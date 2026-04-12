海豚研究｜當 SpaceX 遇上 Blue Origin —— 誰才是太空降本之王？

海豚研究專欄

商業航天風潮來襲，SpaceX獨領風騷多年，如今正面臨全球各路勁敵緊追。本輪報告聚焦可回收火箭發射與衛星營運的核心參與者，拆解產業鏈環節，從競爭格局與產業鏈角度解析潛在投資機會。



一、可回收火箭的競爭格局

本文梳理可回收火箭領域主要參與者，並分析兩大核心問題：一是行業競爭格局如何；二是透過比較不同參與者的技術路線與模式差異，剖析產業核心競爭要素，以及對應的產業鏈環節。

（一）貝佐斯的布局

在可回收火箭領域，SpaceX目前最大的競爭對手是亞馬遜創辦人貝佐斯。

貝佐斯創立的Blue Origin成立時間早於SpaceX，同樣以降低進入太空的成本為定位，技術路線相近，目前已部分掌握火箭可回收技術。New Glenn火箭在2025年成功實現首飛與一級回收，2026年4月開始執行商業任務。

以下針對兩家公司展開比較：

1、理念的差異

SpaceX的理念是讓人類成為多行星物種，例如移民火星；而Blue Origin的理念是透過將重工業遷往太空減輕地球負擔，讓地球環境更適宜居住。兩者敘事不同，但本質相近，都是基於地球脆弱性與資源有限性延伸而來，均屬於大工程，短期內難以實現盈利。

因此，即便貝佐斯每年出售亞馬遜10億美元股票為Blue Origin提供長期資金，公司仍需探索可持續盈利的商業模式。承接政府與軍方項目、商業項目，以及打造自家「星鏈」（柯伊伯計劃等）成為自然選擇，Blue Origin與SpaceX勢必展開全方位直接競爭。

2、模式的差異

兩家公司商業目標與布局相似，但業務推進方式差異極大。SpaceX是典型的「快速試錯」與「敏捷開發」；Blue Origin路線更為傳統，偏向長期主義、循序漸進。

儘管節奏相對緩慢，Blue Origin同樣取得一定進展：

New Glenn火箭在2025年成功實現一級推進器回收，是全球第二個實現垂直回收的軌道級火箭，且直接完成海上無人駁船着陸。New Glenn火箭近地軌道運力達45噸，遠高於獵鷹9號，與重型獵鷹接近。

3、基於理念與模式的差異，兩者採用的技術路線存在差異

（1）發動機技術：直接決定火箭能否實現回收與低成本複用

．燃料

燃料即推進劑，目前主流採用雙組元液體，燃料分為燃燒劑與氧化劑（太空缺乏氧氣，需攜帶氧化劑）。從燃料選擇可看出Blue Origin一步到位的穩妥研發思路。

SpaceX在獵鷹系列使用液氧/煤油，星艦系列使用液氧/甲烷；液氧/煤油技術成熟、可靠、成本低，液氧/甲烷無積碳問題、複用效率更高，理論上可在火星就地取材，更適合深空探索，但技術尚未成熟。Blue Origin則直接使用液氧/甲烷，與星艦一致。

（長橋海豚研究提供）

．循環方式

Blue Origin使用富氧分級燃燒循環；SpaceX的梅林發動機（用於Falcon）採用燃氣發生器循環，猛禽發動機（用於星艦）採用全流量燃燒循環。

簡單來說，Blue Origin採用的富氧分級燃燒循環效率較高、無積碳問題，設計與製造具備一定成熟度，屬於折中方案。

梅林的燃氣發生器循環結構簡單、成本低、技術成熟，但效率相對較低、不利重複使用；全流量燃燒循環效率、安全性與使用壽命最理想，但設計與製造難度極大。這同樣體現兩家公司的模式差異。

