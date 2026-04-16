海豚研究｜阿斯麥ASML——AI熱潮支撐，光刻機巨頭在焦慮什麼？

海豚研究專欄

AI 熱潮持續帶動半導體需求，荷蘭光刻機龍頭阿斯麥（ASML）發布2026年首季財報，市場憂慮的業績下滑究竟是真轉弱，還是短暫回調？



本次財報完整揭露收入、毛利、出貨、地區結構，搭配全年指引與政策風險，長橋海豚君為你逐一拆解核心重點：

1. 收入和毛利率：（1）阿斯麥本季度收入87.7億歐元，同比增長13%，符合市場預期（87億歐元），其中公司本季度的增長，主要來自於韓國客戶對EUV的需求和服務收入的增長。（2）本季度毛利率53%，達到公司指引區間上限（51-53%），主要受毛利率相對較高的服務收入佔比提升帶動。

（長橋海豚研究提供）

2. 費用端及利潤：公司本季度實現淨利潤為27.6億歐元，同比增長 17%，其中淨利率為 31%。公司本季度的經營費用率有所回落，帶動了本季度淨利率的提升。

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3. 具體業務情況：其中光刻系統收入 63 億歐元，同比增長 9%；服務收入 25 億歐元，同比增長 24%。兩項業務的比例接近於 7:3。本季度收入增長主要受服務性業務帶動，公司光刻系統收入增速較低。

（1）光刻系統收入：EUV 和 ArFi 是光刻系統中最主要的收入來源，兩項合計佔比將近 89%。其中 EUV 本季度收入約為 41 億歐元，浸沒式 DUV-ArFi 的收入約為 14 億歐元；

（2）光刻系統出貨量：公司本季度 EUV 出貨 16 台，出貨量環增 2 台，主要由韓國存儲客戶的出貨帶動。ArFi 本季度出貨 17 台，環比減少 20 台，主要是受中國地區客戶採購變動的影響；

（3）光刻系統均價：EUV 的均價明顯高於 ArFi。長橋海豚君測算公司本季度 EUV 均價維持在 2.6 億歐元左右，ArFi 的單台價格大約在 0.85 億歐元，兩者的價格比例還是在 3:1 左右。

（長橋海豚研究提供）

4. 阿斯麥 ASML 核心關注點：

（1）地區收入：韓國地區是本季度最主要的收入來源（45%），大約貢獻了 39.5 億歐元；中國大陸地區本季度貢獻了 16.7 億歐元左右的收入，佔比為 19%，低於公司此前提到的「25%」。

（2）訂單指標：公司在本次財報中並未明確披露訂單數據。公司上季度的新增訂單達到 130 億歐元，公司也解釋了其中大部分新訂單都是 2027 年的。

5. 阿斯麥（ASML）業績指引：2026 年第二季度預期收入 84-90 億歐元（低於市場預期 91 億歐元）和毛利率（GAAP）為 51-52%（低於市場預期 52.5%）。 公司管理層本次上調了 2026 年全年指引，公司預期全年收入有望達到 360-400 億歐元，同比增長 10%-22%，全年毛利率維持在 51-53% 區間。

（長橋海豚研究提供）

長橋海豚君整體觀點：給出全年指引，短期業績影響不大，關注訂單數據。 阿斯麥 ASML 本次財報表現平穩，雖然收入和毛利率都符合了公司指引，但未出現明顯超預期的表現。公司本季度的增長主要來自於韓國存儲廠商對 EUV 需求增加及服務收入的增長。

相比於本季度財報數據，市場更加關注於訂單情況和未來經營面的指引：

1. 訂單情況：公司本季度並未在財報中披露具體的訂單情況，而上季度公司的淨訂單額達到了 130 億歐元，其中主要來自於存儲廠商的加單（預計大部分在 2027 年出貨）。 訂單數據，往往是公司業績的前瞻指標，因為這次首次季度業績中不再披露訂單數據，是個明顯的負面資訊。

