葉文瀚｜一個不存在的 AI 女演員，如何逼奧斯卡出手？

葉文瀚博士專欄

如果有一天，你在紅地氈上看到一位擁有數十萬粉絲、形象完美、永遠不會老去的女演員，你會在意她是否真實存在嗎？這個問題，已經不再是假設。近月在社交媒體上走紅的AI「演員」Tilly Norwood，有自拍、有音樂作品、有互動，甚至公開表示期待踏上奧斯卡舞台。她的存在感，與任何一位真人藝人無異。但問題在於，她並不存在於現實世界，而是由生成式人工智能與內容團隊共同打造的數碼產物。



奧斯卡拒絕AI演員

而奧斯卡，最終還是出手了。

美國電影藝術與科學學院在最新規則中明確列出，只有經正式演職員表確認、並由人類在其同意下完成的演出，才有資格競逐表演類獎項；劇本亦必須為人類創作。換言之，像Tilly這樣的AI演員，即使再受歡迎，也被排除在獎項之外。

表面看，這是一場人類對抗AI的文化防線。但如果細看規則的設計，你會發現，這並不是一場關於科技的戰爭。

有合約才有資格

首先，學院刻意避開技術定義。它沒有試圖界定什麼是AI生成、什麼是後期處理、什麼屬於深度偽造。原因很簡單，在今天的影像製作流程中，這些界線早已模糊不清。與其在技術上劃線，學院選擇退一步，以法律與文件作為標準。只要能證明有具名的人類參與、有合約、有授權，就符合資格。

這是一種非常務實的做法，同時也透露一個訊息。制度的設計者其實清楚，自己已經無法準確分辨技術本身。

以制度守護人類勞動

第二，這項規則並沒有禁止AI。學院同時指出，AI作為製作工具，不會增加或減少入圍機會。無論是修復聲音、生成背景、優化畫面，甚至協助撰寫初稿，都被默許存在。真正被劃出界線的，只有兩個身份，演員與編劇。

為什麼是這兩個？

答案不在藝術，而在勞動關係。2023年荷里活大罷工中，演員公會與編劇公會正是圍繞AI使用與權益保障進行激烈談判。這次奧斯卡的規則，某程度上是在延續當時所建立的產業平衡。它不是單純守護創作純粹性，而是在制度層面確認哪些職位仍然屬於「人類勞動」。

讓業界不敢越界

第三，也是最關鍵的一點，這條規則把舉證責任交給了製片方。一旦出現爭議，學院可以要求提交完整的AI使用紀錄。對任何希望競逐獎項的電影而言，這不只是合規問題，而是一種潛在風險。沒有人願意在入圍後面對一場技術審查。

規則的真正威力，不在於它如何裁決，而在於它讓業界在一開始就不敢越界。

然而，如果把視野拉遠一點，問題其實已經不在於AI能否贏得奧斯卡。

群演缺乏有力保障

真正的轉變，發生在更底層的地方。

電影產業中最容易被忽略的一群，是群眾演員與背景角色。那些走過鏡頭的路人、戰場上的士兵、商場中的顧客，過去需要大量人力，現在卻可以用AI批量生成。成本更低，效率更高，也幾乎不影響觀眾體驗。

主角或許仍然安全，但主角從來不是這個產業的主體人口。

當技術開始滲透這些「不重要」的位置時，整個勞動結構已經在改變。而這些位置，往往缺乏強而有力的工會保障，也缺乏議價能力。

AI將取代初級從業者

這一點，對香港同樣值得關注。

我們的創意產業規模較小，但對成本更敏感。當AI工具變得更易用、更便宜，本地製作是否會更快採用類似替代方案？如果答案是肯定的，那麼被取代的，很可能不是明星，而是初入行的從業員，是助理、是後期團隊，是那些尚未建立聲譽的人。

更值得細味的是，像Tilly這樣的AI帳號，最「像人」的部分，往往不是影像本身，而是背後的社交媒體操作。那些幽默回應、那些帶有情緒的貼文，多數來自真人團隊。換句話說，AI暫時未能完全取代人類的表達，但它已經在重塑哪些工作仍然需要人。

下一個被改變的是誰？

某種程度上，AI未必先取代演員，但它很可能先取代演員背後的整個支援系統。

奧斯卡的這次規則更新，看似為未來劃下一條清晰界線，實際上卻只是為當前秩序加上一層保護膜。科技仍然會前進，應用場景仍然會擴展，而制度往往只能在事後調整。

當一個不存在的演員，已經足以迫使全球最具影響力的電影獎項修改規則，我們或許應該問的，不是她能否得獎，而是下一個被改變的行業，會是誰。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



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