（長橋海豚研究提供）

．3D列印技術的應用

火箭發動機結構複雜、技術迭代快速，且量產規模相對較小，3D列印技術剛好匹配上述需求，但目前該技術尚未成熟，在可靠性與性能上仍有諸多限制。

SpaceX在3D列印應用上極為激進，尤其在猛禽發動機大量採用3D列印；Blue Origin目前主要聚焦於發動機環節部分關鍵部件使用3D列印。

簡單總結：Blue Origin一開始就瞄先進且穩妥的方案，雖耗費更多時間與前期研發成本，但同樣取得階段性成功，確實對SpaceX形成競爭壓力。

（2）箭體在火箭成本中佔比次高，材料選擇是重點考量

不計研發與地面設施攤銷折舊，火箭成本中發動機佔比最高，達40%-50%；其次為箭體，約佔25%；然後是GNC系統，約佔15%；燃料佔比不到3%。

（長橋海豚研究提供）

箭體包括整流罩、筒段、貯箱（儲存推進劑）、級間段、箱間段以及尾段等，材料選擇存在差異。

Blue Origin的紐倫主要使用鋁合金與碳纖維；獵鷹9號大量使用鋰鋁合金；星艦幾乎全部使用不鏽鋼。

由此可見，Blue Origin的設計思路偏向平衡性能與成本，盡可能在成熟方案基礎上優化；而星艦則嘗試極限降本。

（3）GNC系統

GNC系統指火箭的制導、導航與控制系統。

着陸方式方面：SpaceX採用「懸停制」，火箭落地過程直接瞄準着陸點，過程中微調角度與位置，效率最高且節省燃料；Blue Origin採用「漂移法」，先瞄準平台外安全點，確認正常後再側向平移至平台中心，安全冗餘最大。

（二）中國公司的進展

目前行業參與者主要集中在美國與中國，歐洲等地區進展較慢，本文不做討論。

中國尚未實現火箭可回收，但發射成本與SpaceX的獵鷹9號並無量級差異；若中國實現可回收技術，成本優勢將更為明顯。

基於中國的製造能力與成本優勢，馬斯克在特斯拉與Optimus人形機器人領域，均嘗試過完全垂直整合自主研發生產，最終放棄並將製造環節交給中國供應鏈。

SpaceX是馬斯克少數在美國本土實現製造的產業，但這依賴火箭發射模式的顛覆；若中國掌握可回收技術，對SpaceX的影響不容小覷。

目前中國在火箭可回收技術上處於跟隨狀態，這種模式雖不引人注目，但契合中國的工程能力與規模優勢。

（長橋海豚研究提供）

以下簡單梳理中國進展較快的幾家企業：

1. 藍箭航天

藍箭航天成立於2015年，創辦人張昌武具備金融背景，聯合創辦人王建蒙擁有航天系統背景。

從研發週期來看，藍箭航天進度相對較快。

藍箭的可回收火箭朱雀三號2023年立項，2025年12月成功發射入軌，僅歷時2年多；SpaceX的獵鷹9號從2005年立項到2010年首飛成功歷時5年。

（長橋海豚研究提供）

此外，朱雀三號在2025年12月發射後的回收過程中，成功實現高空調姿、再入點火、超音速氣動滑行、高精度制導等，最後階段煞車失敗墜毀，但落點偏差僅40米左右。

獵鷹9號實現上述進展大約在2012-2014年，距離立項已過7-9年。

2. 航天八院

航天八院的長征十二號甲火箭2021年立項，同樣採用液氧/甲烷路線；稍晚於朱雀三號，2025年12月成功發射入軌，但回收過程失敗，進度略慢於朱雀三號。

3. 航天一院

航天一院的長征十號甲項目2024年首次公開披露，2026年2月完成「一箭雙試」，火箭一級成功返回並實現海上受控濺落。

航天一院採用的回收方式與SpaceX稍有不同，採用傘網協同回收，除依靠柵格舵調姿，末端短暫點火反推降低降落速度外，最後透過網器捕獲箭體，在工程可靠性與成本方面具備潛在優勢。

（三）Rocket Lab

若中國可回收火箭技術成熟，最先爭奪的是SpaceX的商業訂單，但商業訂單對SpaceX而言相對次要。

不過，在SpaceX的政府與軍方訂單領域，除Blue Origin外，Rocket Lab也是強有力的競爭對手。

（長橋海豚研究提供）

本文重點關注Rocket Lab。

Rocket Lab走出差異化道路，由Peter Beck於2006年在紐西蘭創立，隨後與美國國防部高級研究計劃局合作，在加州設立新總部，紐西蘭保留核心研發與發射基地。

