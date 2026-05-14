李頴彰律師｜特朗普再訪華的較量：「狂人理論」遇上「大國韌性」

李頴彰律師專欄

在政治學中，著名的「狂人理論」(Madman Theory) 最初是美國第37任總統尼克遜 (Richard Nixon) 外交政策的核心策略，其精髓在於刻意營造出領導人行事乖張、反覆無常的形象，使國家行動變得極度不可預測，藉此迫使敵對國家停止挑釁並重返談判桌。從心理學角度剖析，此舉精準拿捏了人類認知機制中趨吉避凶的風險規避本能。當一方刻意展現非理性與高度不可預測性時，其真正目的是要在對手心中植入深層的恐懼與不確定感，令對手的心理防線因承受過重的認知負荷而動搖，最終為避免玉石俱焚而無奈妥協。這種利用心理恐嚇來榨取談判籌碼的極限施壓遊戲，恰恰正是美國現任總統特朗普現今外交政策的核心所在。



特朗普現正開展訪華之旅，這場備受全球矚目的中美峰會，表面上是兩大國度在經貿與地緣政治上的常規博弈，實則暗藏着國際秩序深度重構的契機。在預測是次峰會的走向前，必須先回顧兩國近期在外交舞台上悄然打響的前哨戰。

在2025年至2026年間，中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特展開了密集的會面。從2025年3月在法國巴黎經濟合作暨發展組織總部進行的實體會面，到同年5月在瑞士日內瓦的經貿高層會談，再到2026年3月於巴黎的磋商，以及5月12日至13日在韓國首爾舉行的關鍵談判。這份橫跨歐亞大陸的會議清單蘊含着深層次的地緣政治意涵。這些重量級雙邊會談無一例外地避開了中國與美國，全數選址於第三國舉行。這種刻意為之的外交安排，折射出中美兩國當前極度匱乏的戰略互信，雙方都不願在對方的本土主場進行談判以防在氣勢上處於下風。此外，頻繁的會面加上未公開的視像或電話會議，充分反映中美在多個議題上仍存有重大分歧。

面對這場世紀博弈，必須剝離特朗普政府慣用的政治修辭，直視其行政體系內部正急劇惡化的結構性危機。特朗普政府目前正面臨三大無法迴避的致命死穴，這不僅大幅削弱了其在談判桌上的籌碼，更預示了美方在此次峰會中必然會拋出諸多看似瘋狂實則色厲內荏的極端訴求。

首先是特朗普政府在法理層面的重大挫敗。美國最高法院近期以壓倒性票數裁定，特朗普利用國際緊急經濟權力法來徵收全球關稅的行為屬於違憲擴權。首席大法官在判詞中明確釐清了行政權力的邊界，指出該法例的授權範圍絕不包含隨意加徵關稅的權力。相關裁決不僅宣告了特朗普引以為傲的關稅壁壘政策在國內法理上的徹底破產，更意味着高達千億美元的非法徵稅可能面臨龐大的退款訴訟。當關稅大棒被美國最高司法機構一舉打殘，特朗普政府在經貿談判中便失去了最具威懾力的脅迫工具，迫使其必須在其他領域尋求突破，以掩蓋核心經濟戰略的全面潰敗。

其次，美國在中東地區的地緣政治膠着狀態正大幅消耗其帝國霸權的戰略資源。針對伊朗的軍事行動由最初宣稱的速戰速決，演變成如今深陷泥潭的消耗戰。特朗普政府的決策層嚴重低估了中東地緣網絡的複雜性以及伊朗的戰略韌性。在此背景下，美國急需一個具備實質國際影響力的大國來進行斡旋，而作為伊朗最大貿易夥伴且在中東擁有深厚外交信用的中國，自然成為特朗普唯一能夠寄望的解局者。美國企圖透過談判桌上的大國交易來挽回戰場上無法取得的勝利，這種將自身戰略失誤轉嫁於人的做法，恰恰暴露了其全球控制力的顯著衰退。

再者，即將到來的美國中期選舉帶來了巨大的政治壓力。在內政乏善可陳與外交連番受挫的窘境下，共和黨的選情已亮起紅燈。因中東問題急升的油價成為致命傷，雖然特朗普豁免燃油稅作緩衝，但這僅是拖延戰術，一日霍爾木茲海峽未能重開，油價絕無下調空間。特朗普極度渴望透過一場極具視覺衝擊力與政治宣傳價值的外交大捷，來挽救岌岌可危的民意支持度。這種受制於國內選舉週期的短視外交，使得美方的談判底牌被徹底看穿。越是急於求成，在戰略博弈中就越容易露出破綻。因此可以預見，特朗普在此次北京峰會上必定會將「狂人理論」發揮到極致，試圖提出各種匪夷所思的極限要求，來掩飾其急需政治政績的焦慮。

面對來勢洶洶卻又底氣不足的美國代表團，中央政府展現出了令人矚目的戰略定力與大國自信。在外交禮節上，中方在會議前三天才正式確認特朗普的詳細行程，這種看似不經意的冷處理，實則是最高明的外交心理戰，精準擊中了美方急於求成的軟肋。更為重要的是，中國的底氣建立在堅如磐石的經濟韌性之上。在美國實施極限施壓的過去一年裡，中國出口逆勢飆升14%，全年貿易順差逼近一點二兆美元的歷史新高。這組宏觀經濟數據以最無可辯駁的方式向世界宣告，任何企圖透過貿易霸凌來遏制中國崛起的圖謀，最終都只會淪為歷史的笑柄。關稅戰打不死的中國經濟，正以更加從容與開放的姿態，迎接全球產業鏈的深度重組。

基於上述的邏輯推演，完全可以清晰預判中國在此次峰會中的戰略佈局與具體作為。在經貿領域，中國或許會展現出大國的包容與靈活性，在符合自身經濟發展需求的基礎上，適度增加對美國農產品如大豆以及波音客機的採購。這並非屈服，而是以實質性的商業利益作為誘餌，換取美方在核心科技領域的讓步。中方必定會將解除對逾千家中國高科技企業的實體清單制裁、放寬技術出口管制，以及在人工智能對話機制中確立平等的規則制定權，作為不可退讓的談判底線。

在國際地緣政治層面，針對美方極力渴求的伊朗問題調停，中國將秉持負責任大國的立場推動和平對話，但絕不會無條件地為美國的戰略失誤買單。任何觸及中國國家主權與領土完整的核心利益，中國都不會有絲毫妥協的空間。

這場峰會的深遠意義，遠遠超越了中美兩國雙邊關係的範疇。它標誌着自冷戰結束以來，由單一霸權主導的國際體系正無可挽回地走向終結。特朗普試圖用舊時代的霸權邏輯與狂人策略，來框定一個已經覺醒並具備強大內生動力的中國，這本身就是一種歷史的錯位。未來的國際秩序不再是依靠軍事威嚇與經濟制裁就能隨意定義的。真正的全球領導力，源於對人類命運共同體的理解，源於在動盪變局中維持戰略理性的定力，以及推動全球經濟互利共贏的寬廣胸襟。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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