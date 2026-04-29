李頴彰律師｜白宮記者晚宴槍擊：特朗普再遇刺——誰是最大受益者？

李頴彰律師專欄

2026年4月25日晚上，華盛頓希爾頓酒店正舉行一年一度匯聚美國政要與傳媒核心的白宮記者協會晚宴。然而，突如其來的槍聲卻中斷了這場政治公關騷。綜合網上可見的現場閉路電視及直播片段顯示，有一名男子高速突破外圍武裝防線，企圖直衝晚宴核心區。



美國官方與主流媒體隨即將相關事件定調為另一宗典型的「孤狼式」刺殺未遂案。然而，若撇除流於表面的單一論述，這宗看似源於政治狂熱的槍擊案，實則暗藏四大有悖常理的「疑點」。這些「疑點」環環相扣，隱然透出精密計算甚至帶有強烈劇本色彩的政治操作痕跡。

第一個令人匪夷所思、完全無法以常理解釋的「疑點」，正是疑犯在經歷一輪極高強度的激烈駁火後，竟然能夠毫髮無損地奇蹟生還。這種結局，徹底顛覆了美國聯邦執法部門應對「活躍槍手」（Active Shooter）威脅時一貫秉持的戰術準則。鑑於前總統列根曾於該處遇刺，案發地點華盛頓希爾頓酒店向來以保安極度森嚴見稱，其地下宴會廳的建築設計，本質上就是一個專為防範恐怖襲擊而度身訂造的封閉式堡壘。

按照美國執法機構的慣常操作，當一名全副武裝的狂徒企圖以致命武力強行衝破保護總統的防線，甚至已經肆無忌憚地主動扣下扳機之際，特勤局反擊突擊隊與華盛頓首都警察的唯一標準應對程序，必然是毫不猶豫地將那名襲擊者當場擊斃以絕後患。翻查美國歷史檔案，在這種極度高壓、空間極度狹窄且直接牽涉國家元首絕對人身安全的生死交火環境中，一個率先主動開火的槍手，最終能夠生還的機率根本微乎其微。

相關疑犯履歷光鮮，擁有頂尖的學術背景，是一名受過高等教育的社會精英，絕非傳統意義上那些心智失常、行事毫無章法的社會邊緣暴徒。然而，就是這樣一名理智的精英，在攜帶強大火力並主動引發激烈槍戰後，最終竟然能夠在毫髮無損、現場未見一滴血跡甚至連一絲輕傷都沒有的奇蹟狀態下，被特勤局特工以一種近乎荒謬的「和平」方式制服。更令人難以置信的是，一向以冷酷果斷、對企圖威脅者格殺勿論見稱的特勤局精英，在面對近在咫尺、直接威脅總統性命的「活躍槍手」時，竟然一反常態，展現出極度克制且極不尋常的非致命武力。這種猶如電影橋段般極度「和諧」的交火畫面，若放在真實血腥的恐怖襲擊與極度高壓的近距離作戰環境中考量，根本是天方夜譚，在現實的戰術邏輯中幾乎絕無可能存在。

第二個深層次的「疑點」，是特勤局於突發危機瞬間所展現的極端反常操作，這與官方事後完美的論述產生了嚴重的邏輯矛盾。官方宣稱疑犯在第一重防線已被迅速擒獲，但仔細審視當晚事發時由多個角度拍攝的現場閉路電視紀錄，特勤局的臨場反應卻出現了令人匪夷所思的保護次序顛倒。根據美國聯邦法例與特勤局逾百年來確立的核心保護準則，國家最高權力統帥享有絕對優先的最高保護級別。在任何涉及「活躍槍手」、爆炸物或不明突發威脅的場景中，貼身特工的標準作業程序是必須在第一時間內，以肉身築起人牆掩護總統，並強行將其迅速撤離至安全室或防彈車輛內。

