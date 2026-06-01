利哲宏｜從個人熱愛到集體和諧——香港足球的復興之路

利哲宏DrRiz's專欄

2002年世界盃至今仍是我記憶中非常鮮明的一幕。那時我還是一名大學生，同時在一間地中海餐廳做兼職。當年的我絕對是英格蘭隊的死忠，甚至願意花1,000元買了一件7號球衣，背後印着我偶像大衛・碧咸（David Beckham）的名字。我記得那天下着大雨，但餐廳座無虛席。我一邊端菜送飲品，一邊目光緊盯着電視螢幕。英格蘭不敵巴西的那一刻令人心碎——當時英格蘭被視為奪冠大熱，但最終落敗，我更忍不住流下了眼淚。



多年過去，我與足球的關係也慢慢轉變——我不再執着於收集球衣，反而開始真正欣賞足球本身的魅力。在香港，足球不只是一項運動；它是一座橋樑、一個促進和諧的平台，也可以是一條帶動經濟的管道。

足球作為促進和諧的橋樑

放眼全球，足球曾經深受種族歧視與歧視性口號等問題困擾，尤其在歐洲更為常見。國際足協（FIFA）的「全球反種族主義」運動雖然是一種補救措施，但也反映出：要把體育變成團結工具，並不容易。相較之下，香港呈現出另一種氛圍。

香港固然存在多元文化產生的議題，但更常見的問題其實是對不同文化的認識不足、理解不夠深入。足球因其普世吸引力，正好提供一個平台，讓市民在同一個球場上學會尊重、接納與欣賞——而這些價值正是社會和諧的基礎。與歐洲相比，香港長期擁抱共存，而足球可以把這份共存深化，讓不同社群在共同熱愛的運動之中拉近距離。

青年培育與新一代人才崛起

香港賽馬會與中國香港足球總會及曼聯合作，資助青少年足球發展計劃，涵蓋訓練、校園發展與領導力培養等範疇。這些計劃亦培育出不少來自少數族裔背景的球員，他們包括：

• 簡嘉亨（Jahangir Khan）：巴基斯坦出生的前鋒，成為首位以南亞血統代表香港出戰國際賽的球員。

• 波比（Kiranbir “Bobby” Singh）：在香港出生、父母為印度裔的中場球員，從五人足球場一步步走上職業聯賽，成為本地青年運動的「代言人」。

• 王力威（Naveed Khan）：高產射手，一邊發展職業生涯，一邊投入社區工作，體現運動員與公民的雙重角色。

這些例子顯示，足球能為少數族裔青年提供向上流動的道路，讓他們看見成功的可能，同時也豐富了香港的體育文化。值得一提的是，簡嘉亨與王力威都曾經是我的學生，而王力威現時更在我的議員辦事處工作，為本地少數族裔社群盡自己一份力。

以大灣區推動足球發展：香港足球復興之路

若要把香港超級聯賽帶回1970、1980年代的黃金盛世，必須具備更清晰的策略視野。善用啟德體育園、香港現有的少數族裔足球人才，以及大灣區城市之間的協作，有望重新點燃球迷熱情。回顧歷史，當年精工（Seiko）、寶路華（Bulova）等企業支持的球隊，曾推動香港足球的成功。今天，內地大型企業林立，而大灣區多個城市亦有濃厚的足球氣氛，香港其實有條件把握新機遇，甚至有可能在增長軌跡上超越美國職業大聯盟（MLS）——當年正是碧咸把 MLS 的影響力帶到更大舞台。

若能建立大灣區賽程，將提升 11 個城市之間球迷的「流動性」，並帶來可觀的經濟收益。事實上，大灣區足球的經濟效益相當龐大，而香港可成為重要受惠者。過往多個大型足球嘉年華，邀請利物浦、AC 米蘭、阿仙奴、熱刺等國際球會來港，已展示市場規模：每場接近 50,000 名觀眾，並創造估算約 4.28 億港元的經濟價值。大灣區 8,700 萬人口是一個龐大的消費市場，跨境融合更令香港有機會吸引廣東、澳門及其他城市球迷來港觀賽，發展「球賽門票＋住宿＋餐飲＋購物」的一站式旅遊套票，複製內地業餘聯賽已成功出現的模式。企業贊助亦能進一步放大這份經濟潛力。

展望未來，若香港超級聯賽能夠復興，而啟德體育園亦能發展成區域核心，足球便有望成為可持續的繁榮動力：推動旅遊、帶動經濟、凝聚文化，並在大灣區之內創造更深層的互聯互通。更重要的是，它將為香港少數族裔青年提供一個展示才能的舞台，讓他們成為聯賽的寶貴資產。

九龍城團結盃 2026：把熱愛化為社區行動

我對足球的熱愛從未減退。20出頭時，朋友甚至給我起了個綽號叫「麥花臣碧咸」，因為我常常模仿偶像練習「彎角球」。今天，我把這份熱情轉化為社區活動。2026年6月7日，我將在土瓜灣遊樂場主辦第二屆「九龍城團結盃」，並感謝城巴等企業的大力支持。是次賽事將有12隊參賽，由少數族裔與本地球隊混合組成，既展現高水平比賽，也呈現文化共融。當日亦會安排社區領袖參與的友誼賽，進一步傳遞一個訊息：足球不只關乎勝負，更關乎團結。

從2002年英格蘭落敗的心碎時刻，到今天把足球視為凝聚香港的力量，我的旅程見證了這項運動的轉化力量。足球不只是球衣、入球或勝利——它是跨文化的橋樑、促進和諧的平台、帶動經濟的引擎。透過青年培育計劃、大灣區融合、以及「九龍城團結盃」等社區行動，香港完全有條件把足球的潛力轉化為一個更共融、更有活力的社會。

所以，不妨在6月7日來看看「九龍城團結盃」的比賽吧——到時我也會落場，一起踢、一起看、一起感受足球把人連結起來的力量。

作者利哲宏博士是九龍城區議員，直資學校副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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