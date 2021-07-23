珠寶展2021｜首度開放公眾入場　拍賣底價一折起　18k金手鐲抽獎

由香港貿易發展局 (香港貿發局)主辦的第37屆香港國際珠寶展，以及第7屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於7月25日灣仔會展舉行，今屆將以網上及實體形式雙軌進行，實體展更首次開放予公眾參與。拍賣將於首日舉行，底價一折起，期間有不少珠寶匯演及大抽獎，並展出設計比賽中的得獎作品。熱愛珠寶或想了解行內最新資訊的您，萬勿錯過！即到「01空間」登記免費入場啦！



出口復蘇 超過400家展商參與

兩項珠寶展是自疫情以來首項貿發局舉辦的實體貿易展覽，共吸引超過400家展商參與，大部份都是本地展商。雖然現時各國仍然實施出入境限制，但仍有部份海外展商有派本地代表參與，包括德國、瑞士、美國、意大利和印度等國家及地區。

自今年起，珠寶行業全球需求反彈，加上去年基數較低，令整體出口明顯復蘇，首5個月出口錄得升幅 (+29.4%)。香港貴重珠寶出口在2021年1至5月重拾升軌，銳增82.3%至286.5億港元。由此可見，疫情對行業的衝擊開始逐步減輕。香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成在記者會上表示，雖然外圍經濟環境仍不甚明朗，香港珠寶商長遠可採取分散市場策略。除了繼續留意新興市場，亦可嘗試拓展網上銷售渠道，使用網上採購平台和參加網上展覽會等，捕捉全方位商機。同時，中小企和創業者都要把握粵港澳大灣區的發展契機，開拓內地市場。

多款瑰麗珠寶首飾 同場展出時尚首飾

今年珠寶展設有不同展館，其中網羅不少名貴精緻珠寶的「瑰麗珠寶館」，吸引多家知名本地珠寶公司參展，帶來一系列貴氣非凡的珠寶首飾，同場還有時尚首飾。按圖放大了解：

此外，會場內的其他展區如「珠寶首飾」、「古董及古典首飾」及「銀器首飾及製成首飾」則網羅其他不同類型的首飾，例如寶石首飾、翡翠首飾、古典珠寶、潮流飾物等，由矜貴珍品到日常穿戴款式都應有盡有。

主打各類鑽石、寶石、珍珠等原材料的鑽石、寶石及珍珠展，設有多個展區，包括呈獻各種形狀、切割、等級和稀有顏色的頂級鑽石「美鑽精粹廊」；匯聚各類璀璨珍貴寶石，半寶石和天然原材料的「自然瑰寶」；展出集合來自大溪地、南海和環球產區的優質珍珠的「海洋瑰寶」。

講座活動助增專業知識 首日舉行拍賣

兩展期間將舉行多場研討會，包括由De Beers代表探討在疫情下珠寶行業供應鏈的變化、由周大福代表主講的珠寶網上營銷，以及GAHK香港寶石學協會代表講解翡翠的國際測試認證。另外，大會亦舉辦較大眾化的講座滿足珠寶愛好者的需要，例如由國際知名的珠寶藝術學院L'ÉCOLE主講紅寶石的藝術與科學、香港鑽石總會和香港珠寶玉石廠商會代表教授如何鑑賞珍罕彩鑽，以至GIA介紹珍珠的評級等。珠寶展首日(7月25日)將舉行珠寶競投精明眼，拍賣底價低至一折起，入場人士可以超抵價競投心水產品。展會期間，大會將舉行多場精彩珠寶匯演和幸運大抽獎，豐富獎品包括18K 白金天然紅寶石鑽石吊墜、意大利製造925純銀鍍18K玫瑰金時尚手鐲、酒店餐飲禮券等。

此外，香港貿發局聯同本地珠寶業四大商會合辦第22屆「香港珠寶設計比賽」，以「光‧影」為主題，分為公開組及學生組，大會收到近150份參賽作品，各得獎作品將於珠寶展期間於Hall 3E大堂展出。