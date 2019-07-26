今年夏天，南豐紗廠─CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）將與印度藝術家NS哈夏舉辦大型個展「逍遙相聚」 及一系列繽紛夏季項目活動。HK01會員享部份專屬名額，可率先報名參加指定工作坊和分享會，體驗印度紡織文化歷史及當代藝術創作。

《國家》，2007 – 2017。展場圖片：「N. S. Harsha: Charming Journey」，森美術館，東京，2017。攝影：椎木静寧。圖片提供：森美術館（東京）。© N S 哈夏

今年夏天，CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）將舉辦印度藝術家Ｎ S 哈夏在香港的首個大型個展「逍遙相聚」，承接CHAT六廠2019年3月的盛大開幕，迎接繽紛夏日項目。展覽將輔以一系列合家歡聚的公眾參與活動，再次體現CHAT六廠致力為社區提供由當代藝術、設計、傳承、社群與工藝交織而成的跨學科體驗。

由CHAT六廠聯席總監高橋瑞木策展，「逍遙相聚」將帶來哈夏20多年藝術生涯中超過20件作品，展示其廣泛的藝術實踐，涵蓋油畫、雕塑、參與式作品，以及與來自印度Krac-A-Dawna有機農莊的當地第一批有機農民合辦的社區項目，藉此以全新的眼光探討自然如何啟發創意思考和不同的藝術形式。

關於N S 哈夏 (N S Harsha)

(攝影: Polly Thomas (2018)) N S 哈夏（生於1969年） 在印度南部的古城邁索爾（Mysuru，舊名Mysore）出生、長大和生活，邁索爾自16世紀起是邁索爾帝國的首都，一直到1947年印度獨立為止。邁索爾集傳統美學和革命性意念於一身，其文化多樣性為哈夏提供不絕的創作泉源。他在作品中經常使用布料和織布機作為物料和主題，既代表個人記憶，同時寓意人類活動與世界、以至宇宙相互交織的共生狀態。 哈夏從印度油畫傳統及普普藝術的廣闊光譜中汲取靈感，結合西方美學準則，創作出柔性哲學意味及明亮的作品，反映地緣政治秩序，以及我們與世界之間日益由科技主導的關係。大型藝術裝置《國家》（2007-2019）呈現193台腳踏式縫紉機，上面懸垂著由布塊縫紉而成的聯合國成員國國旗，透過縫紉機意味工業化及勞工是國家發展的主要驅動因素。 為配合是次哈夏過去至近期發人深省且目不暇給的平面作品，CHAT六廠更會在夏季項目期間舉辦一系列跨學科體驗工作坊及講座。<了解更多>

香港01作為「N S 哈夏：逍遙相聚」的傳媒夥伴，將與CHAT六廠於 8 月一連 4 星期週日推出【一物×01生活 × CHAT六廠】夏季項目活動2019，邀請香港01會員報名體驗其中指定的活動：「Kantha刺繡修補」、「品味粟米工作坊」、「分享會: 有機食材與生活」和「萬壽菊流蘇刺繡​」。專屬名額有限，額滿即止，報名從速！

圖片提供：Fashion Clinic 一、「Kantha刺繡修補​」 透過源於印度西孟加拉邦的傳統 「Kantha」 刺繡工藝，將舊衣塑造成一件新衣物。參加者將學會如何以「Kantha」線步進行修補、重用布碎及為舊衣注入個人、時尚的元素。 主辦單位: CHAT六廠 X Fashion Clinic

日期：2019年8月11日(日)

時間：1:00pm-3:00pm

地點：CHAT 實驗室

語言：英語及粵語

HK01會員名額：2位

HK01會員費用：HK$390 / 位

-參加者須帶備輕身、破舊、或沾有污漬的衣物

-所需工具已設（包括針、線、刺繡箍及剪刀）

-適合8歲或以上人士參加; 8-12歲參加者需由一位成人參加者陪同 <立即報名>

截止報名日期：2019年8月8日 下午6時

另請參閱《條款及細則》。

圖片提供：正在生活 二、「品味粟米工作坊」 相信大家在不同的菜式中也品嚐過粟米的味道，但其實粟米有更多味道沒有被我們發掘。在是次工作坊中，與「正在生活」合作，帶來在元朗自家種植的粟米，分享粟米茶和粟米的食譜，讓參加者品嚐粟米的多種烹調和味道。透過是次工作坊，希望參加者能夠感受及欣賞大自然的美好。 主辦單位: CHAT六廠 X 正在生活

日期：2019年8月18日(日)

時間：3:00pm-4:30pm

地點：南豐紗廠紗廠坊

語言: 粵語

HK01會員名額：3位

HK01會員費用：HK$300 / 位 <立即報名>

截止報名日期：2019年8月15日 下午6時

另請參閱《條款及細則》。

圖片提供：素苗農舍 三、「分享會: 有機食材與生活」 提到有機食物或素食，我們往往只想到有益健康，卻忽略了有機食物背後帶着更多重要的訊息。在我們現今日常生活中使用的物品、進食的東西往往與大自然給我們的世界割裂。在這次的分享會當中，我們希望從食物出發，尋找我們與世界的關係，思考如何看待食物、如何看待土地、如何看待雨水。生活上的各種各樣不是割裂，而我們之間其實是互相連結，當我們懂得尊重地球的時候，便會在生活上希望作出改變。 討論內容: 如何透過種植及烹調有機蔬果在生活上實踐及作出改變

導師: 素苗農舍 - 張弛

日期：2019年8月25日(日)

時間：1:00pm-2:30pm

地點：南豐紗廠紗廠坊

語言: 粵語

HK01會員名額：5位

HK01會員費用：免費 <立即報名>

截止報名日期：2019年8月22日 下午6時

另請參閱《條款及細則》。

圖片提供：Fashion Clinic 四、「萬壽菊流蘇刺繡」 萬壽菊，在印度和中國文化中同樣具有祝福的寓意，我們會教導以絨球針步和流穗針步在你喜愛的舊衣上刺繡出立體的萬壽菊。

主辦單位: CHAT六廠 X Fashion Clinic

日期：2019年9月1日(日)

時間：4:00pm-6:00pm

地點：CHAT 實驗室

語言：英語及粵語

HK01會員名額：2位

HK01會員費用：HK$390 / 位

-參加者須帶備輕身、破舊、或沾有污漬的衣物

-所需工具已設（包括針、線、刺繡箍及剪刀）

-適合8歲或以上人士參加; 8-12歲參加者需由一位成人參加者陪同 <立即報名>

截止報名日期：2019年8月29日 下午6時

另請參閱《條款及細則》。

以上圖片只供參考。 主辦機構活動查詢：rsvp@mill6chat.org / Tel 3979 2301 01會員報名查詢：event@hk01.com / Whatsapp 6689 0189

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