2018年，Rocket Lab的小型商業火箭電子號成功入軌；2021年公布大型可重複火箭中子號（對標獵鷹9號），同年在納斯達克上市。

Rocket Lab能夠脫穎而出，主要基於以下幾點：

1. 差異化的定位

獵鷹9號可一次發射多枚衛星，具備經濟性優勢，但每顆衛星需配合火箭整體發射任務，靈活性較差。

Rocket Lab的電子號火箭定位為小型衛星提供專屬軌道部署服務，與獵鷹9號形成差異化競爭，填補市場空白。

如果把獵鷹9號比作公車，電子號就是計程車。

（長橋海豚研究提供）

2. 美國政府和軍方的安全需求

美國政府與軍方需要高頻次、高可靠性的發射能力，同時不希望供應商一家獨大形成壟斷，因此必須扶持二供、三供。

這也是Rocket Lab創業初期就有機會與美國國防部合作的原因。

3. 獨特的工程師文化，高度垂直整合，極致降本能力

創辦人Peter Beck無大學學歷，但年輕時專注製造領域，累積豐富工程經驗。

他務實抓住美國航天產業缺乏創新、成本過高的痛點，決心開發低成本火箭，創業後保持高度技術參與，及時糾錯。

這種務實體現在火箭設計思路上，電子號採用與SpaceX明顯不同的技術路線，盧瑟福發動機循環方式採用電動泵壓式循環，透過鋰電池驅動馬達帶動渦輪泵，匹配小型火箭需求；同時盧瑟福發動機主要部件全部由3D列印生產，3D列印應用比SpaceX更徹底。

（長橋海豚研究提供）

Rocket Lab執行力極強，僅花費1億美元就成功開發出電子號，並快速建立跨半球的發射中心、製造中心與研發基地，具備垂直整合能力。

Rocket Lab不僅生產火箭，還具備衛星製造能力，搭建衛星平台，為客戶提供衛星交鑰匙方案。

此外，公司實現衛星核心子系統與零部件自研自產，並直接對外銷售，包括GNC系統核心零部件、通信系統、分離系統、光伏系統甚至太空軟體。

Rocket Lab的一體化能力很大程度透過收購實現，這也體現其業務整合能力，例如收購Geost掌握光電與紅外系統能力，收購SolAero具備抗輻射光伏電池及模組陣列製造能力。

後續來看，Rocket Lab與SpaceX不再只是差異化競爭。

火箭方面，Rocket Lab的新一代火箭中子號直接對標獵鷹9號，主要用於大型星座部署、深空探測等，預計2026年四季度首飛。

中子號設計思路與主流方案存在明顯差別，例如整流罩與一級一體化，發射後像河馬嘴一樣釋放二級，之後隨一級返回地面，提升整流罩回收效率並降低成本。

二級放置在整流罩內，無需配置堅固箭體結構，可縮小尺寸，將更多重量與成本分攤到一級，提升一級回收對成本的攤薄效果。

衛星方面，Rocket Lab已發布Flatellite衛星平台，重點提升單次部署數量，結合其衛星製造平台，未來完全有能力轉型「服務商」，搭建自家衛星星座，與星鏈展開競爭。

（長橋海豚研究提供）

二、星座營運的競爭格局

不只是可回收火箭，在星座營運領域，SpaceX同樣面臨越來越激烈的競爭。

SpaceX的星鏈提供多項服務，最主要的是全球互聯業務，類似日常使用的寬頻，用戶需購買專用地面終端，核心部件是相控陣天線，作用類似光貓。

（長橋海豚研究提供）

另一項正在布局的業務是D2D（Direct to Device），SpaceX也稱為D2C（Direct to Cell），類似日常使用的蜂窩網絡，手機可直接連接衛星使用。

