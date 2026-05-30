李頴彰律師｜首設國際商事法庭：香港涉外法治主動出擊

來稿作者：李頴彰



在全球經濟重心東移與地緣政治日趨複雜的情況下，國際市場對具備高度公信力的商事爭端解決平台需求與日俱增。香港作為國家唯一實行雙語普通法的司法管轄區，憑藉「一國兩制」下背靠祖國與聯通世界的獨特優勢，其商貿法律體系長期與國際標準深度接軌，深受全球商界及投資者的信賴。為精準回應此龐大國際需求，並配合國家「十五五」規劃中關於加快涉外法治體系建設的戰略部署，司法機構於5月28日宣布將設立專責審理重大跨境糾紛的香港國際商事法庭 (下稱國際商事法庭)，特區政府對此給予高度肯定與全力支持。



為高水平開放貢獻法治動能

此創舉絕非僅為現有司法架構的技術性擴充，而是香港法治發展邁向全新里程碑的重要標誌。國際商事法庭的設立不僅能為國家推動高水平對外開放貢獻嶄新的法治動能，更將實質提升香港在國際商事規則演進過程中的話語權與核心影響力。

近年來，特區政府積極響應國家發展大局，致力建構涵蓋調解、仲裁與訴訟的「三軸」區域爭議解決樞紐。然而，儘管香港在非訴訟領域的成就舉世矚目，傳統訴訟體系的運作效能與資源配置卻逐漸顯露隱憂。法院設施老化、法官人手緊絀及案件積壓等長期存在的結構性瓶頸，無形中掣肘了司法機制的靈活度，這從一般民事與家事案件漫長的輪候時間便可見一斑。訴訟絕非過時的產物，而是維繫法律秩序與商業信用的最終防線。當商業糾紛無法透過協商化解，或權利需要具備絕對強制力的司法確認時，法庭的終局裁決便是捍衛公義的最堅實後盾。倘若訴訟效率持續停滯，不僅會打破現有爭議解決機制的黃金平衡，更將直接削弱香港作為亞太區頂尖國際法律服務中心的整體核心競爭力。

因此，律政司推動設立香港國際商事法庭之舉，無疑顯得尤為關鍵且及時。此專門法庭的成立，精準切中傳統法院在處理極度複雜且高標的額跨境案件時的效能痛點，並透過高度專業化的審理機制，重新鞏固訴訟在「三軸」爭議解決模式中的核心地位。為確保案件能獲得迅速且高效的妥善處理，新法庭將借鑒海外頂尖國際商事法庭的運作經驗，制定專屬的實務指示，並大幅精簡現有訴訟程序。此等制度層面的創新與現代化改革，若能輔以數字化審訊及智能排期管理系統，不僅將大幅提升司法效率，更能有效分流高等法院目前所承受的沉重案件負擔。

非訴訟爭議解決機制已臻完善

當訴訟機制的局限得以有效克服後，香港國際商事法庭將與本港極具優勢的國際仲裁及調解服務產生深遠的協同效應。香港長期以來透過全面落實《紐約公約》，確保仲裁裁決在本地司法體系內獲得一致且可靠的承認與執行。同時，特區政府與內地簽署了多項司法互助安排，涵蓋仲裁裁決的相互執行，以及內地法院就香港仲裁程序提供保全措施的協助。這些獨步全球的制度優勢，使香港成為內地以外，唯一能讓合資格仲裁機構向內地法院申請保全措施的司法管轄區。

隨着國際調解院總部正式落戶前灣仔警署，本港的非訴訟爭議解決機制已臻完善。如今，國際商事法庭的設立，精準填補了高端商業訴訟領域的空白，為全球企業構築了一個無縫銜接調解、仲裁與訴訟的全方位法律生態圈。此等多元化的爭議解決機制，讓商事參與者能因應案件性質與商業考量，靈活選擇最具成本效益及執行力的維權途徑。

提升司法效能與完善爭議解決機制，實為推動法律服務產業化的核心驅動力。高效且具備高度專業性的司法制度，已不再局限於制度改革的量化指標，而是左右資本流動與經濟運轉的決定性因素。當香港能為跨國企業提供極為可靠的交易保障與爭議解決預期時，便能大幅降低跨境商業活動的法律風險與交易成本。此等制度紅利將轉化為強大的磁吸效應，吸引更多國際投資者將香港視為亞太區的法務總部或首選爭議解決地。若特區政府能以法律服務產業化為策略思維，持續加大資源於法律基建與政策扶持，法治優勢便能轉化為推動城市經濟及專業服務集群發展的核心引擎，進一步鞏固香港作為全球頂尖國際金融、航運與貿易中心的不可替代地位。

提升司法效率是價值選擇

在當今全球化格局下，法律制度的競爭已成為國家軟實力較量的核心領域。香港憑藉其成熟的雙語《普通法》體系與堅實的司法獨立，實為中國與國際法治文明對話最具代表性的橋樑。設立國際商事法庭，絕非僅局限於解決個別的跨境商業糾紛，更是彰顯一種主動出擊的法治自信。此舉充分展現了香港法律界在面對全球化挑戰時，勇於自我完善、敢於引領國際規則發展的擔當與魄力。

任何制度的成功，皆離不開決心與遠見。提升司法效率並非純粹的技術問題，而一種價值選擇。它體現了社會如何理解公義，以及如何平衡程序公義與整體社會利益。法治精神的核心，在於不斷的自我完善與省思。若能坦誠面對現存的資源分配挑戰，並以謙遜且務實的態度尋求改進，正是法治體系走向成熟的象徵。特區政府與司法機構以開放的胸懷與前瞻的眼光，持續投資法律基建、強化專業培訓並推動制度創新，不僅能鞏固社會對司法的深厚信任，亦能確保香港在未來的全球競爭中保持領先。法治的力量不在於聲勢的高低，而在於公義能否及時且公正地彰顯。當法律制度更與時並進，當法庭運作更具效能，香港的法治根基必將更為穩固與可信。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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