進行不少討論，經此整理出《十五五規劃》與本港工程界可作相互對應的可能地方。舉例說，《十五五規劃》內文明確提出「強化工程建設安全與品質管控，推進工程高效綠色發展」，以及「健全全生命周期安全管理制度，打造韌性安全的城市基礎設施」，指出工程需確保安全及高效，亦需處理好項目中的碳排放量，促使項目成果經得起驗證。此外，工程在設計階段已需兼顧到項目的「全生命周期」運作，以確保能應付往後實際營運時的需要。

因此，筆者與不少同業交流後均意識到工程專業團體可以幫助推行技術標準的更新，當局亦可以協助業界加快對接，令技術標準能達至合符跨境項目的要求；有關部門及各工程企業亦可以加強合作，強化系統數據的收集及管理能力。對應規劃要求方面，本港工程專業團體已啟動技術標準優化工作，而部門與企業亦搭建數據協同機制，為跨境項目對接鋪平道路。至於大專院校及各培訓機構則可擔當評估工程業界的需求的角色，適時培訓具工程專業及熟悉規條和數據技術的「複合型」工程人才，令本港業界隨時做好增加俱備所需人手投入的準備。

業界應深度領悟規劃戰略

此外，不單筆者留意到，在推動《十五五規劃》落地實踐的過程中，業界對規劃的理解或多或少仍有進一步深化的空間，有同業亦有同感，例如可能有部分人士或許容易將規劃視作短期目標清單，相對忽略其長遠建設與戰略佈局價值。若果工程企業管理層僅依據自身既有發展規劃推進業務，或難以更精准對接國家綱領的整體方向；而假若企業過度側重技術應用層面，會相對弱化安全管控與供應鏈風險管理，則需進一步強化流程規範予以支撐。當部分機構在推進低碳目標時，若欠缺相應的審核與驗證機制，相關工作或難以完全配合規劃的實質要求。

打造建築工程「碳大腦」

以減碳為例，《十五五規劃》明確要求「積極穩妥推進碳達峰，完善綠色低碳技術檢測、評估與驗證體系」，要達至所提出的目標，相信應設專業低碳團隊去推動，並需細心了解及梳理相關目標和規範。就此，不少業界都認為本港專業團隊可考慮牽頭組成跨界別的工作組，聚焦城市韌性、低碳驗證等比較細緻的領域，或建立聯盟去共享處理或應對的方法，甚至可設立資料庫去分享數據等，亦可統一風險評估、數據交付的規範。

事實上目前本港多個工程專業聯盟已逐漸組建起來，例如「十五五工程發展專責小組」及「低碳工程協同聯盟」等。低碳驗證與數據共享平台亦進入籌備階段，包括已有的建築碳評估工具、建材碳標籤等基礎機制，加上有被視為建築工程「碳大腦」的香港工程低碳大數據平台，把分散數據變成可管理、可優化、可報告的低碳能力，以及當前正籌建的工程全生命周期低碳驗證加跨機構數據共享平台，並納入碳數據監測/報告/核查體系，能夠聚焦對接國家與大灣區碳數據標準。

產學研協作驅動高質量發展

各工程院校亦與不同企業積極展開有關「產學研」、學術支撐的合作，其中的可再生能源及儲能研發中心的成立，聯同香港首個氫能產業創新平台，及有關當局積極推動科硏賦能而與大學們的協作，利用香港高密度沿海國際城市的實踐經驗和世界級大學的先進設備，提升香港應對極端天氣的能力等。凡此種種都是直接朝着十五五可持續發展方向，㩗手迎來令整個工程界能更順利、更好地對接《十五五規劃》的勢頭。

此類舉措不僅能竭力落實本地工程領域低碳轉型的專業基礎，更有助於香港在國家綠色工程標準建設與技術創新體系中發揮獨特優勢，形成兼具國際視野與能夠在內地實踐經驗的行業模式，與此同時可強化與大灣區城市的工程標準對接及資源協同，切實將規劃的綠色發展理念轉化為業界高質量發展的實際動力。

優化人才培訓體制

另外，業界亦相繼開展相應優化人才培訓的體制，有關部門與業界亦可乘勢加強聯動或互動，透過更多試點式的新項目或新科技的應用去累積經驗，建構成可以複製的優選操作模式。當前業界已見到有聯同相關部門推出多項智慧建造、綠色工程試點項目，人才培訓體制優化方案已函蓋數據科學等亦同步推進，為規劃落地積累實戰經驗。

總的來說，若本地工程業界能在不同範疇配合或對接《十五五規劃綱要》，相信能令更多大大小小企業及業內人士獲益，各個專業亦應在當中尋找相應「對接點」，為未來可持續發展找到適合的路向，亦可盡力為香港整體發展帶來裨益。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