（長橋海豚研究提供）

2. 未來經營面指引：公司管理層預期下季度收入將達到 84-90 億歐元，低於市場一致預期（91 億歐元）。由於公司管理層已經給出了 2026 年的全年指引，下季度指引的參考意義相對有限。 公司將 2026 年全年指引提升至 360-400 億歐元（此前為 340-390 億），同比增長 10-22%，展現出公司對自身經營面的信心。 此前主流機構普遍將公司全年增速區間提升至 10-25%，此次調整也符合市場期待。

結合公司的指引情況看，阿斯麥 ASML 的增長主要來自於下半年，可以預計公司下半年的收入將達到 180-220 億歐元，明顯高於上半年（單季度不到 90 億），這也意味着各家晶圓廠資本開支也將結構性集中在下半年。

2026 年 4 月 2 日美國國會提出了 MATCH 法案，核心目標是正式化並加速美國與荷蘭、日本的先進半導體設備出口管制協同，封堵現有管控漏洞。 該法案中明確將浸潤式 DUV 光刻設備及相關維保服務納入出口管制清單，主要針對中國 7nm 以下先進邏輯、存儲芯片晶圓廠的產能擴張。 目前法案處於提出階段，還未成為正式法律，但這可能會在一定程度上促使中國客戶對 DUV 的採購計劃提前。

（長橋海豚研究提供）

除財報表現外，市場對阿斯麥 ASML 的關注點集中在以下幾方面：

（1）下游資本開支：前瞻性指標 台積電、英特爾、三星等晶圓製造廠是公司的主要客戶，下游晶圓廠的資本開支展望，是阿斯麥 ASML 業績的前瞻性指標。

綜合核心廠商資本開支的展望，長橋海豚君预估 2026 年邏輯類廠商的資本開支增速有望達到 20% 左右；而存儲類廠商的資本開支增速將接近於 60%。 下游資本開支的增長，來自於台積電和存儲廠商的加大投資，都是本輪 AI 資本開支的主要受益者。

（長橋海豚研究提供）

（2）High-NA EUV 進展：下一代製程的核心設備 當先進製程開始進入 2nm 以下的階段，High-NA EUV 將逐漸成為下一階段的核心設備。台積電、英特爾都已經採購了公司最高端的 High-NA EUV，以此來進行下一代製程的研發和生產。

結合各公司的情況來看，長橋海豚君認為台積電初期的 2nm 和英特爾的 18A 都仍將採用原有的 Low-NA EUV 進行生產，以保證較好的良率表現。 採購的 High-NA EUV 設備，主要是用於台積電下一代 2nm 和英特爾 14A 的研發和試產，阿斯麥 ASML 的 High-NA EUV 設備出貨高峰將在 2027 年及之後，受核心客戶的下一代製程量產進展的影響。

（長橋海豚研究提供）

從市場評估角度來看，阿斯麥 ASML 當前市值對應 2026 年相關表現處於合理區間附近，目前位置相對平穩。 公司本次明確給出了 360-400 億歐元的全年指引，全年增長大約在 10-22%，這主要得益於台積電和存儲廠商資本開支的增加。 後續隨着面向 2nm 以下節點的 High-NA EUV 使用增加，仍有機會推動公司業績持續增長。

（長橋海豚研究提供）

在現階段，台積電和阿斯麥 ASML 在 AI 產業鏈中都具備相對確定性。阿斯麥的市場地位具備獨特性，公司當前是全球唯一 EUV 設備提供商，支撐其長期發展基礎。至於本次財報中並未更新公司的訂單情況，結合公司上季度末的剩餘訂單達到 388 億歐元，為公司後續的增長奠定了基礎。

公司本次財報給出的數據整體符合市場期待，也是公司首次沒有在財報中直接披露季度訂單情況，是個明顯的負面信息。從公司指引來看，雖然一季度和二季度的表現相對平淡，但下半年有望迎來明顯增長。阿斯麥 ASML 當前受益於 AI 資本開支帶動的資本開支上行周期，而在 2027 年及之後還有 High-NA 產品周期的接棒。

在雙周期疊加的影響下，本輪阿斯麥 ASML 仍具備相對的穩定性。從下半年開始，阿斯麥 ASML 的業績有望實現明顯提升。

作者長橋海豚研究，專注有靈魂的思考、有態度的研究。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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