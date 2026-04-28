寰海明察｜香港五年規劃少不了「科技外交」

梁海明專欄｜寰海明察

香港特區政府今年內將完成首個五年規劃的制定。未來要更好融入和服務國家發展大局，香港首個五年規劃中需積極考慮納入「科技外交」的相關內容，充分發揮香港作為國際創新科技中心及國際高端人才集聚高地的作用。當前，日本通過深化與東南亞國家的科技合作加快其科技外交布局，對中國的「一帶一路」倡議形成挑戰。



香港應助力國家科技外交

在此背景下，香港更應肩負「超級合夥人」的新角色，主動融入和服務國家科技外交戰略，助力中國在國際科技領域贏得更多話語權與合作空間，同時為香港自身高質量發展注入新動能。

「科技外交」這一概念具有深厚歷史淵源。可以追溯至1723年英國皇家學會設立外交秘書一職，這標誌着科技與外交相結合的雛形誕生。作為一個專業術語，「科技外交」於2007年正式提出，並涵蓋以下三個主要維度：科技為外交、外交為科技、科學的外交。科技外交展現了科技與外交深度融合的潛力，日益成為國際競爭的新高地。在當前國際科技競爭日趨激烈的背景下，科技外交已經從單純的技術援助擴展為一種具有戰略意義的國家手段。

日本的科技外交發展速度與力度令人矚目。2007年，日本內閣正式提出「科技外交」概念。次年，《強化科技外交戰略》報告發布，將科技外交目標明確為推動科技創新、解決全球性挑戰、提升日本國際地位。此後，日本陸續發布一系列相關報告與計劃，最新的是將出台《科技創新基本計劃（2026-2030）》，進一步從國家戰略高度明確了科技外交的作用。

東南亞國家一直是日本科技外交戰略的重要核心，但隨着中國「一帶一路」倡議的快速推進，日本在該地區的重要性受到了一定挑戰。為了增強競爭力，近年來，日本的科技外交呈現出更明顯的戰略性調整，其目標已不再局限於單純的經濟利益或國際影響力，而是深度嵌入國家安全與全球技術競爭的框架之中。在這一過程中，日本通過推動數字經濟、人工智能、半導體產業、網絡安全、綠色能源和太空合作等多個領域的項目，與東南亞各國建立起更為緊密的技術協作機制。這種以全方位滲透為特征的科技外交體系，正成為日本鞏固區域影響力的重要手段。

日本對「一帶一路」構成挑戰

由於東南亞國家是共建「一帶一路」倡議的重要參與者，也是香港在科技合作與經貿連接中的關鍵區域。這些國家的數字化轉型和經濟發展需求，與中國的技術輸出和基礎設施投資形成高度互補，為「一帶一路」倡議提供了廣闊天地。同時，香港憑藉自身國際化優勢，可以在創新科技和專業服務方面為東南亞提供關鍵支持，進一步鞏固其在區域經濟合作中的「超級聯繫人」地位。

故此，日本加強對東南亞國家的科技外交，已對共建「一帶一路」倡議構成了挑戰。一是日本通過科技援助構建其技術生態系統，分流了東南亞國家對中國科技合作的依賴。二是日本通過提供替代性的技術解決方案，在某些領域削弱了中國主導的技術標準。例如，2023年啟動的「亞洲Open-RAN學院」計劃，意圖推廣日本主導的新一代5G開放網絡標準，以挑戰中國在通信領域的主導地位。三是日本通過軍民兩用技術合作，幫助菲律賓、越南等國增強軍事實力，這無形中增加了中國與這些國家的外交協調難度。且這種地緣政治與技術競爭的深度捆綁，更增加了東南亞地區競爭局勢的復雜性。四是日本在與東南亞國家的科技合作中, 特別提出促進數字基礎設施的發展。公開數據顯示，日本有 200 多家企業參與東南亞國家 26 個城市的智慧城市建設項目，包括越南、 緬甸、馬來西亞、 印尼、 菲律賓等國的多個城市。

特別值得指出的是，日本為提高其話語影響力, 不斷加強與東南亞的人才培養合作。早在 2024 年 4 月, 在巴黎舉行的日本—東盟高層科技創新圓桌會議上, 日本推出為期五年的 1 億美元新項目, 旨在進一步加強日本與東盟在科技創新合作中的人力資源開發和能力建設。同年5月，時任日本首相岸田文雄宣布未來五年將與東盟國家共同培養 10 萬名人工智能和半導體行業的高技能人才。日本試圖通過培養親日派、知日派，推動日本的價值理念在東南亞的落地, 並將其作為一張有效的外交牌。

在科技外交成為大國競爭焦點的背景下，香港需關注日本在東南亞的科技外交布局及其對「一帶一路」的影響，更應以「國家所需、香港所長」為原則，主動融入和服務中國科技外交工作，助力國家提升技術競爭力和全球話語權。作為國際創新科技中心及高端人才集聚高地，香港在首個五年規劃中，需考慮將科技外交納入其中，將其視為調整國際格局的機遇，不僅服務國家需求，也為自身產業升級和高質量發展創造新動能。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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