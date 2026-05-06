李頴彰律師｜首爾街頭「中國熱」：「地獄朝鮮」不相信意識形態

李頴彰律師專欄

《朝鮮日報》與首爾大學今年一月聯合發表「2026年國民意識調查」，顯示韓國民眾對中國的好感度僅餘12.9%。回顧2015年，相關數字尚維持於23.1%。而在中韓經貿文化交流最為頻繁的2005年，更曾高見39.3%。這意味着在短短20年間，韓國民間對中國好感度急挫逾六成半。調查更指出，高達56.8%受訪者明言對中國反感，當中29.5%更屬「極度抗拒」，反映韓國社會對中國觀感已跌至有紀錄以來的歷史谷底。



然而，與上述冰冷且充滿防備的民調數據形成強烈諷刺的，是首爾核心商圈每日上演的真實消費光景。在寸金尺土的江南區，以及年輕人與大學生聚腳的新村、弘大商圈，中國連鎖茶飲品牌「霸王茶姬」旗艦店門外大排長龍，開業首日輪候時間一度飆升至188分鐘。與此同時，中國新能源車巨頭比亞迪（BYD）在韓銷量目標強勢突破萬部大關。而源自中國的麻辣燙與冰糖葫蘆，更早已跨越了「貪新鮮」的階段，躍升為韓國年輕一代日常社交與飲食文化的「指定動作」。

這種「口裏說不，身體卻很誠實」的社會群體現象，絕不能單以盲目的消費狂熱來概括。其背後折射出韓國MZ世代（指千禧一代（Millennials）和Z世代（Generation Z）的结合，通常包括1980年至2010年出生的人群）在民族自尊與現實功利主義之間的強烈撕裂。同時亦印證了中國製造業與品牌營銷，已成功跨越地緣政治的巨大藩籬，完成由低端仿製走向高端滲透的華麗轉身。

要透徹理解這種看似「精神分裂」的社會現象，首要是從歷史維度解構韓國社會反中國情緒的根源，以及MZ世代所身處的殘酷現實。2016年，韓國決定部署薩德反導系統（THAAD），觸發東北亞地緣政治劇震。中方基於國家戰略安全考量而採取的政經文化反制，被韓國社會與傳媒廣泛且單一地解讀為「限韓令」的經濟報復。這場長達十年的政治角力與外交摩擦，不僅在宏觀層面重創雙邊經貿與文化交流，更在韓國民間的集體記憶中埋下深層芥蒂與不信任，成為對中國好感度斷崖式急瀉的核心催化劑。

隨着網絡同溫層效應日趨嚴重，這種歷史遺留的政治情緒，與近年頻繁爆發的泡菜歸屬、傳統服飾起源等文化主權爭議相互交織。在演算法推波助瀾下，極端言論被無限放大，民族主義情緒遂成為網絡空間中最易惹起共鳴的「政治正確」。對韓國年輕一代而言，在虛擬網絡中展現強硬的民族自尊與反中國立場，是一種毋須付出實質經濟代價的政治表態與情緒宣洩。

然而，當他們關掉手機屏幕，回歸高壓的現實生活時，面對的卻是一個階層嚴重固化、財閥高度壟斷、通脹加劇及青年就業率持續低迷的殘酷經濟環境。在這個被網絡戲稱為「地獄朝鮮」（意指青年失業、貧富懸殊、工時過長、社會偏袒既得利益者等非理性常態）的社會語境下，韓國年輕人自嘲為放棄戀愛、結婚、生子甚至希望的「N拋世代」。在沉重的生存壓力下，極致的實用主義無可避免地凌駕於虛無緲渺的意識形態之上。每一次掏出錢包，不再是政治立場的延伸，而是一次極為現實且精打細算的利益考量。

中國品牌之所以能在近六成受訪者反感的嚴峻輿論環境中強勢突圍，正因其精準擊中韓國消費者在經濟焦慮與追求生活質素之間的痛點。當消費者發現能以相對合理甚至極具競爭力的價錢，獲取設計精美、品質優良且具備強烈社交話題性的產品時，政治立場便會迅速讓路予消費理性。它反映出新一代消費者拒絕被國家主義等宏大敘事綁架的獨立意志，他們更願意為自身的真實體驗、情緒價值與生活質素埋單。

更關鍵的是，中國品牌在韓國市場報捷，標誌着中國企業的「出海」戰略正經歷根本性的範式轉移。過去數十年，中國產品往往被貼上廉價、低端、缺乏原創等刻板標籤，主要倚賴價格戰在邊緣市場求存。惟時移世易，如今以霸王茶姬、海底撈及比亞迪為首的新一代中國企業，已徹底摒棄這種低維度競爭模式，轉而全面推進高端化戰略。

