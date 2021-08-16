情侶好去處｜撐本土文化活動　$20遊盛夏摩天輪　超過20個打卡位

政府派發消費券，除了吃喝玩樂之外，情侶亦可以選擇到主題樂園遊玩。此外，大家亦不妨藉此機會欣賞本地創作團體的劇目，支持本土文化。了解他們背後的創作理念，或者能夠讓自己的生活亦得到啟發。



盛夏摩天輪設有多個攤位遊戲，獎品包括有超級英雄人物、迪士尼角色等毛公仔。（盛夏摩天輪圖片）

$20即入盛夏摩天輪 超過20個巨型打卡位

已經於中環海濱開幕的盛夏摩天輪以全新形象示人，更提供豐富娛樂體驗與大家一同迎接盛夏，當中包括經典攤位遊戲、家庭機動遊戲設施及超過20個多元化主題的巨型打卡位，包括迷幻大猩猩、邁阿密紅鶴舞池、DISCO獨角獸及多隻侏羅紀公園恐龍模型等。情侶們更不可錯過各款人氣攤位遊戲，活動更準備了超過30萬隻毛公仔，讓大家可以下一自己身上，把毛公仔帶回家！場內更有各種機動遊戲，包括碰碰車、充氣滑梯、笨豬跳彈床、旋轉木馬等，與另一半開心度過一整天。😎立即到「01空間」購買入場門票購買👉🏻獨家二人套票（入場券 x2 + 代幣x58 + 爆谷 x1），另外亦有家庭套票、標準套票及入場券，仲可以用埋積分低至半價換購！

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撐本土文化活動：《回憶的香港音樂劇場》

玩完嘉年華，不妨買定飛拍拖撐本土文化活動，風車草劇團最新推出《回憶的香港音樂劇場》。

劇場介紹：回憶，是有溫度、是可一不可再的經歷。一場多媒體的音樂劇場演出。關於過去、現在和將來、你和我的故事。來自不同領域的專業設計師和演員透過資料搜集、人物訪談及公開導賞工作坊，共同打造一個多媒體互動音樂劇場，以新科技回應舊事物，與每位觀眾作最真誠的交流，帶大家一起重溫和探討關於香港今、昔、明天的「集體回憶」，創造屬於我們《回憶的香港》。

主演：湯駿業、梁祖堯、彭秀慧、邵美君

回憶的香港

同場加映：挪亞方舟冒險之旅



香港挪亞方舟是全球首個根據遠古所載一比一建造，圍繞生命教育、環保、動物保育的主題公園。位處馬灣、與青馬大橋相互輝映的挪亞方舟，集玩樂與遊學於一體，帶領旅客穿梭非凡之旅，越玩越聰明，經歷嶄新的旅遊體驗。配合首個以大自然為主題的光影互動展館登陸挪亞方舟，劃分成森林、海洋、四季和未來城市四個展區，透過嶄新的光、影、音技術，探索和體驗大自然生態獨特的美，建構夢想的未來星球，打造全新打卡熱點。

【暑期限定】挪亞方舟 2 人同行優惠門票 $218***按此了解更多詳情***

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