葉文瀚｜蘋果進入「太上皇時代」？

葉文瀚博士專欄

當Apple正式宣布Tim Cook（庫克）將於9月1日卸任行政總裁，並由John Ternus接任的那一刻，市場真正關心的，其實不是單純的人事更替，而是權力結構的重組。這場交棒，看似平穩，實際上卻引入了一種看似成熟、實則仍帶實驗性的權力安排：舊主退居執行主席，新帥上位掌舵，一個近似「太上皇」的影子體制，正式成形。



庫克退場不離場

在科技界的權力譜系中，庫克一直是一個異數。他既非Steve Jobs那種近乎偏執的產品先知，也不像當代創業者那樣熱衷顛覆。他更像一位極度理性的經營者，用紀律、供應鏈與資本效率，把蘋果從一間充滿靈光的創意公司，鍛造成歷史上最穩定的現金機器之一。這種轉型對投資者而言近乎完美，但對於習慣將科技等同創新的觀察者來說，卻始終帶着一點不滿足。

也正因如此，庫克的退場並不等同離場。他轉任執行主席，顯然是為了確保這部精密機器不會因權力真空而出現震盪。這種安排，在企業世界並非前所未見。Jeff Bezos與Reed Hastings亦曾採取類似過渡方式，將日常營運交予繼任者，同時保留戰略層面的影響力。問題在於，當企業規模龐大至極，任何一點權力模糊，都可能被放大成制度風險。

新領導層需回應市場期待

對投資者而言，過去十多年持有蘋果，某程度上就像持有一項高流動性的防守型資產。庫克的強項不在於創造顛覆，而在於避免失誤。他將供應鏈管理推向極致，將服務收入變成第二條增長曲線，亦成功避開了許多科技巨頭在創辦人離開後的戰略迷失。這一切，使他選擇留下來「看住」局面，似乎順理成章。

但正是這種「看住」，可能成為新任行政總裁最沈重的包袱。John Ternus來自內部晉升，象徵延續與穩定，但也意味着他需要在既有路徑上作出突破。當全球科技競爭已進入人工智慧的決勝階段，蘋果若繼續依賴硬件優化與生態系統鎖定，顯然不足以回應市場的期待。新領導層若要改變方向，勢必要對庫克時代的某些戰略作出調整，甚至推翻。

地緣政治因素至關重要

問題在於，在一位仍然坐鎮幕後、且威望極高的前任面前，這種調整能否真正發生。企業史早已反覆證明，當權力未完全交接，繼任者往往傾向保守，以免觸碰前任的既得路線。結果不是穩中求進，而是穩中停滯。

更複雜的是地緣政治因素。過去幾年，庫克在中美之間的平衡堪稱精準。Apple在中國的供應鏈佈局，以及逐步向東南亞分散風險的策略，每一步都帶有高度政治敏感度。這種能力並非單靠制度可以複製，而是長年累積的人脈與判斷。當庫克退居二線，John Ternus是否具備同樣的手腕，仍然是一個未知數。

拖累還是保護將見分曉

這也解釋了為何庫克未選擇完全退場。他的存在，某程度上為市場提供了一種心理緩衝。然而，這種緩衝亦可能變成束縛。當企業內部同時存在「現任領導」與「前任掌舵人」，決策過程便容易出現模糊地帶。對一間以效率與執行力見稱的公司而言，這種模糊，足以削弱其核心競爭力。

庫克的時代，本質上是一個將風險最小化的時代。他成功將蘋果帶離創辦人光環的陰影，並把公司推上歷史性的市值高峰。這是一種極難複製的成就。但下一個十年，市場關注的已不再是穩定，而是突破。人工智慧、空間運算，以及尚未被定義的新技術浪潮，都要求企業重新承擔風險。

在這樣的背景下，「太上皇」式的過渡，究竟是保護還是拖累，將很快見分曉。如果庫克能真正退居幕後，讓新任領導層承擔所有決策與後果，那麼這種安排或許能成為一種平穩轉型的範本。但若他在關鍵時刻仍然發揮實質影響力，那麼雙頭馬車的結構，最終只會削弱整體方向。真正的考驗，從來不是交棒的那一刻，而是影子何時散去。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



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