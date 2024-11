《運動人格2選1》｜遊戲得獎者結果公布

《香港01》舉辦的《運動人格2選1》遊戲早前經已圓滿結束,當中完成遊戲的會員有機會賺取 688「01積分」,遊戲當中可選擇回答指定問題「您最難忘嘅運動經歷?」,回答而又被編輯選中,更可贏走美國品牌新款智能手錶 !



經小編一輪評審後,挑選當中最有趣味和啟發性的答案,選出以下三位得獎者,得獎者可獲得「美國品牌新款智能手錶」乙隻,得獎名單如下(排名不分先後):

第一位得獎者: C*** C** K*** C******

「在一次野外定向比賽中,目睹另一名參加者意外受傷,選擇放棄奪獎的機會,協助該受傷者前往醫療站。在頒獎禮中獲得主辦賽事單位嘉許及全場鼓掌,體驗真正的體育精神,滿足感比獲獎更大。」

第二位得獎者:T*** H** Y***

「參加慢跑比賽係我最難忘嘅運動經歷。雖然當時我體能不足,但有其他人嘅支持鼓舞令我堅持到終點。呢個經歷令我更珍惜運動和團隊合作嘅重要性。」

第三位得獎者:李**

「有次想去學習伸展運動,錯誤地報了伸展教練運動班,慶幸自己肯堅持和有自信,最終以優異成績取得教練證書。現在是個人特別教練,每星期恆常做伸展運動。」

註1:以上得獎者已獲《香港01》電郵通知,有關獎品詳情和兌換方法,可以參考電郵內容。

註2:以上分享內容由得獎者授權提供,並不代表《香港01》立場。

*活動受條款及細則約束,詳情可:按此。