【午後運動鬆一鬆】送您$100現金券及免費運動配件

人人皆知做運動既健康又瘦身，培養每日運動的習慣，更有助養生保養。在午後運動，讓身體有時間降底體溫，及運動時產生的腎上腺素、皮質醇和荷爾蒙，使我們晚上更容易入睡，以及改善睡眠品質。

在午後運動最為理想，但對於上班族來說執行上可能有點難度， 為使大家可以持之以恆做運動，「01空間」將會聯同著名運動品牌DECATHLON，走遍港島區共享辦公室 - theDesk，為您精心準備五場「辦公室鬆一鬆」活動，讓您體驗午後運動好時光！

1. 2020年11月13日（星期三）| 阻力帶教你練全身（🗓️於2020年11月2日開售）

2. 2020年11月18日（星期三）| 痛症舒緩伸展運動（🗓️於2020年11月2日開售）

3. 2020年11月20日（星期五）| 阻力帶教你練全身（🗓️於2020年11月2日開售）

4. 2020年11月25日（星期三）| 輕量啞鈴教學（🗓️於2020年11月9日開售）

5. 2020年11月27日（星期五）| 痛症舒緩伸展運動（🗓️於2020年11月9日開售）

DECATHLON會為您準備一切運動配件，由專業健身教練 Byron Li 教您如何30分鐘輕鬆拉拉筋，舒緩痛症練全身！完成課程後，更可獲得DECATHLON $100 現金券，及免費帶走指定運動配件和活動禮物包 !

立即👉🏻按此👈🏻選擇一場最啱您心水的「01空間 x DECATHLON - 辦公室鬆一鬆」活動喇！

即日起至11月30日, 報名參加指定11月精選活動，使用推廣碼: 「01SPACE100」，即可獲得$100報名優惠，名額有限，先到先得。

「01空間」繼續為大家搜羅不同類型的優惠活動，而11月精選活動包括：

✅低至45折獨家套票優惠：【親親羊駝+菠蘿食物製作班特惠套票】

✅低至5折優惠：【925純銀戒指及手環工作坊】

✅低至6折優惠：【DIY天然護膚工作坊】

✅低至85折優惠：【樹樁生態盆景工作坊】

👉🏻按此👈🏻發掘更多11月精選活動！

*所有活動及優惠受有關條款及細則約束。

關於01空間：致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於你的個人活動空間，綻放生活無限。

尋找更多活動：https://space.hk01.com/