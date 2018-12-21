日本藝文向！舒明漫談日本電影與文學

日本文學名著如何改編成電影？其間小說作家與導演如何實現跨時空、跨媒介對話？

是次講座榮幸邀請到資深日本電影研究學者舒明，與觀眾分享其觀影及研究心得。講座將會介紹擁有百年歷史的電影雜誌和日本十大電影之變遷，特別帶大家橫跨電影與文學兩個媒介，討論小說如何改編成電影。

講座重點討論文本包括《羅生門》〈芥川龍之介 ✕ 黑澤明〉、《晚春》〈廣津和郎 ✕ 小津安二郎〉、《細雪》〈谷崎潤一郎 ✕ 市川崑〉和《編舟記（字裡人間）》（三浦紫苑 ✕ 石井裕也）。漫談課題涉及：父親如何巧施妙計讓女兒出嫁？名門淑女怎樣多次相親？出版社怎樣編纂大詞典？日本幕府如何迫害天主教徒？

當我們驚艷於一齣電影的非凡視聽魅力，會否想進一步探索原著的文學韻味？例如，市川崑如何將谷崎潤一郎在《細雪》既華麗又抒情的文字轉化成銀幕語言？講者舒明將會選輯電影片段，為大家娓娓道來箇中玄妙。講座還會討論由馬田・史高西斯（Martin Scorsese）執導的《沈默》（Silence）。此齣電影改編自日本作家遠藤周作成書於1966年的同名小說。導演經過逾二十年的醞釀，將原著對「神」赤裸而深刻的靈魂拷問置入日本電影節奏。這段重新述說已經超越基督宗教歷史故事，揭示出每個現代人都不得不面臨的人生信仰危機。

【本次講座由01哲學與香港中文大學文化及宗教研究系文化研究文學碩士課程聯合主辦】

日期：2019年1月 24日 (周四) 時間：下午三時正至五時半 地點：香港中文大學書店│香港新界沙田中文大學康本國際學術園一樓 101 室 講者：舒明 主持：鄭政恆 名額：100位 (現場位置有限，名額先到先得，不設加位) 香港01會員活動

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講者舒明

講者介紹：

舒明，原名李浩昌，香港影評人及退休圖書館員，曾就讀於香港中文大學、香港大學和東京慶應大學，先後任職於香港公共圖書館、香港理工學院、澳洲阿德萊德大學、香港浸會學院、澳洲國立大學和香港理工大學。1965年以來電影文章迭見於香港《中國學生週報》、《明報晚報》、《文匯報》，臺北《聯合文學》，中國《數碼娛樂DVD導刊》、《外灘畫報》和《看电影》等刊物。出版有《日本電影風貌》（1995）、《小津安二郎百年紀念展》（合编，2003）、《平成年代的日本電影》（2007，2015）、《日本電影十大》（合著，2008，2009，2011）、《平成電影的日本女優》（2012）與《日本電影縱橫談》（2016）等。英文的電影評論見於《Modern Chinese Literature》(1993-1998) 和《Post Script》(2001)，以及澳洲日本研究學會的《日本對世界的影響》(1984)、劍橋大學出版社的《香港電影：歷史、藝術與身分》(2000)、Routledge的《日本電影》第二册（2014） 和 HKIFF 的《成瀨巳喜男110年紀念展》(2015)。另發表了英文書目及書話十餘篇。舒明是《現代中國詩選：一九一七——一九四九》(香港，1974) 的八位編者之一，也曾參予翻譯夏志清的英文名著《中國現代小說史》（1979，2005，2015）。1989-1991年，舒明曾在台灣《聯合報》和《聯合文學》率先介紹英國的石黑一雄、捷克的約瑟夫‧史克沃萊茨基與出生於香港的 Timothy Mo（毛翔青）等著名作家。2000年，他在《文學世紀》整理刊出（姚克的檀香山書簡）。2017年，他在《文學評論》發表（深情的往事追憶：石黑一雄的早期作品）。

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主持介紹：

鄭政恆，《香港經濟日報》影評專欄作者，2013年獲得香港藝術發展獎年度最佳藝術家獎（藝術評論），2015年參加美國愛荷華大學國際寫作計劃。著有《字與光：文學改編電影談》、散文集《記憶散步》、詩集《記憶前書》、《記憶後書》及《記憶之中》，合著有《走著瞧──香港新銳作者六人合集》， 主編有《1918：黑暗與光明的消長》、《沉默的回聲》、《青春的一抹彩色——影迷公主陳寶珠：愛她想她寫她（評論集）》、《金庸：從香港到世界》、《五○年代香港詩選》、《香港短篇小說選2004－2005》、《2011香港電影回顧》、《讀書有時》三集，合編有《香港文學的傳承與轉化》、《香港當代作家作品合集選．小說卷》、《香港文學與電影》、《香港當代詩選》、《港澳台八十後詩人選集》、《香港粵語頂硬上》及《香港粵語撐到底》等。曾任香港電影金像獎、國際影評人聯盟獎、華語電影傳媒大獎及金馬獎評審。

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