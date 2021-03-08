01空間｜LEGOLAND 樂高®探索中心入場門票限定優惠＋預約懶人包

撰文： 楊慧子 最後更新日期： 2021-03-08 12:17

千呼萬喚的LEGOLAND終於登陸香港並正式於3月6日開幕！

位於尖沙咀K11 Musea，佔地30,000平方呎的香港樂高®探索中心，設有10個主題園區。當中有必玩的機動遊樂設施－古堡歷險，大小朋友同時化身為勇士，運用鐳射槍瞄準骨骸戰士拯救美麗的公主，刺激感十足。樂高®賽車場您又可以利用不同LEGO零件拼砌自己的專屬賽車，再與在場朋友一較高下，屆時必定尖叫聲四起！其他園區包括魔法轉盤、好朋友 OLIVIA 之家、樂高®創意工作室、得寶農莊、4D動感體驗等。

首度發佈！百萬件LEGO®積木打造「迷你香港」

主題園區迷你天地由15名專業的樂高®模型大師，以5,000多個小時建造而成，隨著白天到黑夜的場景變化，和您用另一角度探索，同遊中銀大廈至舊最高法院，再到摩天輪欣賞這個「香港地」！

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限定門券優惠！首月送$100折扣券 全年證再送獨家網上工作坊 + Häagen-Dazs雪糕

各類門票現已公開發售，包括節日主題套票（網上價$529）、門票（預約指定日子 網上價$240）、精選全年通行證（網上價$799）、超級全年通行證（網上價$1,099）。全年通行證可以在12個月內無限次入場、咖啡室及禮品店9折優惠等，玩三、四次已經回晒本！

宜家喺「01空間活動平台」購買門票並於3月6日-3月31日首月入場，即送$100禮品店現金折扣券；購買精選或超級全年通行證，再送獨家LEGOLAND網上工作坊 + Häagen-Dazs雪糕。計一計分分鐘連個本都賺番呀！

🎟️優惠購票流程

*請前往「01空間活動平台」購買優惠門票

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🎪預約步驟教學

*請前往香港樂高®探索中心網頁進行預約

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注意事項

．所有票類均需提早於網上預訂入場時間。請根據所預訂之時間準時到達。遲到者有機會因場地人數管制而未能進場。

．為確保顧客安全，場館受人數限制，客人最多可以在於場館逗留3個小時。

．成人及3-11歲之兒童必須一同進場，不能單獨進場。所有兒童於進場時均須出示有效個人身份證明文件，如香港身份證。

．進園前均須進行體溫檢測。進園時及遊玩期間須佩戴口罩（在咖啡店內飲食期間除外）。相關措施會因應最新情況，適時檢視及在有需要時調整。

「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於您的個人活動空間，綻放生活無限。

了解更多：https://space.hk01.com/