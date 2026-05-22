黃頴灝｜推動智慧城市　從善用「智方便」參與大廈管理開始

黃頴灝專欄

不少街坊都跟我說一句話：「議員，我真係好忙，開業主大會真係抽唔到時間去。」這句話，我聽過無數次。香港人生活節奏急促，大部分業主都是在職人士，白天上班、晚上照顧家庭，遇上大廈開會，往往要特意請假或趕時間出席。結果不少人乾脆放棄參與，或者隨便簽張授權票算數。久而久之，大廈管理變成少數人決定、多數人缺席。但與此同時，香港樓宇正快速老化。很多私人大廈樓齡已超過30、40年，陸續進入大型維修階段，工程動輒數千萬甚至過億元。每一票，其實都關乎業主的切身利益。問題是我們仍然用20、30年前的方式管理今日的樓宇。



大廈管理投票應用「智方便」

早在2017年，政府在《施政報告》中提出為市民建立「數碼身份」，其後誕生了「智方便」。自2020年12月推出以來，愈來愈多市民使用它報稅、用醫健通、續車牌、申請國際駕駛許可證，甚至處理水電煤帳單。「智方便」其實是一個相當嚴謹的身份認證系統，需要身份證核實，再配合人面識別或指紋登入。而升級版「智方便+」更可以根據《電子交易條例》作出具法律效力的數碼簽署。簡單說，它已是一個官方認可、安全、可靠的數碼身份平台。既然我們可以用它報稅、簽文件，為何不能用它投大廈管理的一票？

試想像一下，將來法團發出會議議程，你不需要特意請假出席，只需打開手機，用「智方便」登入，查閱工程資料、招標文件、管理報告，在限期前完成投票。不用紙本授權，不用擔心簽名是否被質疑，不用為了點票爭拗。身份由官方系統核實，投票紀錄清晰可查。這不但方便業主，也減少日後出現法律糾紛的機會。

透過平台加入專業支援

具體而言，可參考內地「小程式」模式，在「智方便」平台上開放API（應用程式介面），讓個別大廈法團建立專屬管理界面。基礎身份認證仍由政府提供，確保每名投票者均為真實業主；法團則可透過該界面發佈議程、上載文件、設立投票項目。業主可在指定期限內，隨時隨地透過手機查閱資料、考慮議題，並以「智方便+」進行具法律效力的數碼簽署及投票。當局其實可以在「智方便」平台上開放功能，讓每幢大廈法團建立專屬頁面。業主透過官方身份認證登入，參與投票及授權，所有紀錄具法律效力。這不是遙不可及的構想，而是技術上已經可以做到的事。

政府甚至可以透過平台加入一些實用支援。例如，在大廈進行維修招標時，系統可運用數據分析，提醒常見風險；在特定情況下，提供合資格承建商名單參考；甚至透過人工智能分析大廈常見管理問題，為法團提供專業建議。這不單是電子投票系統，而是一套結合身份認證、數碼簽署、公共監察與專業支援的「智能大廈治理平台」。科技的作用，不是取代人，而是幫助我們作出更清晰、更透明的決定。

智慧城市應由社區開始

我們常常談智慧城市，但智慧不應只停留在交通或報稅系統。真正的智慧，是讓市民日常生活變得更方便、更公平、更透明。大廈管理，其實是最貼近市民生活的公共事務之一。善用「智方便」，可以讓更多業主參與決策，提升透明度，也減少不必要的爭議。

作為區議員，我希望政府在未來五年規劃中，認真研究將智能大廈管理納入發展方向。技術已經成熟，平台已經存在，我們只差一步——把它用得更好。有時候，改變不一定需要推倒重來，只需要好好運用我們已經擁有的工具，也許下一次大廈開業主大會，你只需要打開手機就可以參與決議了，自己物業，自己管。

作者黃頴灝是元朗區議員、民思政策研究所社區事務總監、環保公司董事。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

