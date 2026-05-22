星星之伙｜AI結合節能減碳行為心理學的創科女青

星星之伙｜黃錦星專欄(鄧碧嫻Christina合撰)

市民話：「每度電越來越貴呀！」全球政局風起雲湧，戰火引發各地能源短缺及加價危機。同時，大家深切感受到極端天氣如異常酷熱及暴雨急速惡化，乃因連年過度耗用石化燃料如煤、石油、天然氣，引致空氣污染以及氣候變化，故此各界低碳轉型越來越急切，包括日常慳電慳錢，邁向碳中和。



2015年，聯合國《巴黎協定》出台以加强應對氣候變化，當時年輕人鄧碧嫻Christina剛創立「向藍天科技」(Blue Sky Energy Technology)，首個物聯網慳電項目應用於香港大學一幢舍堂。當年，該舍堂舉行高桌晚宴，時任環境局局長的我應邀出席，並參觀其慳電及環保措施，Christina在場介紹創科如何培育宿生慳電好習慣。過去十餘年間，群策群力下，我們終於見證本地人均碳排放量已越過高峰，正漸降。向前看，善用人工智能，結合人類知行，會是深度低碳轉型的關鍵，Christina正投身於此。



初心向着Blue Sky

2015年，環境局剛推出了《香港都市節能藍圖2015~2025+》，強調全民節能慳電，以提升空氣質素及減緩氣候變化。故此，當年在港大舍堂，我對Christina的慳電創科應用，印象尤深。今年初，城大能源及環境學院李萬新教授舉行圓桌座談，主題圍繞可持續發展的專業精神，Christina與我同台重遇，她的最新分享，展現她對可持續發展專業工作的心與力。Christina指慳電豈止慳錢，更是一份順應氣候世代所需的關鍵道德責任。

她回想，早年曾赴印度和非洲加納的偏遠地區工作，那時那裏停電是常態，潔淨食水亦非唾手可得，於是領悟到精打細算的生存之道，例如，她會留神互聯網流量要先用於最重要的信息，洗澡時又會自覺限於幾分鐘內。回港後，Christina不忘對電力等資源的敬畏，更洞悉若提升能源數據的透明度，可助喚醒港人往往沉睡了的道徳責任感。隨後，Christina創辦Blue Sky，初心就是要讓「電」、「碳排放」等重要但似乎看不見的東西被看見！Christina鍾情藍天白雲，投身應對氣候變化的職涯時，便以「向藍天」(Blue Sky) 為品牌。

人性化每度kWh

濶別逾十年，香港空氣質素已提升不少，藍天多見了，本地人均碳排放量亦過了峰值，從每年人均逾6公噸降至近年約4.4公噸，然而，全球暖化正急速惡化，並瀕於臨界點，各地各人更要提速慳電減碳。Christina解說：「多人問她，普羅大眾或中小企業能貢獻什麼？其實『一度電』(kWh) 的影響遠比一般人想像中的大。一度電足以供應一部一匹冷氣機運行約一小時，但若用於一般家用電風扇，可『吹』約20小時，差不多一整天的日與夜了。」

怪不得精明達人如天文台前台長林超英，在家多用電風扇而少開冷氣。另外，數據顯示，若將冷氣溫度調高一度，大概又可慳電5%；若再加配風扇得宜，又可進一步慳錢。這些基於數據的慳電智慧，若大家採納並化為生活好習慣，個人層面可慳電慳錢，整體社會的低碳轉型投資又可減省，以及全球暖化可減緩，達致多贏。故此，每人每天若能多慳電，聚沙成塔，會甚具「重量」！2020年， Blue Sky創造了喜怒哀樂皆形於色的人性化「藍天仔 Ar Blue」，當環境好時會格外蔚藍開朗，若環境遭受污染會面灰面​黑。

行為心理學結合AI

近十年來，Blue Sky 已助逾300項物業進行智慧節能減碳。透過物聯網數據收集及分析，每一度電的流向可被看清，同時會將抽象的碳排放數據化為可直觀的圖表，讓用者如企業方、租戶、員工、校方以至學生等，可更有感地親睹各自的行為如何影響耗電量以及地球環境。Christina解構：「Blue Sky 的核心競爭力不只關乎工程硬件，更強調軟實力。應用行為心理學結合人工智能 (AI)，助力進行大數據分析去驅動用戶改變行為習慣。並鼓勵客戶增設奬賞機制，例如當租戶或員工主動慳電，機構會回饋貢獻者，此舉可締造三贏局面：客戶可慳電慳電費，參與者可獲奬勵，以及環境得以減壓。」

她指曾有客戶透過這套三贏攻略，結合營運及行為的優化，兩年內慳電費逾100萬元，投資回報 (ROI) 大概3至5年。每位市民以及企業和機構的管理層，都不要低估各自慳電慳錢力量，宜主動審視各自的碳足印。例如，個人層面可參考政府自2018年推出的「低碳生活計算機」，可助各人評估過去一年在衣食住行四方面所產生的碳排放量；各公司或機構則宜引入更透明的數據披露機制，並考慮結合奬勵，邁向多贏。

時光倒流回2015年港大高桌晚宴，Christina回想：「在莊嚴的大學氛圍中，主禮嘉賓的演講出奇地風趣且真誠。時任局長在勾畫可持續發展藍圖，從建構各類轉廢為能的園區如T·PARK和O·PARK，到後來深入社群、設計感十足的社區回收網絡『綠在區區』，不僅在推動政策，更在移風易俗。那次初遇，深受啟發：須將環保融入風尚習氣。」Christina將啟發化為她的社創使命，逾十年來已助以百計物業的使用者提升節能減碳的習慣，累計減了以千公噸計碳排放，相當於種植近十萬棵樹。

向前看，Blue Sky 推出「由STEM至可持續發展」青年職涯發展計劃 (www.instagram.com/hiblueskyenergy)，目標為年輕人開啟綠色職涯之門，提供體驗和實習機會。今年，Christina成為「綠建專才」(BEAM Pro) ，我倆多次重遇，言談間發現祖籍同是順德，都渴望順應氣候世代之時局，助力喚醒大眾邁向生態文明的道徳責任感，當中相信建築環境善用科技與行為的結合，可助我們守護藍天。

作者黃錦星是前環境局局長，2024年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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