利哲宏｜少數族裔不應在國安中扮演「旁觀者」

利哲宏DrRiz's專欄

談到國家安全，很多人往往以為那是政府、軍隊或政策制定者的範疇，與一般市民的日常生活距離甚遠。然而在香港，國家安全已愈來愈與每一位居民息息相關——包括少數族裔社群與一般市民。在「一國兩制」原則下，維護國家安全不僅是憲制責任，也是全體市民共同承擔的公民責任。更重要的是，若把國家安全理解為「維持社會穩定與可持續發展的底線」，它就不是抽象概念，而是與民生、信心、秩序、共融，以及城市競爭力緊密相連。本文嘗試從「共同責任」、「共融參與」、「防止撕裂」與「實踐平台」四個層面，說明國家安全如何與少數族裔及一般香港市民產生連結，並探討如何把國家安全由政策語言轉化為社會共同的行動。



國家安全與市民日常並不遙遠

國家安全涵蓋政治主權、領土完整、經濟穩定及社會福祉等多個層面。對香港而言，維護國家安全既是《基本法》下的憲制義務，也是全體居民的共同責任。2020年《香港國安法》生效，以及2024年《維護國家安全條例》制定，進一步鞏固了這份責任，並強調無論背景如何，每一個人都在維持社會穩定方面扮演角色。

但「集體責任」四字，若沒有落到生活層面，便容易停留在口號。其實，國家安全與市民的日常並不遙遠：社會秩序能否維持、公共服務能否如常運作、經濟活動是否可預期、外來投資是否有信心、社區互信是否穩固——都與「穩定」息息相關。當社會面臨撕裂、對立或外部干預風險上升時，受影響的不只是政治氣氛，更包括市民的工作機會、營商環境與生活安全感。從這個角度看，維護國家安全既是宏觀的治理議題，同時也是每一個社區、每一個家庭可感受到的公共利益。

NGO是少數族裔與制度、資源的橋樑

上個月我在一場名為「由『國家安全』到『我的國家安全』」的講座上，向300名NGO的前線員工進行講解，重點在於裝備他們向少數族裔服務對象推廣《香港國安法》的認知。這個例子很有啟示：它說明國家安全不是只存在於法例文本或新聞標題，而是會進入服務場域、社區互動與公共教育之中。

對前線社工、社區主任、就業輔導員、教師與NGO同工而言，他們往往是少數族裔接觸政府制度與社會資源的重要橋樑。如果這些橋樑能以清晰、易懂、尊重文化差異的方式，協助服務使用者理解香港的法治框架與公民責任，便能減少誤解與恐懼，提升信任與參與感。換言之，國家安全教育在社區層面的意義，不是「灌輸」，而是「澄清」與「連結」——把法治與秩序的共同底線，轉化為跨文化共處的共同語言。

少數族裔不是「被動被管理的對象」

對一般香港市民而言，國家安全或許看似與日常的工作、家庭與生計距離甚遠；但事實上，良好管治所帶來的穩定、經濟信心與社會秩序，會直接影響生活質素。在某些時期，比如最近的美伊衝突，社會秩序一旦失衡，公共交通、校園運作、社區商舖、旅遊與投資都會受到波及。但當秩序恢復，市民最直接的感受往往是：街道更安全、服務更可靠、經濟活動更可預期。

對少數族裔——包括南亞、東南亞及非洲社群——國家安全框架亦提供一個強調共融的契機：他們同樣是香港社會的一分子，也是香港穩定與繁榮的持份者。當少數族裔在公共生活中被視為「共同責任的參與者」，而非「被動被管理的對象」，社會才有可能建立真正的共融。

因此，少數族裔的參與不應被簡化為「守法」的最低要求，而是可以包括更正面的公民實踐：例如在社區活動中擔任義工、與學校合作推動多元文化交流、在社區中心分享文化與生活經驗、協助新來港家庭適應社會制度等。這些行動一方面能增強社區互信，另一方面也能把「共同家園」的概念具體化——讓不同背景的人在日常合作中建立連結。

少數族裔更容易被推向邊緣

國家安全法律旨在防範顛覆、恐怖活動及外部干預。對少數族裔而言，這些保障同樣重要，因為社會撕裂往往會被別有用心者利用文化差異去放大，甚至以謠言、偏見或標籤化的方式，挑起對立。當社會出現「我們」與「他們」的分化語言時，少數族裔更容易被推向邊緣——不是因為他們做了甚麼，而是因為社會對他們的理解不足、互信不夠。

因此，防止撕裂除了是法律層面的防範，更是一種社會治理的要求：在維護安全底線的同時，也要在社區層面促進互相理解，避免把文化差異政治化或污名化。透過強化「一國兩制」下的共同身份與共同利益，社會才有條件把多元轉化為凝聚，而不是把多元視為風險。

國安教育可更「生活化」、「可參與」

國家安全教育工作——包括研討會與社區外展——為少數族裔提供與更廣泛社會互動的平台。這些活動可以更「生活化」和「可參與」，例如：

1.多語言資訊與常見問題（FAQ）：把法律概念用簡單例子說明，降低理解門檻。

2.社區對話與跨文化活動：以「共同生活議題」為切入點（如反騙案、反假消息、社區安全），減少政治化對立。

3.前線同工培訓：讓NGO、學校與社區中心的前線人員掌握準確資訊，並以文化敏感度作溝通。

4.青年參與：鼓勵少數族裔青年透過義工、實習、社區服務與公民教育活動，建立「我也是香港一分子」的身份認同。

當少數族裔透過這些項目參與社會，既能獲得知識，也能展現對香港穩定的承擔，從而加強與主流社會之間的信任，減少疏離感，促進社會和諧。

白皮書肯定少數族裔的國安角色

2026年2月發布的白皮書：《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》裏重申中央政府的責任，並總結香港的相關成就。白皮書展示香港由亂到治的轉變，肯定取得的成果，同時指出仍然存在的挑戰，並為未來工作提供指引。對少數族裔與一般市民而言，白皮書亦可視為一種肯定：他們在維護安全方面的角色是被重視的；而這份「被重視」，也應轉化為更實際的制度安排與社會支持——例如更完善的社區教育資源、更充分的多語言溝通，以及更能讓少數族裔參與公共生活的渠道。

國家安全在香港並非抽象政策，而是一種切實影響少數族裔與一般市民生活經驗的現實。透過促進共融、防止撕裂、確保穩定，國家安全可以成為一種超越文化與社會界線的共同責任：少數族裔可透過履行公民責任與建立社區互信作出貢獻；一般市民則可透過守法、保持警覺、抵制謠言與尊重差異來守護穩定。

歸根究底，維護國家安全，就是守護香港這個共同家園。當每一個社群都被視為「共同承擔者」，而每一位市民都願意把「國家安全」理解為「我與你都能受益的公共底線」，香港的穩定、共融與繁榮才會更有根基。

作者利哲宏博士是九龍城區議員，直資學校副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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