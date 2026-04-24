李頴彰律師｜李湘原出選英國地方議會：是價值轉向還是機關算盡？

李頴彰律師

英國地方議會選舉（2026 United Kingdom Local Elections）將於5月7日正式展開。隨着近年大批移英港人逐漸安頓並取得政治參與權，本屆選戰出現了前所未有的政治參與現象，至少有18名具香港背景的候選人投入選舉。在眾多候選人當中，代表「英國改革黨」（Reform UK）出戰大倫敦伊靈區南豪百老匯（Southall Broadway Ward, London Borough of Ealing, Greater London）選區的李湘原，憑藉其極為特殊的背景，無疑成為了本次選舉中極具探討價值的案例。



地方議會選舉常見排外對立

要剖析這場選戰，必須先釐清英國地方議會（Local Council）的制度本質與當前的政治生態。英國的地方議會與本港的區議會性質存在顯著差異，前者掌握實質行政權力，主理社區規劃、環境衛生以至徵收地方稅等核心民生事務。然而，在實際政治操作中，地方選舉往往被視為反映全國民意的「政治溫度計」。但這類選舉的投票率普遍偏低，近年平均投票率僅徘徊在三成左右，遠低於國會大選約六成的水平。

選民的投票意向往往不僅取決於地區政綱，更多是藉機向執政黨表達不滿的「抗議票」。在英國當前經濟疲弱、通脹高企、公共服務負荷沉重的宏觀環境下，傳統大黨的地區治理能力備受質疑。這正好為高舉反移民及本土保護主義旗幟的右翼民粹政黨提供了擴張影響力的空間。相關政黨擅長將複雜的地區資源分配問題，簡化為排外的意識形態對立，藉此在基層選戰中獲取政治資本。

港府前高官李湘原履歷非凡

置於此宏觀政治板塊下檢視，李湘原代表「英國改革黨」參選，其履歷絕非一般「政治素人」可比擬。李湘原出身自被譽為特區政府管治核心的政務主任（Administrative Officer, 俗稱 AO）職系，在本港公務員體系服務長達24年。政務官作為特區政府的管治骨幹，向來以執行力強、專業客觀及政治中立見稱，專責制定並推動各項複雜的公共政策。李湘原曾出任商經局政務助理及旅遊事務助理專員，離任前晉升至首長級第三級（D3，按目前編制月薪逾22萬港元），並兼任香港駐曼谷及雅加達經貿辦處長。這些要職不但考驗其行政管理能力，更要求對國際經貿法規與區域地緣政治具備透徹的洞察力。從客觀標準而言，李湘原是一名兼具宏觀政策視野與高度執行力的資深技術官僚。

身居特區政府高位，宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，本是符合國際通例的憲制責任。回顧2022年，李湘原曾公開感謝中央對港的鼎力支持，並肯定《香港國安法》與「完善選舉制度」讓香港重回正軌。這不單是恪守公職人員的法定本份，更是着眼於香港歷經社會動盪後，極需重建法治秩序與經濟元氣的理性判斷。這種建基於法治與社會秩序的政治表態，在任何主權國家的憲政框架之下，皆屬理所當然之舉。

以移民身份高舉反移民旗幟

然而，當這位曾在本港特區政府內展現高度專業的前政務高官移居英國後，其事業與身份的軌跡卻出現了令人費解的斷裂。李湘原並未延續其公共行政的專業，反而選擇成為自僱人士，在一家琴行擔任鋼琴教師。從正值壯年、仕途穩健的首長級政務官，轉變為地區私人鋼琴教師，及後又突然高調代表右翼民粹政黨「英國改革黨」參選。這種急劇且充滿矛盾的角色切換，無疑進一步加深了外界對其參選動機與政治誠信的質疑。

「英國改革黨」在政治光譜上屬於右翼民粹，高舉反移民及強硬本土保護主義的旗幟。李湘原選擇投身於此，或許折射出部分新移民在面對英國經濟疲弱、社會資源分配不均的困局時，試圖透過依附極端保守勢力，以尋求政治庇護或實現利益最大化的「實用主義」計算。這種策略性的政治轉向，正好暴露出在西方選舉機制的現實下，候選人往往不惜迎合政黨的極端意識形態，藉此撈取政治資本的制度性缺陷。

是人才凋零還是投機主義？

李湘原獲派參選的南豪百老匯選區，更能凸顯英國當前政黨政治的內在矛盾與選舉工程的投機本質。該選區擁有超過11,000名人口，其中高達66%在英國以外出生，亞裔人口比例更佔據八成，長期以來被視為工黨的穩固票倉。「英國改革黨」作為一個高舉反移民旗幟的政治組織，卻派遣一位本身即是新移民且具備深厚中國香港背景的候選人，投入至一個高度依賴移民社群的選區參選。這種安排在選舉策略上顯得極度自相矛盾，不僅難以在邏輯上說服當地選民，更暴露了該黨在地方選區經營上的匱乏與人才凋零。

再者，本港首長級公務員離職後的就業管制（俗稱「過冷河」機制），向來是防範利益衝突、確保特區政府廉潔奉公的重要防線。李湘原身為前首長級政務官，昔日位處政策制定核心，必然掌握大量政府內部機密與敏感資訊。如今轉投海外政壇，理應嚴格受制於離職後的工作規管。未知李湘原就參選一事，有否按既定程序向公務員事務局申報並獲批？重視程序公義，這對於挽回及維持公眾對公務員團隊專業操守的信心，絕對是至關重要。

暴露西方民主脆弱和虛偽

面對傳媒的質詢，李湘原以全情投入選舉工程為由拒絕受訪，這種迴避態度與民主選舉所強調的公開透明構成強烈反差。透明度與問責制本應是民主選舉的核心價值，一位尋求公眾授權的候選人，理應具備足夠的政治論述能力，向選民清晰交代其政治立場的巨大轉變。李湘原的退縮與迴避，或許正暗示了在缺乏堅實政治理念支撐下，單憑行政技巧與投機策略，難以在充滿意識形態衝突的西方選舉舞台上立足。

李湘原的政治軌跡不僅是個人職涯的劇烈轉向，更反映了當代西方選舉制度下，民粹主義與投機政治交織的結構性問題。從一位強調法治與秩序的理性技術官僚，轉變為依附極端右翼政黨的選舉棋子，當中的身份錯位與邏輯矛盾，揭示了部分政治參與者在面對資源競爭時，如何將政治理念降格為純粹的功利計算。此案例不僅為研究海外港人政治參與提供了獨特視角，也為反思西方代議制民主的內在脆弱性與政治誠信的流失，敲響了警鐘。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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