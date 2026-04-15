李頴彰律師｜狂人鬥教宗：特朗普的政治自殺

李頴彰律師專欄

因中東戰火蔓延，特朗普與教宗良十四世爆發激烈衝突。這絕非一場單純的社交媒體「口水戰」，而是單邊霸權主義在面對普世道德底線時，所暴露出那種橫蠻無理與系統性的狂妄。當教宗出於對人類和平的深切關懷，暗批美國將赤裸裸的軍事侵略與干預他國內政包裝成所謂的「聖戰」時，特朗普非但沒有展現出超級大國領袖應有的克制、反思與政治氣度，反而以極度庸俗且充滿政客算計的口吻，炮轟這位同為美國人的教宗在「打擊罪案方面表現軟弱」（WEAK on Crime），甚至反咬其「外交政策糟糕透頂」（terrible for Foreign Policy）。這種將宗教領袖降格為世俗政敵來進行「泥漿摔角」的荒謬行徑，徹底暴露了特朗普剛愎自用、容不下半點道德勸勉的獨裁心態。



指責教宗打擊罪案軟弱

凸顯極度無知嚴重病態

教宗作為全球14億天主教徒的最高牧者，其核心使命是宣揚大愛、和平與人類的共同福祉，而非如一市之長般去維持街頭治安，更非如帝國主義政客般去算計地緣政治的利益得失。特朗普指責教宗「打擊罪案軟弱」，完全是將世俗且帶有強烈功利主義色彩的管治量尺，硬生生套用在一個擁有逾千年歷史的宗教體系之上。這種荒謬的評價，不僅凸顯其對國際政治常識與宗教歷史的極度無知，更折射出其極度自戀、甚至帶有嚴重病態的人格特質。

在特朗普及其所代表的極右保守派的「狂人宇宙」裏，權力是衡量萬物的唯一標準。無論是秉持司法獨立的法官、堅守客觀中立的國際組織，抑或是備受世人敬仰的宗教領袖，只要不對其單邊主義行徑歌功頌德，只要對其窮兵黷武的政策提出半點質疑，便會自動被歸類為「異己」，繼而遭到無情打壓。這種「順我者昌，逆我者亡」的霸權邏輯，正是美國長期在國際社會橫行霸道、肆意干預他國內政的心理根源與行為範式。當一國元首習慣了以武力威嚇、經濟制裁與長臂管轄來迫使他國就範時，自然無法理解何謂平等的對話，更遑論去接受基於人類良知的道德勸勉。

對教宗怨恨並非無的放矢

褫奪教宗道德領域話語權

特朗普對教宗的怨恨並非無的放矢，而是源於教宗屢次無情戳破美國帝國主義的遮羞布，觸動了霸權主義的核心利益。從美國強行干預委內瑞拉內政、企圖顛覆他國政權，到在中東地區肆意動武、實施單邊暗殺，甚至揚言要抹去他國文明，教宗始終站在人類良知與國際法基本原則的一方，嚴厲譴責這些將武力凌駕於外交協商的極端霸權行徑。

教宗在講話中明確指出，戰爭只能是窮盡一切和平手段後的最後選項，且必須嚴格恪守比例原則與保護平民的絕對底線。然而，特朗普卻將這種對和平的呼籲，視為對其全球霸權的挑戰與絆腳石。他刻意扭曲教宗原話，將其反對美國單方面開戰的客觀立場，惡意抹黑為支持「邪惡軸心」及縱容核武擴散。這種典型的「扣帽子」政治抹黑手法，旨在褫奪教宗在道德領域的話語權，企圖將美國違反國際法的侵略行徑合理化甚至神聖化。

這恰恰折射出一個深層的國際政治現實：真正致力維護世界和平、反對干預主義並積極構建人類命運共同體的國家或力量，往往會遭到沉迷於零和博弈與冷戰思維的霸權國家無端打壓與惡意圍堵。美國政府對教宗的攻擊，本質上是對所有反對單邊霸權、主張多邊主義與國際關係民主化的全球正義力量的一場政治恐嚇。