1. 全球互聯業務：正面迎接貝佐斯挑戰

（長橋海豚研究提供）

（1）Blue Origin的布局

貝佐斯的Blue Origin柯伊伯計劃快速推進，直接對標星鏈，目前已發射100顆以上衛星進入太空。

此外，亞馬遜計劃推出TeraWave項目，頻寬更高、服務更快，專門服務高端商用客戶。

（2）中國公司的布局

中國已推出GW星座（中國星網）、千帆（上海垣信）、鴻鵠等星座項目，尤其千帆定位為服務個人、企業等客戶的商業項目。

從審批角度，中國星網、上海垣信均已獲得中國大陸的衛星互聯網牌照。

2025年底，中國向國際電信聯盟一次性提交涵蓋GW星座、千帆星座等14個星座的頻率與軌道資源申請，合計達20.3萬顆衛星，遠超星鏈目前在軌數量。

2. D2D手機直連項目，同樣存在競爭對手

美國創業公司AST SpaceMobile的手機直連衛星業務持續推進。

AST僅使用幾十顆衛星，雖表示採用巨型相控陣天線可彌補衛星數量不足，但與星鏈的幾萬顆衛星仍有差距。

考慮到AST背後有Google等巨頭支持，不排除對SpaceX產生一定壓力。

除AST外，美國有多個D2D項目同步推進。

（長橋海豚研究提供）

不過，衛星與通信技術雖面臨技術與製造能力競爭，但並無顛覆性門檻，因此星座營運公司對SpaceX的直接威脅相對有限。

但Blue Origin等火箭技術逐步成熟，星座營運公司有更多高性價比選擇，這才是核心競爭要素，關鍵仍在火箭回收賽道的比拼。

3. 當前爭奪頻譜資源和軌道資源具有緊迫性

（1）資源的有限性

頻譜資源與軌道資源均有限，遵守先到先得規則。

尤其軌道資源：理論上近地軌道衛星容量上限約6萬顆，星鏈在軌已接近1萬顆，但目前各國向國際電信聯盟申報量已達幾十萬顆。

按照國際電信聯盟規定，申報後第7年必須發射首顆衛星並成功入軌，且正常運行90天；第9年完成申報總數量10%部署；第12年完成50%；第14年完成100%。

（長橋海豚研究提供）

（2）國家安全需求

從國家戰略與軍事角度，此前俄烏衝突中，星鏈已展現巨大軍事價值：在烏克蘭傳統通信設施被基本摧毀的情況下，星鏈確保烏克蘭維持全國網絡連接，協助烏克蘭無人機執行偵查與通信任務，協調重武器兵種遠程協同作戰，並讓烏克蘭軍隊與北約保持聯繫交換信息。

因此，軌道與頻譜資源的爭奪不僅關乎商業價值，更關係各國通信權與國家安全。

目前是重要窗口期，誰能盡快發射更多衛星占據位置，誰就能在未來競爭中占據有利位置。

無論美國還是中國，2026年將有越來越多款可回收火箭進入實際發射試驗，反映出行業當前的競爭階段。

三、機會如何看？

1. 火箭發射公司

首先，SpaceX引領商業航天邁向可回收技術，大幅降低發射成本，客觀加速商業航天需求爆發式增長。

考慮到眾多參與者加速推動與階段性成功，可回收火箭技術將持續快速迭代，最終實現完全可回收只是時間問題。

同時，行業很難出現獨家壟斷。

SpaceX走出可行路線，讓後來者有參考範本，縮短研發週期；貝佐斯採用相對保守的方式，雖速度較慢，但也取得階段性成功。

從需求方角度，也很難接受供應商一家獨大，必然全力扶持競爭對手，進一步提升後來者的追趕能力。

但回頭來看，火箭技術方面SpaceX仍保持明顯領先，尤其星艦若成功實現完全可回收，發射成本將再次斷代領先；從星鏈角度，前期布局形成的網絡效應也有助於維持先發壁壘。

總之，作為藍海行業，一方面應關注SpaceX的機會，另一方面也應關注追趕者的機會。

追趕者中值得關注Rocket Lab，其技術領先性、快速迭代能力，以及在政府與軍事服務領域的核心卡位均具優勢，需重點關注中子號火箭首發進展。

（長橋海豚研究提供）

2. 星座營運公司

對於衛星營運環節，本文傾向排在火箭發射公司之後。

首先，近地軌道星座營運公司在SpaceX與Blue Origin巨頭競爭下，能否在價格、性能、服務上找到差異化優勢是核心觀察點；傳統地球同步軌道通信衛星營運公司，面臨星鏈這類近地軌道星座的全面挑戰，可關注其轉型進展。

3. 上游供應鏈

行業需求爆發自然帶動上游產業鏈機會，重點關注以下幾方面：

（1）首先是火箭可回收技術與極限降本需求下，所依賴的核心零部件，如發動機、箭體材料、GNC系統，以及3D列印等製造技術。

SpaceX高度垂直整合，Blue Origin將發動機、箭體結構等自研自產，Rocket Lab則將發動機、箭體結構、GNC系統相關部件，甚至部分複材等環節內化。

上述環節外部採購主要是大宗材料，以及晶片等部分電子器件。

（2）再者是衛星數量爆發式增長，以及衛星性能提升，尤其未來算力衛星潛在增量下，帶動的上游零部件環節需求。

考慮到火箭極限降本需求與可回收模式帶來的單次發射成本攤薄，衛星環節的零部件需求增速相對於火箭環節可能更快，典型如：

．太陽翼：算力衛星用電量預計大幅超越通信衛星，假設單星功耗100kW，將是目前星鏈通信衛星的4倍左右；

．熱管理設備：更高功耗對應更高散熱需求，系統複雜度急劇上升，算力衛星熱管理部件價值量預計明顯提升；

．雷射設備：星間通信頻寬快速提升，星鏈衛星目前可達100Gbps，是地球同步軌道高通量衛星5倍左右；算力衛星所需頻寬可達1Tbps，呈百倍量級增長。

對於太陽翼，SpaceX、Rocket Lab均自研自產，但未來技術路線可能變化，若切換為矽基光伏電池，不排除外購可能；對於熱管理相關部件，SpaceX需從外部採購材料及部件；對於雷射通信設備，SpaceX自研終端，但相關晶片、感測器及模組也需依靠外部供應商。

作者長橋海豚研究，專注有靈魂的思考、有態度的研究。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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