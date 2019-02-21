【中大MAICS ✕ HK01 】培育「鴨兔」新物種：馮峰觀念藝術二十年

你看到的是甚麼？

你知道嗎，有個新物種，名字叫「鴨兔」？

著名奧地利哲學家維根斯坦（Ludwig Wittgenstein 1889-1951）在《哲學研究》裡，引用了這幅誘發視覺錯覺的含混圖像，指出人們觀看活動中包含了兩種情況：第一種，看到兔子並且一直看到兔子，反之則只看到鴨子；第二種，閃現，即圖像被交替地看作兔子和鴨子。藉助鴨兔圖，維根斯坦旨在說明，一個圖像或一個語詞的含義不是固定的，其實包含著多個面向，但人們往往由於單一傾向，而僅僅將一個面向誤認為圖像或語詞的全部意義，隨即引起各種圍繞意義混淆而產生的謬論與爭辯。

維根斯坦《哲學研究》中的簡化圖案

藉助現代心理學對含混圖像的分析，我們可以了解到，觀看，不僅僅是看那麼簡單，能看到甚麼，不能看到甚麼，更是由觀看者所持觀念所決定：倘若觀看者預先具有兔子的觀念，他就更傾向於首先看到兔子，認為這是一幅兔子圖像；也就是說，觀看者所看到的，與圖像本身未必完全等同。既然先入為主的觀念深深影響了人們的觀看活動，那麼我們能否鍛煉出不僅看到兔子或看到鴨子、而是看到圖像本身鴨兔並存的含混性的觀看方法？既然觀念制約著人們對世界的理解，那麼，如何鬆動固有觀念，創生出能夠重塑理解框架的新觀念？

帶著維根斯坦的鴨兔圖啟程，以實驗藝術結合視覺經驗與思想觀念，馮峰在他的觀念藝術（conceptual art）二十年實踐裡，不但精心飼養一個名為「鴨兔」的新物種，更培育出不斷顛覆常識、催生新觀念的工作方法，以其破格、矚目而又耐人尋味的藝術與設計作品，成為中國當代藝術的中堅力量及中國南方重要的藝術家。

這次講座提供了難得機會，讓我們和這位重要的中國當代藝術家、當代藝術資深教育者、深圳華·美術館館長面對面交流。馮峰教授不但會為大家講述主要作品的創作理念，分享二十年的藝術實踐經歷，更歡迎與主持人彭麗君教授以及廣大聽眾交流互動，增進粵港兩地文化藝術界的相互參照與彼此理解。

活動時間：早上10時30分至中午12時30分 活動日期：2019年3月30日(周六) 講者：馮峰教授 主持：彭麗君教授 場地：香港中文大學 利黃瑤璧樓四號演講廳(ELB LT4)

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講者｜馮峰

馮峰，1967年出生于中國東北，1991年畢業于廣州美術學院，生活工作於廣州。 現任廣州美術學院教授，實驗藝術系主任；中國美術家協會實驗藝術藝委會委員，深圳華· 美術館執行館長。

作為中國當代藝術的中堅力量及中國南方重要的藝術家，馮峰多年來進行當代藝術、實驗設計、建築及寫作等多個領域的跨界藝術創作。藝術作品曾在中國、美國、英國、法國、義大利、韓國、日本、挪威等多個國家展出，並在巴黎、北京、廣州、深圳、香港、上海等地舉辦個人藝術展覽。他也是2010年西安大明宮國家遺址公園標識性建築紫宸殿——「時間中的宮殿」設計者（與澳大利亞IAPA合作）。作品被錄入《新中國美術60年》、《越界：中國先鋒藝術1978-2008》、《中國當代藝術史：1978—1999》。著作有：《時間的殘渣》藝術創作手記（由北京大學出版社2012年出版），《盛宴：馮峰作品1991-2008》以及《圖像：敘述與再現》、《形態：轉譯與生成》、《語匯：元素與秩序》、《觀念：認識與表達》等藝術教學文獻。

主持｜彭麗君

彭麗君現職香港中文大學，為文化及宗教研究系教授，於聖路易斯華盛頓大學取得比較文學博士學位，畢業後一直在香港任教。研究範圍包括香港電影、視覺文化、知識產權論述、以及毛時代的中國和世界毛主義。中文出版包括《哈哈鏡：中國視覺現代性》（2010，2019）、《複製的藝術：文革期間的文化生產與實踐》 （2017）、《黃昏未晚：後九七香港電影》（2010，2018），以及即將出版的雨傘運動專著。她曾於2008 年取得中文大學卓越研究獎，以及2012年蔣經國學術出版獎。

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