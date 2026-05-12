黃冠麟｜講錢傷感情——李家鼎、梅艷芳、新馬師曾的演藝家庭悲歌

黃冠麟專欄

「德藝雙馨」四字，在中文語境中是對文藝工作者的最高評價——德行與技藝兼備，聲譽與品格俱佳。娛樂圈本是名利場，能在紙醉金迷的染缸中憑自身技藝站穩腳跟，在大苦大悲或大是大非面前經得起考驗，最終獲得社會認可，絕非易事。也只有這樣，其可觀的收入與名望，才能被廣大社會視為「合理」。家人若有幸分得一杯羹，那是藝人慷慨，並非家人應得。



然而，聚光燈之下，局部總會被放大。賣力藝人的家庭結構與普通人家並無二致，同樣有機會出現「啃老」、「等餵」的無賴或惡習家人。近日年過八旬的鼎爺（李家鼎）與幼子李泳豪公開一段與長子李泳漢（被網民戲稱「無業漢」）的對話錄音，力證家人近乎予取予求的情感勒索。其實，單純以鼎爺在演藝圈的貢獻和付出，恐怕未得公眾如此關注。但大台為他開設的煮食節目，令其精湛烹飪手法與淵博掌故重現螢幕，重新樹立了「廚神鼎爺」的符號，他與社會大眾的情感連結也由此日增。正因如此，每當他的家事曝光，便會上升至公共討論的層面。

歷史往往重複，而社會的家庭結構何其相似。蔡少芬曾為母親償還千萬賭債，梅艷芳一生供養梅媽與哥哥，新馬師曾病逝後家人持續多年爭產。這些一次次由娛樂版與港聞來回躍動的香港故事，張力來源不外乎兩個關鍵詞：親情與貪婪。

情感勒索的學理基礎與破壞力

心理學家Susan Forward將「情感勒索」（Emotional Blackmail）定義為：一方利用恐懼（Fear）、義務（Obligation）與罪惡感（Guilt）控制另一方的行為模式，三者合稱（FOG）。情感勒索者通常會以「不聽話就有負面後果」來威脅對方，是一種情感操控行為。

且看「無業漢」的金句：

「而家屋契喺我手，我掟x咗去銀行，你吹呀！我仲有好多嘢玩。」

「我啱啱冇咗媽媽，唔想冇埋老竇，我已經覺得好lonely。」

「信唔信我撳X住你，剪X咗你條脷，橫掂你講嘢言而無信。」

上述三句完美契合FOG框架：第一句製造恐懼，以毀掉財產相威脅；第二句以義務與罪惡感壓迫，暗示父親若不妥協便會失去親情；第三句升級為人身恐嚇，試圖剝奪受害者最基本的安全感。目的使被勒索者害怕拒絕後會遭受報復；認為自己「應該」滿足對方，否則就是不負責任；若不妥協便會覺得自己自私、有錯。

相信讀者也有同感：在東亞家庭中，這種模式尤為常見——尤其當上一代教育程度不高，對社會變化難以理解，乃至以權威強行要求認同之時，此類語言並不罕見。

「修身、齊家、治國、平天下」、「一室之不治，何以天下國家為？」為政者也好，知名藝人也罷，長期處於公眾視野，家庭形象不佳會導致「社會性死亡」——個人名譽及家庭形象受損、遭公眾集體排擠或孤立，對職業生涯造成毀滅性影響。這種效應在東亞重視人際關係與面子的職場文化中尤為嚴重。正因如此，對家庭形象格外珍視的藝人，自然更容易成為情感勒索的對象。鼎爺的錄音中，長子不斷以「父親的責任」等話語施壓，正是典型的情感勒索話術。其破壞力在於：受害者無法反抗，因為反抗就等於否定親情；一旦順從，勒索者便得寸進尺，直至掏空受害者。

血親更容易合理化自己的貪婪

血緣關係是一柄雙面刃。一方面是家庭溫情的基礎，另一方面卻是最容易合理化剝削的意識形態工具。

綜合多年傳媒報道，梅艷芳深知母親覃美金理財能力不高，離世前委託信託管理，明確母親每月可領七萬港幣生活費，配備司機及傭人照料起居，剩餘資產在母親去世後捐給佛學社。梅艷芳明確表示與哥哥梅啟明關係疏離。然而，梅啟明夥同母親為爭遺產多次興訟，不見得出於親情所繫。訟費及生活費用增加，導致遺產管理人舉行拍賣會，逾三千件遺物被拍賣，包括最具價值的新秀冠軍獎座、金像獎最佳女配角獎座，乃至貼身內衣褲。其惡劣程度令社會大眾咋舌。

「慈善伶王」鄧永祥（新馬師曾）個案同樣觸目驚心。「祥嫂」洪金梅家人債務情況複雜早有先例。1997年鄧永祥病逝，遺囑訂明祥嫂「經濟獨立，不會得到任何遺產，若她提出任何爭議，則付她一元作解決」。但祥嫂仍與子女展開長達近十年的爭產訴訟，透過傳媒叫囂對罵，轟動全港，更成為經典劇集《溏心風暴》的創作藍本。

這些例子的共同點是：如果不出現貪婪的爭奪，藝人本可保持生前身後的高光。一旦家人食相難看，不僅破壞家庭和睦，更直接影響藝人身後名。觀眾懷念其藝術成就，但同時也傳唱其靈堂前的鬧劇與報道中的不堪。

持家業者應防範家人的「應得」幻覺

當然，這些鬧劇的背後，在於在世「親人」心態是「求財」先於「求義」。梅媽、梅啟明挑戰遺囑覺得一切「應得」。祥嫂爭產因為她自覺「應得」。鼎爺仍然健在，持續被「無業漢」要求，因為其自覺「應得」。傳統華人家庭與社會觀念當中，更有長子優先，或者剝削女兒供養男丁的情況。觀念已被扭曲的家人不認為自己在剝削，而是認為自己在主張「應得的份額」。只可惜，多少藝人做到在電視機前的千錘百煉，卻做不到在家中的三分清醒。一生為觀眾帶來視聽之娛，甚至啟蒙世人。但到頭來卻在家人的貪婪面前，連最後的體面都無法保全。此等現象，唯有依靠藝人本人的清醒，以及訴諸公論由社會輿論壓力，方能抑制一二。

「富不過三代」的古語，直指家族資產的分配觀念。萬惡金錢反照貪婪心魔，多少法庭爭產官司中，可見後人的不知感恩，以及對遺產搶奪時的肆無忌憚與自我合理。持家有道者，應該在活著時為資產做好管理與安排。廣大父母應當從小教導子女：成功屬於奮鬥者，家人只應分享榮耀，不應瓜分財產。夫妻子女之間要坦誠溝通，訂立清晰的遺產規劃，以防家人被置於爭產的漩渦中心。

今日社會男女平等。在香港法律下，若無遺囑，遺產將按《無遺囑者遺產條例》分配，配偶通常享有優先權，子女（不論男女）平均分配剩餘遺產。就連我們國家也於2021年起通過《中華人民共和國民法典》，明文規定「繼承權男女平等」。親情還親情，數目要分明。一切透明，才能壓抑貪婪心魔，高舉親情的純粹。不論財力豐厚的藝人或企業家，還是小門小戶的普通升斗市民，向家人透明化後事安排，或者善用信託工具將財富傳承制度化，其實是負責任之舉。與其說不信任家人，倒不如說是人性本來難以經得起考驗。有了制度協力，更能既存親情又留住體面，令大家安樂。鼎爺仍然健壯，相信還有時間做好安排。

作者黃冠麟是公共行政博士生，文化工作者，學研社成員。



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