以霸王茶姬設於江南區的旗艦店為例，其洗脫了傳統街舖的廉價感，採用落地大玻璃與「城市森林」的現代東方美學設計，營造出極具質感的精品空間。這種空間敘事不僅大幅提升品牌的附加價值，更精準迎合韓國年輕人熱衷「打卡」與視覺消費的社交媒體習慣。同理，海底撈在韓國的人均消費高達4萬至6萬韓圜，主打中高端餐飲市場，卻依然座無虛席。

這印證了中國品牌已具備溢價能力，能憑藉卓越的服務體驗、嚴格的品質把關及獨特的品牌文化，在最挑剔的市場中與國際品牌一較高下。中國企業不再是遊戲規則的跟隨者，而是生活方式與消費美學的定義者。這種由內而外的品牌自信，絕非任何貿易壁壘與政治偏見所能阻擋。

韓國社會對中國品牌的趨之若鶩，實則折射出其內部深層的文化焦慮與創新疲態。長期以來，韓國極度依賴財閥經濟，儘管在半導體與流行文化等特定領域傲視同儕，惟國內消費市場的階層分化卻日益加劇。本土高端品牌索價高昂，而平價產品又往往欠缺創新與驚喜。中國品牌的強勢進駐，正好填補了這片巨大的市場空白，提供了一種被稱為「平替」（平價替代品）卻又不失體面的消費選擇。

更惹人注視的是，中國品牌進軍韓國市場時，展現出極強的文化包容力與本地化創新能耐。例如將麻辣燙配搭韓國的啤酒文化，開創出全新的餐飲場景，又或將傳統冰糖葫蘆改良為迎合現代人審美與口味的精緻甜點。這種將中國供應鏈優勢與韓國本土消費習慣完美結合的策略，不僅打破了文化隔閡，更在潛移默化間重塑了韓國人的味蕾與生活日常。

當一種外來文化能以如此自然且充滿活力的姿態，融入當地人的日常生活時，所謂的文化抵制便形同虛設。這印證了真正的文化輸出，絕非倚賴硬銷的政治宣傳，而是透過商業的毛細血管，將優質的產品與服務滲透至社會每個角落，讓消費者在不知不覺間產生依賴與認同。

這種現象亦揭示了全球化進程中一項不容忽視的鐵律：資本與市場的流動，最終必會衝破人為設置的意識形態藩籬。在自由貿易的框架下，消費者擁有絕對的選擇權，任何企圖以「政治正確」來騎劫市場行為的舉動，最終只會遭到經濟規律的反噬。儘管韓國部分政客與傳媒頻頻炒作「中國威脅論」，試圖在民眾心中築起一道無形防線，但中國企業憑藉強大的研發實力、完善的產業鏈，以及對消費心理的深刻洞察，硬生生在這道防線上撕開了巨大缺口。

比亞迪電動車在韓國街頭日漸普及，不僅是銷量增長的數字，更是中國在新能源核心技術領域取得全球領先地位的實力展現。當「中國製造」已升級為「中國智造」，並在技術標準與環保理念上引領全球浪潮時，韓國消費者選擇比亞迪，實質上是選擇了更先進的生產力與更優越的出行體驗。這種基於理性判斷的市場選擇，無疑是對一切抹黑與打壓的最有力回擊。這亦印證了，一個國家唯有不斷提升自身的硬實力與軟實力，方能在波譎雲詭的國際博弈中立於不敗之地。

這場在首爾街頭上演的消費變革，絕非偶然的商業奇蹟。韓國MZ世代的選擇，歸根究底是人類追求美好生活本能的體現。他們「用腳投票」，以真金白銀為中國品牌的創新與誠意背書。這種跨越國界的商業認同，正逐步構建出一種超越傳統地緣政治的新型國際關係形態。在此格局下，國與國之間的競爭不再是零和博弈的互相傾軋，而是基於實力與價值的良性互動。中國企業在韓國市場的遍地開花，不僅為當地消費者帶來切實裨益，更向世界展示出一個開放、自信且充滿創新活力的大國形象。這種以強大實體經濟為後盾、以卓越產品力為先導的和平崛起模式，正在全球範圍內產生深遠的示範效應。未來的世界格局，必將屬於那些能真正理解並滿足人類共同需求、以包容姿態引領時代浪潮的先驅者。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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