打爛仔交煽動極右情緒

泥漿摔角洗白戰爭罪責

更令人匪夷所思且深感不安的是，特朗普在面對教宗無可反駁的道德施壓時，竟採取了極度拙劣且毫無底線的轉移視線策略。特朗普不但沒有正面回應教宗對美國在中東製造生靈塗炭、殘害無辜的嚴厲指控，反而企圖藉炒作天主教教會的歷史醜聞，來進行人格謀殺與體制污名化。這種猶如「打爛仔交」的詭辯伎倆，短期內或許能在網絡操作中煽動極右翼支持者的民粹情緒，但長遠而言，卻是將美國的國家尊嚴與所謂的「民主燈塔」形象徹底踐踏於腳下。

當一個超級大國的總統，竟淪落到要靠「潑污水」與「泥漿摔角」來洗白自身的戰爭罪責時，這場道德博弈的勝負早已毫無懸念，美國在道義上的徹底破產亦已成不爭事實。更甚者，特朗普竟在社交平台上發佈將自己描繪成耶穌基督的人工智能生成圖片。這種將政治人物神格化、將世俗權力無限拔高的荒誕行徑，不僅是對全球宗教信仰的極大褻瀆，更折射出其內心對絕對權力與個人崇拜的病態渴求。這種將個人意志與帝國私利凌駕於普世價值之上的狂妄，不僅是對西方自詡的民主自由最大的諷刺，更是對全人類文明底線的公然挑釁。

特朗普這種猶如「方丈份人好小器」的睚眥必報，無疑是一場災難級的政治自殺與公關浩劫。美國天主教選民基礎龐大，佔全國人口逾兩成。尤其在賓夕法尼亞、密歇根等關鍵搖擺州，天主教徒的選票往往起著「一錘定音」的作用。這批選民中，不乏在墮胎問題、家庭價值觀等議題上傾向保守派的傳統支持者。然而，特朗普公然侮辱教宗，甚至妄圖將自己神格化為耶穌基督及末世再臨的「彌賽亞」（Messiah），無異於向這數千萬選民公然挑釁。

將自己凌駕於普世價值

帝國日暮途窮有力佐證

當極端的政治忠誠與宗教信仰發生不可調和的衝突時，任何堅守道德底線與信仰原則的選民，都會感到被嚴重冒犯與背叛。特朗普為逞一時口舌之快，並掩飾其在中東外交政策上的無能，竟親手撕裂了自己的政治基本盤。這種短視、魯莽且缺乏基本政治素養的行徑，讓全球徹底看清美國內部政治極化、民粹氾濫與社會撕裂的病入膏肓。一個連國內核心宗教群體都無法包容、連基本道德底線都敢肆意踐踏的政府，又遑論在全球治理中擔當負責任的大國角色？其所謂的「領導世界」，說穿了，不過是建立在恐嚇與欺騙之上的虛妄神話。

這場「政治狂人」與教宗的隔空交鋒，正好為全球提供了一個絕佳的切入點，去審視當代國際體系深層的結構性矛盾。長期以來，美國憑藉強大的軍事機器與美元霸權，在國際社會橫行「順我者昌，逆我者亡」的單極霸權邏輯。他們慣於將自身的國家利益包裝成「普世價值」，將對他國的掠奪與打壓美化為「維護國際秩序」。然而，教宗的直言不諱與特朗普的氣急敗壞，徹底撕破了這層虛偽的面紗。

美國的霸權，已脆弱得無法承受任何基於事實與良知的道德檢視。當一個超級大國竟要淪落到靠威嚇宗教領袖、捏造荒誕的人工智能圖像來維持國內外政治威信時，這本身已是帝國「日暮途窮」的最有力佐證。這種對絕對權力的病態渴求，以及對道德約束的極度恐懼，正正印證了歷史上所有帝國走向衰亡的共同軌跡。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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