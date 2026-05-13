奇妙的揭發者｜香港的匠心去了哪兒？

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

這年頭，手上有資本的人不少，但懂得如何讓資本「呼吸」、如何讓投資「生根」的人，卻始終稀缺。香港常陷在一個迷思裏：以為錢投下去，事情就該像方程式般跑出標準答案。然而，文創與科創的迷人之處，正在於它們拒絕成為一條僵固的公式。它們的核心是人，是那些能將腦中藍圖化為世間實物的實踐者。這就是為什麼，真正的投資不是把錢丟進一個已經成功的聚寶盆，而是一場對體制的栽種──你要投資的，是那片能不斷長出人才、能將技藝與理論熬成執行力的土壤。



在「人」的土壤裏種下資本

想像一下，你眼前有兩位投資對象：一位捧着金光閃閃的履歷，畢業於頂尖學府；另一位，眼神裏有火，手掌上有繭，能直接把你模糊的想法打磨成精緻的產品。你會把籌碼押給誰？傳統的投資思維或許會迷戀前者那層鍍了金的框架，但文創與科創的邏輯，幾乎是本能地親近後者。因為科技產業和文創產業一樣，最貴重的從來不是那套空洞的理論，而是能將理論鎚打進現實的「匠人之手」。

Adobe的崛起就是個絕佳的例子。這家矽谷巨頭並非只因出色的軟體工程師而偉大，更因它從一開始就將設計師、藝術家這些文創思維的擁有者奉為核心。他們內部的「駐站藝術家」計劃，讓工程與藝術直接對話，把「創意工具」這件事做到了極致。Adobe的成功，本質上就是一場對混合型人才的長期投資。

這讓我們看清一個關鍵：投資者真正該瞄準的，是一個能孕育出這雙「匠人之手」的完整生態。這是一種對於體制的投資，而非僅僅針對項目的「撒錢」。你的資本要增值，不能只靠押注一艘艘華麗的船，而要投資一個能不斷造出好船的港灣，一個讓實踐能力、技能、技工、理論框架與執行力能如藤蔓般彼此交織、向上攀爬的活系統。

韓流——工業化的文創生態

如果要在當代找一個體制投資的絕佳範本，韓國的K-Pop無疑是最炙手可熱的那一個。CNN紀錄片《K-Everything》對韓國K-Pop、K-Food等的描繪，絕非只是對流行現象的獵奇，而是揭開了一層更深的底蘊：韓國是如何將文創當作一種比半導體更精密的科技產業在經營？

我們常讚嘆BTS或BLACKPINK在舞台上的完美無瑕，卻容易忽略這背後那台嚴密、龐大到近乎冷血的工業機器。從練習生制度開始，那是一場長達數年的人才「熟成」。他們不只是練習跳舞唱歌，更是在被系統性地植入一種「執行力」的基因：如何面對鏡頭、如何與粉絲互動、如何在殘酷的競爭中存活。這套體系將技能拆解成無數可訓練、可評量的模組，再將這些模組重組為一個又一個能征服全球市場的文化商品。他們不只輸出音樂，更輸出一整套「韓國式造夢」的技術框架。

更值得玩味的是，韓國這套體系並非憑空自創的真空產物。它如同一個巨大的文化熔爐，大膽地吸納了西方流行音樂的節奏、視覺包裝與市場行銷手法，將其淬煉成精良的外殼。然而，在這層國際化的殼底下，他們又巧妙地嵌入了亞洲社會獨有的紀律、集體主義美學和情感表達方式，這就是它的靈魂。它吸收了西方的精華，卻沒有丟失東方的根基。這份「西學為體，東學為用」的混血優勢，才是韓流能橫掃全球的終極密碼。

本港文創窘境與對「香港潮流」的想象

把目光轉回香港，我們會看到另一種景象。香港曾擁有打造這一切的原始零件：健全的資本市場，那是「金融之手」；頂尖的設計人才與城市品牌，那是「創意之腦」；還有曾經風靡整個亞洲的流行文化底蘊，那是「基因之魂」。但為何我們最終未能孵化出自己的「韓流」？問題或許出在那隻「看不見的手」上。

香港的資本主義太高效、太聰明了。地產的高利潤像一個巨大的漩渦，吸走了本該流入文化土壤的資金與人才。資本的「手」選擇了最短路徑，而不是最有機的「人」的路徑。一個有才華的年輕人，最實際的夢想是「上車」，而不是花十年去磨一部電影、組一個樂團。當整個社會的體制沒有給文化實踐者空間，創意便只能是一種奢侈的業餘愛好，無法成為一門能被投資的產業。

香港的優勢，不在於複製一個K-Pop體系，而在於思考香港潮流的方程式。香港資本的「手」，能否牽起大灣區的技術人才與廣闊市場這顆「腦」？香港設計師的美學，能否與內地強大的供應鏈和數位元科技結合，像韓國那樣創造出從文創到科技一體化的新物種？我們的學校，能否不只教孩子如何成為醫生、律師、Banker，也認真地教他們如何將一個好點子，透過跨領域的團隊合作，變成一個可觸摸的實踐成果？這才是體制投資的着力點。

重新發明「中國式學習」

這一切的討論，最終都會回到一個最根源的問題：人才從哪裏來？學校教什麼？誰來教？怎麼教？當我們高呼復興中國傳統文化時，是否不自覺地將它塞進了一套格格不入的西方學習框架裏，就像硬要把寫意的山水畫，塞進一個精準的幾何學座標？

香港太習慣西方式分析，喜歡把一首古詩拆解成注釋、中心思想、作者生平，彷彿理解了這些零件，就理解了詩的靈魂。但這不是中國式學習的全部。古代文人學詩，是從吟誦開始，讓音韻如溪水般流過身體，在聲情裏直接與千年前的情感共振；學畫，是從臨摹大師的心境開始，在筆墨的提按轉折間，去揣摩那一口氣的運行。這是一種體知的學習，是把知識當成一門手藝來「實踐」，直到它長成你血肉的一部分，而不是大腦裏一段等待考試的記憶體。

中國文化要產生全球影響力，香港需要的正是一場學習的革命。香港需要復興的，是這種將理論框架與實踐執行力融為一爐的技藝精神。一個孩子學習書法，不該只是為了寫出漂亮的字參賽，而是去體驗那份專注、那份心手合一的從容，這本身就是一種人格的塑造。而當這種從傳統中生長出來的、帶有獨特美學與哲學的「人」進入文創與科技領域時，他們才能創造出有別於矽谷、有別於韓流，真正帶着「中國魂」的產品與故事。

投資一個生機勃勃的體制

回到最初的問題：投資者該如何投資？答案已經很清晰：去尋找、打造那個能讓人蓬勃生長的體制。這個體制裏，資本應像老火煲湯般有耐心，人才的實踐能力被奉為圭臬，學校教育打通了傳統的「心」與現代的「手」。

對香港而言，是重新激活資本流向文化的血管。對中國而言，是在擁抱現代科技的同時，敢於回身，從自己古老的井裏，打撈出那桶名為體知與技藝的活水，用它澆灌出屬於這個時代的文化大樹。這趟旅程沒有捷徑，因為我們投資的不是一個產品、一間公司，而是一個能持續誕生美好的、生機勃勃的文明生態。這是一門遠比數字遊戲更宏偉、也更值得我們投入所有智慧的，關於「人」的藝術。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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