但是，由多個角度拍攝的現場閉路電視卻清晰顯示，在危機爆發、槍聲響起的一秒鐘內，安保人員首先拉開並重兵掩護撤離的，竟然是副總統萬斯。而身為第一保護目標、掌握國家最高行政與軍事指揮權的總統，竟然被單獨留在毫無遮掩的演講台上接近30秒之久。在生死攸關的刺殺現場，別說接近30秒，即便是三秒鐘的空窗期，也足以讓任何具備基本射擊能力的槍手完成致命一擊。更令人費解的是，總統身後明明設有專屬且經過事前嚴密安檢的快速撤離通道，特工卻選擇違背所有戰術手冊的指引，優先護送副總統離開。這種將國家元首赤裸裸地暴露於極度危險之中的行為，在現代特種保安歷史上是絕無僅有的。

除了安保程序的荒謬反常，當事人與旁觀者在面對生死危機時的心理反應對比，構成了第三個令人不寒而慄的「疑點」。在經歷了一場理應震驚全國、甚至可能引發憲政危機的刺殺未遂案後，那位在台上經歷了接近30秒生死空窗期的特朗普，其事後的反應卻異常輕鬆，甚至帶有一絲戲謔。這是特朗普在短短三年內第三度遇到實質的死亡威脅。面對如此頻密且極端的致命危機，他不但毫無創傷後遺症的跡象，沒有展現出任何劫後餘生的震驚，甚至在事發後極短的時間內，便迅速且熟練地將輿論焦點轉移，藉此事件大肆推銷其在白宮內部建造大型地下安全宴會廳的龐大基建計畫。這種將生死危機瞬間轉化為推銷演說的冷靜，超越了常人的心理極限。

對比去年九月遭槍擊身亡的美國右翼保守派政治運動核心人物柯克（Charlie Kirk），其遺孀艾莉卡（Erika Kirk）當晚也作為貴賓在晚宴現場。事發後，媒體捕捉到她受到嚴重驚嚇、全身顫抖的畫面，她在面對鏡頭時情緒徹底崩潰，直呼「只想回家」。一個曾經因政治暴力而失去丈夫的妻子，在再次面對槍聲時，展現出了人類最本能、最毫無掩飾的恐懼與脆弱。這才是面對真實死亡威脅時，一個正常人類應有的生理反應。特朗普面對死亡威脅時那種近乎表演性質的從容不迫，與普通平民的真實恐懼形成了極端且刺眼的對比。

第四個「疑點」就是事件發生時間線與國際危機的驚人巧合。這場槍擊案發生的時間點，正值美國在伊朗戰爭的軍事佈局與外交斡旋上陷入嚴重泥沼的關鍵時刻。當國內統治者面臨無法解決的外交或經濟危機時，往往會透過製造或利用另一場突發的國內危機，來重新凝聚國民的向心力。這場突如其來的白宮記者宴刺殺案，瞬間霸佔了全球所有主流媒體的頭條與社交網絡的熱門搜尋。它完美且徹底地掩蓋了美國在伊朗外交失利的尷尬局面，將公眾、反對黨以及輿論的視線，從遙遠且充滿挫敗感的中東戰場，極速轉移至國內的領袖安全恐慌與反恐議題之中。

縱使個人情感上極度抗拒將這些推論視為事實，亦萬分不願見到一個擁有深厚民主根基的大國，竟然淪落至運用如此低劣的手段來進行政治操弄。然而，當所有反常現象交織重疊，種種無可迴避的「疑點」與邏輯推演，卻無奈地將真相的指針，直指這個荒謬絕倫且令人不寒而慄的方向。若然某些隱藏在幕後的政治力量，真的為了鞏固權力、轉移公眾視線以及在複雜的地緣政治博弈中解套，而肆意跨越民主社會的道德底線與法律邊界，將神聖的國家安全機制淪為選戰操弄的廉價道具，這無疑揭示了當前美國政治生態中一種深層次的結構性病態。這種將極端暴力威脅常態化、戲劇化甚至武器化的操作手法，不僅無情地摧毀了公眾對國家執法機關與民主制度的信任，更將整個社會推向了進一步撕裂與瘋狂的深淵。當政治無可挽回地變成一場充滿血腥味的「真人騷」，當真相被權力精心編織的劇本所掩蓋，民主的基石便已岌岌可危。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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