由香港中華廠商聯合會主辦的「第54屆工展會」，將在12月10日至12月31日於香港銅鑼灣維多利亞公園舉行，適逢今年是廠商會成立85周年，工展會以「輝煌85載耀工展」為主題以慶祝這個重要里程碑。

今屆工展會吸引逾320家參展商參與，全場超過700個攤位分布在10個主題展區，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「美食廣場」、「社企區」 及「推廣區」。展會期間亦設有6個主題日，當中包括「親子天倫日」、「耆樂悠遊日」、「耆妙同樂日」、「芳華綻放耀工展」、「樂頌平安夜」以及「廠商會璀璨輝煌85載」，有不同的表演節目予入場人士欣賞。

「工展小姐選舉」一向都是工展會的焦點節目之一，每年都吸引不少年輕貌美的女士報名參賽，今年繼續有10位代表不同展商的侯選佳麗分別角逐「工展小姐」殊榮。她們亦會在展會期間到場參與不同的宣傳活動，為大家送上精彩的舞蹈及才藝表演，與現場市民進行交流互動。

為向廣大市民特別是年輕人推廣工展會，大會今年首度舉行「工展KOL選舉」，教授年輕一輩專業的產品推廣技巧及精明理財的方法，全面打造他們成為新世代的使錢精英。

大會亦於工展會期間（12月13日下午2:30-4:00及12月21日下午4:30-6:00）舉辨兩場慈善拍賣活動，拍賣品包括價值過萬元的按摩椅、名貴鮑蔘福袋、酒席及家電等，全部以一折起拍，所得的款項扣除必須開支後，全數捐贈予本港認可之慈善機構─伸手助人協會及香港弱能兒童護助會。慈善拍賣活動期間，香港弱能兒童護助會及伸手助人協會亦會分別安排「街坊小子」木偶劇及長者舞蹈表演，與眾同樂。

第54屆工展會​詳情如下:

展覽日期 2019 年12月10日 – 12月31日（展期為22天） 開放時間 2019年12月10日至30日：上午11時至晚上8時 2019年12月31日：上午11時至下午6時 地點 香港銅鑼灣維多利亞公園 票價 港幣8元（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場） 網站 http://www.hkbpe.com.hk

【01親子】送您「第54屆工展會」入場券2張

名額：150個（每位成功登記之會員可獲入場券2張），先到先得，送完即止。

【立即登記】

【活動條款及細則】

*每名01會員，只可報名換領一次，額滿即止。

*入場券將會於12月9日前以郵寄方式送出。